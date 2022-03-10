©fotofabrika/ Adobe Stock

Les deux premiers décaissements ont été effectués, d’autres étant prévus dans les prochains jours.

Les fonds relèvent d’une enveloppe de soutien financier immédiat à l’Ukraine : 668 millions d’EUR approuvés le 4 mars 2022 par le Conseil d’administration de la BEI.

Le Groupe BEI s’emploie à fournir un soutien financier et technique supplémentaire à l’Ukraine et à ses voisins, qu’ils appartiennent ou non à l’UE, afin de les aider à faire face aux dommages causés par la guerre et à l’afflux de réfugiés.

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union européenne (UE) détenue par les 27 États membres de cette dernière, a effectué deux premiers décaissements d’un montant total de 129 millions d’EUR en faveur de l’État ukrainien en réponse à ses besoins les plus urgents. Ces fonds font partie de la réponse d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine, dont 668 millions d’EUR ont été approuvés par le Conseil d’administration de la BEI le 4 mars. Le financement bénéficie de la garantie de l’UE au titre du mandat de prêt extérieur et complète d’autres initiatives annoncées par les institutions européennes.

Conformément aux demandes de l’État ukrainien, de nouveaux décaissements sont prévus dans les jours à venir.

Werner Hoyer, président de la BEI : « L’invasion brutale et illégale de l’Ukraine par la Russie a chassé du pays plus de 2 millions de personnes et déclenché une urgence humanitaire et sécuritaire. La Banque européenne d’investissement apporte un soutien financier rapide à l’Ukraine pour l’aider à répondre aux besoins de financement urgents. La rapidité et la flexibilité sont essentielles dans ces circonstances et, en tant que banque de l’UE, nous continuerons d’œuvrer en étroite coordination avec l’État ukrainien pour veiller à ce que la population du pays puisse bénéficier de l’aide de la BEI au moment où elle en a le plus besoin. Nous travaillons sans relâche pour apporter un soutien plus large – j’envisage un train de mesures de la BEI d’un montant total de 2 milliards d’EUR – en faveur des infrastructures critiques et de la reconstruction de ce que l’armée russe aura détruit, dans une Ukraine libre et indépendante. Nous espérons également annoncer dans les prochains jours de nouveaux financements à l’appui des voisins de l’Ukraine, qu’ils soient membres ou non de l’Union européenne, car ils offrent un abri et une protection aux réfugiés qui fuient la guerre. »

Le président Hoyer a ajouté : « Aujourd’hui, en tant que président du groupe des banques multilatérales de développement, j’ai convoqué une réunion des dirigeants de ces banques afin de veiller à ce que nous mettions en commun notre savoir-faire et que nous coordonnions nos efforts financiers pour soutenir l’Ukraine en cette période de détresse. »

Serhii Marchenko, ministre ukrainien des finances : « Nous remercions la Banque européenne d’investissement pour sa coopération étroite et l’utilisation efficace qu’elle fait des mécanismes existants pour soutenir l’Ukraine en ces temps difficiles. Nous apprécions les actions rapides qui nous ont permis d’obtenir des fonds essentiels pour répondre aux besoins financiers urgents du pays. Nous espérons également discuter de nouveaux projets visant à reconstruire les infrastructures économiques et sociales du pays dans un avenir proche. »

Les fonds approuvés et décaissés à ce jour ont été versés aux autorités du pays afin de les aider à faire face à leurs besoins financiers les plus urgents. Ils proviennent de deux prêts de la BEI approuvés avant l’agression de la Russie contre l’Ukraine, en vue de soutenir les petites et moyennes entreprises et le secteur agricole du pays.

Dans le cadre de ses mesures de solidarité avec l’Ukraine, la BEI œuvre à présent à de nouvelles initiatives, notamment :

1. le financement des besoins en matière d’infrastructures critiques en Ukraine, grâce à la réaffectation d’engagements relatifs à des projets d’infrastructures pour répondre aux besoins immédiats d’investissement et de reconstruction. Seront concernés les transports, l’énergie, l’aménagement urbain et les investissements dans les technologies numériques. Les fonds pourront être mis à disposition très rapidement, dès que les autorités ukrainiennes auront signé les avenants aux contrats existants ;

2. l’aide à la reconstruction de tout ce que l’armée russe aura détruit, grâce au financement de nouvelles infrastructures économiques et sociales critiques nécessaires, et cela dès le rétablissement d’une Ukraine libre et indépendante après la guerre. À cette fin, la BEI tirera parti de son expérience du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine qui, après l’agression russe de 2014, a permis à ce jour de soutenir 238 projets de reconstruction d’infrastructures municipales et sociales comme des écoles et des jardins d’enfants, des hôpitaux et des logements sociaux.

Parallèlement, les experts de la BEI évaluent actuellement les besoins des pays du voisinage de l’Ukraine et au sein de l’Union européenne qui accueillent des réfugiés venus d’Ukraine ou qui sont touchés par la guerre d’autres manières. La BEI collabore avec les autres institutions de l’UE, ainsi qu’avec les autorités nationales et locales, les institutions nationales de promotion économique et d’autres contreparties pour mettre une assistance financière et technique à la disposition de ces pays et régions de toute urgence. Pour fournir les fonds, la BEI pourrait redéfinir rapidement les priorités de prêts existants, mais non encore décaissés, à des régions et des municipalités, ou approuver de nouvelles opérations liées aux réfugiés qu’elle pourrait financer à hauteur de 100 % et non de 50 % au maximum comme c’est le cas habituellement.