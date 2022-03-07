© Shutterstock

Le concours de la BEI contribuera à améliorer l’efficacité de ses usines de production situées en Espagne.

Il servira aussi à financer la stratégie de transformation numérique de l’entreprise et l’installation de panneaux photovoltaïques.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 20 millions d’EUR à Hinojosa, un groupe produisant du papier recyclé et des solutions d’emballage dont le siège social se situe à Xátiva, dans la province de Valence. Le modèle commercial d’Hinojosa repose sur l’économie circulaire : tout ce qui est produit dans le cadre de son processus de fabrication est la source et la matière première d’un nouveau processus, ce qui réduit au maximum la production de déchets.

L’opération vise à améliorer les processus de fabrication d’Hinojosa afin d’obtenir une plus grande efficacité grâce à la modernisation des installations, des équipements et des machines, en intégrant des technologies de pointe. Les investissements seront effectués dans huit de ses usines de production de papier recyclé et de solutions d’emballage, toutes situées en Espagne. En outre, ils financeront la stratégie de transformation numérique de l’entreprise et l’installation de panneaux photovoltaïques.

Le plan d’investissement financé par la BEI est conforme aux objectifs de la Banque en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale, car il favorisera le remplacement des plastiques à usage unique reposant sur les combustibles fossiles par des solutions d’emballage papier plus durables et recyclables. Il améliorera aussi l’efficacité des processus de fabrication et contribuera à la production d’énergie renouvelable, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre.

L’innovation et la durabilité sont au cœur de la stratégie d’Hinojosa. Le groupe dispose de plusieurs brevets et a fait œuvre de pionnier dans le domaine de l’impression numérique, en intégrant dès 2015 le premier outil d’impression numérique en un seul passage pour carton ondulé en grand format.

Le projet sera mis en œuvre principalement dans les régions d’Espagne relevant de l’objectif de cohésion, où il appuiera l’économie locale et l’emploi. Malgré une efficacité accrue et l'intégration de technologies numériques, le groupe prévoit de renforcer ses effectifs dans les années à venir.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « En tant que banque européenne du climat, nous nous réjouissons d’aider Hinojosa à procéder à la modernisation et à la transformation numérique de ses systèmes de production afin d’améliorer la durabilité de ses produits et de ses processus. Cet accord témoigne de l’engagement ferme de la BEI en faveur de l’innovation et de la promotion de l’utilisation des technologies propres en tant que piliers essentiels pour atteindre l’objectif européen de neutralité climatique. »

Informations générales

Active dans quelque 160 pays, la Banque européenne d’investissement est le plus grand bailleur de fonds multilatéral au monde à l’appui de projets concourant à l’action pour le climat.

Récemment adoptée, la « Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat » lui permettra de mettre en œuvre son programme ambitieux qui vise à soutenir des investissements à hauteur de 1 000 milliards d’EUR en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030, ainsi qu’à consacrer plus de 50 % des prêts de la BEI à ces deux domaines prioritaires d’ici à 2025. En outre, dans le cadre de la Feuille de route, à compter de cette année, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI seront alignées sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

À propos d’Hinojosa

Forte de 75 ans d’expérience, Hinojosa est une cheffe de file du secteur de l’emballage et du conditionnement. Elle est considérée comme l’une des principales entreprises familiales d’Espagne. Le groupe, qui a connu une croissance significative ces dernières années, a débuté son expansion internationale en 2020. Il compte aujourd’hui vingt usines de production situées en Espagne, au Portugal et en France. L’innovation, la spécialisation, l’orientation clientèle et la proximité avec cette dernière sont les piliers qui sous-tendent cette croissance. La société a clôturé l’année 2020 avec un chiffre d’affaires de 430 millions d’EUR.

Son rayonnement international est renforcé par sa participation à l’alliance européenne Blue Box Partners, composée de quatre grandes entreprises familiales occupant des positions de chef de file dans leur pays respectif dans le secteur de l’emballage, qui représente quelque 10 200 salariés et 100 usines de production.