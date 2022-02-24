La BEI accorde une garantie de 116,35 millions d’EUR au Groupe Banco Montepio pour mobiliser 414 millions d’EUR en faveur d’entreprises touchées par la pandémie de COVID-19.

L’opération bénéficie du soutien du Fonds de garantie européen (EGF).

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Groupe Banco Montepio ont signé un nouvel accord de garantie visant à soutenir les entreprises portugaises, qu’il s’agisse de PME, d’ETI (jusqu’à 3 000 salariés) ou de grandes entreprises (plus de 3000 salariés). À ce titre, la BEI fournira au Groupe Banco Montepio une garantie de 116,35 millions d’EUR qui permettra à la banque portugaise d’accorder au total 179 millions d’EUR de prêts servant à financer des fonds de roulement et des investissements. Jusqu’à 414 millions d’EUR de financements pourront ainsi être mobilisés à l’appui d’entreprises portugaises qui subissent les conséquences économiques de la pandémie.

Cet accord bénéficie du soutien du Fonds de garantie européen, qui fait partie du train de mesures de 540 milliards d’EUR que l’UE a déployé pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.

Grâce à l’EGF, le Groupe Banco Montepio, par l’intermédiaire de Banco Montepio et de Banco Empresas Montepio, accordera des prêts assortis de conditions plus favorables aux PME, aux ETI et aux grandes entreprises. Il permettra ainsi aux entreprises portugaises de disposer de suffisamment de financements pour atténuer les impacts économiques de la crise sanitaire et, partant, de poursuivre leurs plans de croissance et de développement à moyen et long terme. Le Fonds de garantie européen offrira une protection contre le risque de crédit couvrant jusqu’à 65 % de chaque encours sous-jacent sur une entreprise.

L’opération, qui consiste en une garantie de partage des risques, vise à faciliter l’accès au financement à des conditions favorables pour les PME, les ETI et les grandes entreprises. Pour ce faire, la capacité de prêt du Groupe Banco Montepio aux entreprises admissibles va être augmentée en accordant un allègement des contraintes de fonds propres et une protection contre les pertes pour les nouvelles opérations.

Birthe Bruhn-Léon, directrice des opérations de financement de la BEI au Portugal et en Espagne : « Le Fonds de garantie européen a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises européennes, et cette opération avec le Groupe Banco Montepio apporte une nouvelle fois la preuve de sa valeur ajoutée. Grâce à cet accord, les entreprises portugaises bénéficieront de financements supplémentaires à des conditions avantageuses, qui leur permettront de disposer des ressources nécessaires pour répondre à leurs exigences en matière de liquidité et à leurs besoins d’investissement à moyen et long terme. »

Carlos Tavares, président de Banco Montepio et Banco Empresas Montepio: « Grâce à ce nouvel accord, le Groupe Banco Montepio va pouvoir clairement mieux répondre aux besoins de financement des entreprises portugaises et les aider à surmonter les difficultés liées à la pandémie de COVID-19 et à renforcer leur capacité d’investissement afin d’atteindre des niveaux de productivité plus élevés. »

Informations générales

Le Fonds de garantie européen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions du Portugal et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des petites et moyennes entreprises. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

Depuis plus de 177 ans, Banco Montepio accompagne les ménages, les petites, moyennes et grandes entreprises, ainsi que la collectivité dans son ensemble. La banque a activement soutenu plusieurs générations de Portugais et de Portugaises au cours de nombreux moments charnières, dont les guerres, les crises et les révolutions. Fidèle à sa « raison d’être », elle a toujours fait preuve d’innovation et d’une capacité à croître et à se développer. Au service de la collectivité depuis près de deux siècles, Banco Montepio contribue à la construction d’une société plus juste et plus durable. Elle régit ses activités selon les normes les plus élevées et en veillant au respect des principes du développement durable, conformément à sa déclaration d’engagement social.

Banco Empresas Montepio (BEM), qui fait partie du Groupe Banco Montepio, est la marque commerciale de Montepio Investimento, SA. Lancée en 2019 dans le but de créer un projet original dans le domaine de la banque d’entreprise, l’enseigne BEM répond au concept de guichet unique regroupant les services de banque commerciale et de banque d’investissement pour satisfaire les besoins de croissance et de spécialisation des entreprises. Pour ce faire, elle s’appuie sur un modèle d’entreprise intégré dans l’ensemble du Groupe Banco Montepio et adapte son offre au profil de chaque entreprise.