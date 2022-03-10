La BEI a annoncé le renforcement de son appui financier et technique aux projets relatifs à l’adaptation aux changements climatiques et à l’efficacité énergétique, conformément au plan économique et d’investissement.

Depuis 2020, la banque de l’UE a mis 156 millions d’EUR à disposition pour une reprise durable dans le pays.

À ce jour, le Groupe BEI a investi 1,1 milliard d’EUR dans le développement socio-économique de la Macédoine du Nord.

Lors de la visite de la Banque européenne d’investissement (BEI) à Skopje, Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, a réaffirmé la volonté de la banque de l’UE d’accélérer la décarbonation et la transition écologique de la Macédoine du Nord en soutenant les projets clés décrits dans le plan économique et d’investissement. Des réunions bilatérales avec Dimitar Kovačevski, Premier ministre, Fatmir Besimi, ministre des finances, plusieurs autres ministres, le maire de Skopje et le chef de la délégation de l’UE en Macédoine du Nord ont contribué à mettre au jour de nouvelles possibilités qui permettraient de renforcer la coopération dans le cadre de la nouvelle branche BEI Monde, dont l’objectif est d’accroître le soutien de la Banque aux pays tiers. La BEI a mis l’accent sur le soutien au développement d’infrastructures ferroviaires modernes, du réseau énergétique ainsi que des infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées afin d’aider le pays à s’adapter aux changements climatiques et à protéger l’environnement. En outre, la Banque entend mettre au point de nouveaux instruments de garantie et de partage des risques à destination du secteur privé, en collaboration avec la Commission européenne.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la BEI a débloqué 156 millions d’EUR pour la Macédoine du Nord afin de permettre aux petites et moyennes entreprises de se relever plus rapidement et de faciliter la construction d’un nouveau réseau gazier essentiel à un approvisionnement énergétique stable et sûr. À l’avenir, la banque de l’UE aidera également ses partenaires de Macédoine du Nord à renforcer les capacités de préparation et d’exécution de projets, ce qui facilitera la mise en œuvre d’investissements à fort impact dans l’intérêt du pays et de sa population.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Macédoine du Nord : « Nous sommes impatients d’accélérer la transition verte, inclusive et durable de la Macédoine du Nord grâce à une coopération renforcée avec nos partenaires locaux. La BEI prévoit de rapprocher ses ressources financières et techniques encore davantage de la Macédoine du Nord et d’autres pays des Balkans occidentaux grâce à sa nouvelle branche dédiée, BEI Monde. Au nom de cette nouvelle appellation, je tiens à réaffirmer que la BEI soutient pleinement la Macédoine du Nord dans la réalisation de ses objectifs et de ses réformes, conformément aux politiques de l’UE et à la stratégie d’élargissement de la Commission européenne. En tant que partenaire solide et engagé de la Macédoine du Nord, nous soutiendrons activement la mise en œuvre de projets dans le cadre du plan économique et d’investissement de l’Union européenne et au-delà. Outre notre soutien aux projets d’infrastructure, nous sommes résolus à appuyer la transition numérique et écologique du secteur privé. »

Dimitar Kovačevski, Premier ministre de Macédoine du Nord, a remercié la BEI pour le soutien continu apporté à son pays dans le processus d’adhésion à l’Union européenne et s’est dit convaincu de la poursuite d’une coopération fructueuse à l’avenir. Les deux parties sont d’avis que la mise en œuvre du projet de construction d’une interconnexion gazière entre la Macédoine du Nord et la Grèce revêt une grande importance pour la diversification des ressources énergétiques et la sécurité de l’approvisionnement et qu’elle contribuera à la croissance socio-économique et à l’intégration du pays dans le marché régional de l’énergie et dans l’Union européenne.



Grâce au soutien financier de la BEI et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la construction de la voie ferrée sur le corridor 8, tronçon Kriva Palanka-frontière bulgare, pourra être achevée. Famir Besimi, ministre des finances, a remercié la BEI de son soutien pour l’obtention d’une subvention à l’investissement pour la mise en œuvre de ce projet au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO).

Lors de la réunion avec Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, il a déclaré : « La mise en œuvre de ce projet figure parmi les priorités du gouvernement, étant donné que la construction du troisième tronçon du corridor 8 comptait au rang des questions clés soulevées pendant les dernières discussions en date avec la Bulgarie. Il s’agit là d’un projet stratégique auquel le groupe de travail sur les transports Macédoine du Nord-Bulgarie travaille activement à l’heure actuelle. De plus, le gouvernement prévoit également d’achever la construction de la partie occidentale du corridor ferroviaire 8, en particulier le tronçon Kicevo-frontière albanaise. Il soumettra prochainement une demande à des institutions financières internationales, dont la BEI, afin de solliciter un financement pour ce projet. »

En tant que partenaire loyal et de longue date de la Macédoine du Nord, la BEI a investi 1,1 milliard d’EUR depuis le début de ses opérations dans le pays pour soutenir le développement d’infrastructures vitales et l’essor des petites et moyennes entreprises (PME).

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Macédoine du Nord

La BEI intervient sur le territoire de la Macédoine du Nord depuis la création du pays en 1991, en octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, des autorités locales et des petites et moyennes entreprises (PME). Elle y a investi 1,1 milliard d’EUR à l’appui des PME et de projets dans les secteurs du transport, de l’énergie et des infrastructures de services collectifs. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Macédoine du Nord, veuillez consulter la page suivante :

https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/serbia/index.htm

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans.

À propos de l’action de la BEI en faveur du climat

Active dans près de 160 pays, la BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets à l’appui de l’action en faveur du climat. Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. De plus, dans le cadre de la Feuille de route, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI seront alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris à partir de début 2021. https://www.eib.org/about/priorities/climate-action/index.htm