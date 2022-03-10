Confirmation des premiers décaissements de fonds au titre du soutien financier immédiat de la BEI à l’Ukraine

Nouveaux financements de 6 milliards d’EUR pour les technologies de sécurité et de défense à double usage, l’espace et la cybersécurité

Nouveaux financements en faveur des entreprises en Italie et en Espagne et des investissements dans les énergies propres

Werner Hoyer, président de la BEI, fait le point à l’attention du Conseil d’administration sur le rôle de premier plan de la BEI et du FEI dans la mise en œuvre d’InvestEU

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a décidé ce jour de revoir à la hausse le montant des financements en faveur de l’innovation dans le domaine de la défense et de la sécurité européennes et a approuvé la mise à disposition de 543 millions d’EUR à l’appui des entreprises et des investissements dans les énergies propres.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement : « L’invasion brutale et illégale de l’Ukraine par la Russie a chassé du pays plus de 2 millions de personnes et déclenché une urgence humanitaire et sécuritaire que les générations récentes n’ont jamais connue en Europe.

La Banque européenne d’investissement apporte un soutien financier rapide à l’Ukraine pour l’aider à répondre aux besoins de financement urgents. En outre, le Conseil d’administration a approuvé ce jour la nouvelle Initiative stratégique pour la sécurité européenne de la BEI visant à poursuivre les investissements dans les technologies à double usage et les infrastructures de sécurité civile en Europe. Afin de renforcer la sécurité énergétique et de réduire la dépendance du continent européen à l’égard des combustibles fossiles, la BEI travaillera en étroite collaboration avec la Commission européenne et les États membres de l’Union européenne pour accélérer le financement des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des réseaux d’électricité. Nous avons également approuvé ce jour un nouveau financement à fort impact pour aider les entreprises à développer leur activité et à renforcer le recours aux énergies propres. »

Premiers décaissements de fonds au titre du soutien financier immédiat de 668 millions d’EUR à l’Ukraine

Le président Hoyer a confirmé ce jour que la BEI avait procédé aux deux premiers décaissements, d’un montant total de 129 millions d’EUR, dans le cadre de sa réponse d’urgence en solidarité avec l’Ukraine ; d’autres décaissements sont prévus dans les prochains jours.

La réunion ordinaire du Conseil d’administration de la BEI de mars qui s’est tenue ce jour fait suite à une réunion extraordinaire, convoquée vendredi dernier, au cours de laquelle une aide financière immédiate à l’Ukraine de 668 millions d’EUR a été approuvée.

Ce premier paquet de mesures aide les autorités ukrainiennes à répondre aux besoins financiers les plus urgents en accélérant le décaissement de deux prêts initialement accordés pour soutenir les PME et le secteur agricole en Ukraine.

Le soutien rapide de la BEI en faveur de ce pays déchiré par la guerre bénéficie de la garantie de l’UE au titre du mandat de prêt extérieur et complète d’autres initiatives annoncées par les institutions européennes.

Le Conseil d’administration de la BEI soutient l’Initiative stratégique pour la sécurité européenne à hauteur de 6 milliards d’EUR pour poursuivre les investissements dans les domaines de la défense à double usage, de l’espace et de la cybersécurité

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé ce jour la nouvelle Initiative stratégique pour la sécurité européenne (ISSE) de la BEI. L’objectif est de renforcer la sécurité et la défense européennes en mobilisant des investissements dans des projets dans le domaine de la recherche-développement et l’innovation (RDI), les infrastructures de sécurité civile et les technologies de pointe.

Dans le cadre de son Initiative stratégique pour la sécurité européenne, la BEI prévoit d’approuver 6 milliards d’EUR de nouveaux financements pour des projets dans ces domaines au cours des six prochaines années.

L’Initiative stratégique pour la sécurité européenne de la BEI reflète les nouveaux enjeux en matière de sécurité auxquels l’Union européenne est confrontée, au nombre desquels la cybersécurité, les technologies émergentes et de rupture telles que les nouvelles technologies spatiales, l’intelligence artificielle ou les technologies quantiques qui créent de nouvelles vulnérabilités et menaces. La Banque ne modifiera pas ses critères d’admissibilité à un financement ni la définition des secteurs qu’elle exclut. Elle n’investira pas dans le secteur de l’armement ni ne pourra financer des investissements purement militaires.

La BEI a également l’intention de renforcer encore la coopération institutionnelle avec la Commission européenne (DG DEFIS), l’Agence de l’UE pour le programme spatial (EUSPA) et l’Agence européenne de défense.

Un soutien de 543 millions d’EUR en faveur des entreprises et des investissements dans les énergies propres

La BEI a décidé ce jour de fournir 543 millions d’EUR de nouveaux financements pour soutenir le secteur privé en Italie, l’innovation des entreprises, l’agrandissement du parc des expositions de la Fira de Barcelone, ainsi que des investissements dans les énergies propres.

Ce soutien comprend un financement de 53 millions d’EUR à l’appui d’une nouvelle usine de production d’hydrogène vert à grande échelle alimentée à l’énergie solaire en Espagne, qui fournira une source d’énergie de substitution propre aux industries à forte intensité énergétique.

Le Groupe BEI mobilisera des milliards à l’appui des investissements de l’UE dans le cadre de la nouvelle initiative InvestEU

Le président Hoyer a également confirmé qu’à la suite de la signature des accords avec la Commission européenne en début de semaine, la BEI et le FEI soutiendraient de nouveaux investissements à l’appui des infrastructures durables, de la recherche, innovation et transformation numérique, des PME et des investissements sociaux et compétences dans toute l’Europe, conformément au nouveau programme InvestEU.

Les équipes de conseil de la BEI soutiendront également le développement du marché, les compétences et les services de conseil au niveau des projets dans le cadre d’InvestEU.

InvestEU, qui s’appuiera sur le succès du Fonds européen pour les investissements stratégiques, accélérera la reprise post-pandémie de l’Europe ainsi que les transitions écologique et numérique.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI