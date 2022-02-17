© AEF

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée dans le développement de la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Fondation Afrique-Europe ont annoncé un nouvel accord de partenariat visant à catalyser l’action porteuse de transformations face à l’urgence climatique et aux répercussions économiques du COVID-19.

L’annonce intervient à la veille du sixième sommet Union africaine-Union européenne, au cours duquel la Fondation Afrique-Europe et la BEI sont invitées à collaborer avec les États membres pour recenser les possibilités de partenariat sur une série de thèmes, au nombre desquels « les changements climatiques et la transition énergétique, le numérique et les transports ».

L’accord de partenariat entre la Fondation Afrique-Europe et BEI Monde est centré sur les objectifs suivants :

Engager une nouvelle réflexion et de nouvelles actions en vue de la COP 27 , qui sera organisée cette année sur le continent africain, en accordant une priorité stratégique à la mise en place d’un partenariat Afrique-Europe efficace en matière d’adaptation aux changements climatiques et à l’amélioration de l’accès au financement de l’action en faveur du climat afin de reproduire et généraliser les pratiques qui font leurs preuves dans les États membres.

Mettre en place un « flux de travail Financements » pour la Fondation Afrique-Europe , afin de tirer parti des résultats des groupes stratégiques multipartites de la Fondation et de recenser des initiatives concrètes autour desquelles mobiliser des investissements dans des domaines allant de l'énergie durable aux infrastructures de santé en passant par les systèmes agroalimentaires.

Travailler en partenariat pour le sommet annuel « Finance en commun » , à partir de l'édition de 2022 qui sera organisée par la Banque africaine de développement et la BEI avec la participation de l'ensemble de la communauté des banques de développement (plus de 500 banques publiques de développement et autres parties prenantes clés).

Accentuer la place centrale des aspirations, de l'action et du leadership de la jeunesse dans le partenariat Afrique-Europe et donner plus de visibilité à l'innovation menée par les jeunes dans des domaines tels que le climat et la transition énergétique, la santé et la transformation numérique.

Promouvoir les synergies en matière de programmation et le renforcement de l'impact grâce à la participation de la BEI au groupe de haut niveau de la Fondation, réunissant des personnalités africaines et européennes de premier plan, ainsi que les coprésidents des groupes stratégiques de la Fondation et les responsables de fondations mondiales actives au niveau international et en Afrique.

L’accord de partenariat pluriannuel, dont la phase initiale ira de 2022 à 2024, vise également à faciliter le suivi du sommet Union africaine-Union européenne qui se tient cette semaine à Bruxelles.

Mo Ibrahim, cofondateur de la Fondation Afrique-Europe et président de la Fondation Mo Ibrahim : « L’idée que le moment est venu d’engager un changement radical dans le partenariat entre nos continents voisins, en créant un espace pour toutes les parties prenantes, y compris la société civile, le secteur privé, les villes, les médias et la jeunesse, afin de favoriser les actions concrètes, fait de plus en plus consensus. Nous ne pouvons pas attendre un autre sommet pour agir et ce nouveau partenariat constituera une étape essentielle pour aller de l’avant. »

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement : « La pandémie de COVID-19 nous a montré à quel point nous sommes connectés et pouvons créer de la valeur en travaillant ensemble à des solutions innovantes pour relancer nos économies et répondre efficacement aux grands défis, qu’il s’agisse des changements climatiques ou des crises sanitaires. Ce nouveau cadre de coopération avec la Fondation Afrique-Europe s’inscrit pleinement dans l’esprit de BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée dans le développement du Groupe BEI. Il sera essentiel pour rassembler diverses parties prenantes en vue de nourrir de nouveaux partenariats et une réflexion nouvelle, et pour démontrer que plus nous renforcerons notre coordination, plus nous pourrons amener des changements qui ont des retombées positives sur la planète et ses habitants. »

La Fondation Afrique-Europe et BEI Monde ont toutes deux été invitées en qualité de partenaires stratégiques au sixième sommet Union africaine-Union européenne, qui met l’accent sur les possibilités de partenariat dans des domaines essentiels de coopération, comme le climat, l’énergie, les systèmes agroalimentaires, la santé et la transformation numérique.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de ses bureaux répartis dans le monde.

