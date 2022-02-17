Le projet vise à améliorer l’accès au logement et les conditions d’habitation des personnels militaires et civils

Cette opération contribue à la lutte contre le réchauffement climatique avec un important volet consacré à la rénovation thermique des bâtiments

Elle bénéficie d’un montage financier novateur avec une durée d’engagement de 35 ans de la BEI, principal partenaire bancaire de l’opération.

La Banque européenne d’investissement annonce la signature d’un important contrat de financement de 484 millions d’EUR dans le cadre du projet Cegelog destiné à la rénovation et à la construction de logements pour le bénéfice des personnels du ministère des Armées et de leurs familles. Ce financement de la BEI qui s’intègre dans un programme d’investissement global de 2,3 milliards d’euros du ministère baptisé «Plan Ambition Logement », contribuera de manière significative à l’amélioration de l’accès à des logements abordables, tant en termes quantitatifs que qualitatifs.

D’un point de vue quantitatif, ce soutien financier de la BEI va ainsi permettre d’augmenter largement la capacité du parc de logements existants en la portant de 8000 à 15 000 et en ciblant en premier lieu les catégories de personnels civils et militaires à revenus modestes. Outre la rénovation des 8000 logements actuels et l’intégration de 4000 autres logements actuellement gérés par d’autres prestataires qui seront également rénovés, le plan prévoit la construction de plus de 3000 logements répartis sur 655 sites sur l’ensemble du territoire français.

D’un point de vue qualitatif, l’ensemble de ces logements rénovés ou neufs seront plus modernes et mieux adaptés, atteignant les meilleurs standards en termes de qualité technique et de haute performance environnementale et énergétique. L’intégralité des passoires thermiques de ce parc immobilier disparaîtront par exemple dans un délai de cinq ans.

Confié par le ministère des Armées à la société concessionnaire Nové détenue à parts égales par l’entreprise de BTP Eiffage et le gestionnaire de logements sociaux Arcade-VyV, le projet Cegelog bénéficie d’un financement par emprunt à hauteur de 1,3 milliards d’euros, dont la BEI est le principal bailleur aux côtés des fonds de prévoyance militaire (FPM) et de l’aéronautique (FPA) et d’un pool de 10 banques commerciales. Inédit et novateur dans son montage financier, très ambitieux au regard de ses engagements chiffrés de rénovation et de construction, le projet Cegelog concourt ainsi à la réduction des inégalités territoriales et à l’amélioration de l’environnement et de la qualité de vie dans les quartiers où ces programmes immobiliers de régénération urbaine seront implantés.

« Nous sommes honorés de financer un projet qui va très concrètement améliorer l’accès au logement et la qualité de vie des personnels du ministère des Armées, a commenté Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Il répond pleinement à des priorités européennes de premier plan puisqu’il contribue au développement de logements abordables et à l’amélioration de leur bilan carbone. Ce projet Cegelog permet ainsi d’atteindre un double impact social et écologique qui répond parfaitement aux critères d’investissement de la BEI ».

A propos de la Banque européenne d’investissement

En tant que banque du climat de l’Union Européenne, la BEI a pour objectifs de stimuler l’émergence et le déploiement d’innovations permettant de relever les défis actuels comme la transition énergétique vers un nouveau modèle de croissance sobre en carbone. En 2021, la BEI a consacré plus des deux tiers de ses 9,2 milliards d’euros d’investissements en France à des projets liés à la lutte contre le changement climatique dont 3,85 milliards d’euros dans le financement d’équipements publics plus performants sur les plans énergétique et environnemental.