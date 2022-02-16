Une coopération reposant sur la réussite et les résultats du fonds précédent, FEFISOL I

Une nouvelle initiative destinée à financer les petites institutions de microfinance rurale ainsi que les petites entreprises et coopératives agricoles certifiées équitables ou biologiques

Un programme visant à stimuler les investissements dans les régions rurales de 25 pays africains

Un financement en monnaie locale qui profite à la microfinance rurale

La microfinance dans les régions isolées de l’Afrique entière et les investissements par les petits exploitants n’ayant pas accès aux financements traditionnels connaîtront une métamorphose grâce au soutien à hauteur de 5 millions d’EUR de la BEI en faveur du Fonds européen de financement solidaire pour l’Afrique, FEFISOL II.

Cette initiative sera mise en œuvre dans plus de 25 pays de toute l’Afrique subsaharienne et devrait aider 130 institutions de microfinance et entreprises et coopératives agricoles s’approvisionnant auprès de petits exploitants, grâce à un financement à long terme en monnaie locale et internationale ainsi qu’à une assistance technique fondée sur les bonnes pratiques.

« Au cours des dix dernières années, l’idée novatrice de favoriser la microfinance rurale grâce à FEFISOL I a permis d’ouvrir des débouchés à des milliers de personnes vivant dans des communautés isolées et vulnérables. La Banque européenne d’investissement se réjouit également de contribuer à FEFISOL II pour exploiter ces bons résultats et améliorer l’accès au financement ainsi que stimuler les investissements agricoles sur l’ensemble du continent. Cette initiative met à profit la coopération entre la BEI et des partenaires spécialisés pour dynamiser la microfinance dans toute l’Afrique », indique Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

Après avoir veillé à la gestion globale et à la liquidation de FEFISOL I ainsi qu’à la structuration du nouveau fonds, Dominique Lesaffre, directeur général de la SIDI, souligne que « l’engagement renouvelé des promoteurs à mettre en place FEFISOL II et leur contribution financière en tant qu’actionnaires du nouveau fonds témoignent de la volonté marquée d’Alterfin et de la SIDI de chercher à renforcer le développement économique en Afrique et à le rendre plus durable ».

« Les populations rurales se heurtent à un accès limité aux financements traditionnels et à des risques accrus liés aux activités agricoles en raison des changements climatiques. FEFISOL II renforcera la coopération avec les institutions de microfinance rurale et soutiendra les investissements des petits exploitants agricoles du continent tout entier », explique Jean-Marc Debricon, directeur général d’Alterfin.

Plus tôt dans la journée, à Bruxelles, la nouvelle coopération en matière de microfinance rurale panafricaine a été officiellement établie, en amont du Sommet UE-UA à l’occasion du Forum des affaires UE-Afrique. De nouveaux investisseurs contribuant à FEFISOL II parachèvent actuellement leurs investissements pour une première levée de fonds d’ici mars 2022.

Améliorer l’accès à la microfinance dans les régions rurales

La contribution de la Banque européenne d’investissement – défenseur de premier plan de la microfinance en Afrique – à FEFISOL II permettra d’améliorer l’accès au financement dans les régions rurales, ce qui est essentiel pour éradiquer la pauvreté et accroître la sécurité alimentaire, en favorisant une agriculture plus durable et en renforçant l’autonomie des femmes et des filles, tout en augmentant la résilience des populations rurales face aux conséquences économiques, sociales et sanitaires du COVID-19.

Le financement de l’agriculture, et notamment des petites exploitations, en Afrique en vue de favoriser les hausses de production et l’application de pratiques durables souffre du fait que les banques perçoivent ce secteur comme trop risqué ou pas suffisamment rentable.

Favoriser les exploitations équitables et la production d’aliments biologiques dans toute l’Afrique

FEFISOL II améliorera l’accès au financement pour les petites exploitations agricoles (et leurs organisations) certifiées équitables ou biologiques ou possédant un autre label de qualité.

Mettre à profit dix années de soutien efficace à la microfinance rurale

Le nouveau fonds est lancé à la suite de la réussite du premier Fonds européen de financement solidaire pour l’Afrique (FEFISOL), établi en 2011 pour une durée de dix ans. Les promoteurs de FEFISOL II sont deux investisseurs européens visant un impact social et environnemental, qui disposent d’une longue expérience dans le secteur : Alterfin (Belgique) et la SIDI (France). FEFISOL I et II se distinguent des fonds « conventionnels » intervenant en Afrique en ce sens qu’ils financent tous deux des institutions de microfinance rurale et des organismes agricoles (PME et coopératives s’approvisionnant auprès de petits exploitants) exclus des mécanismes de financement traditionnels.

Promouvoir un financement en monnaie locale adapté aux besoins des bénéficiaires à des fins de développement rural

FEFISOL II permettra de soutenir les institutions de microfinance rurale et les organismes agricoles par la fourniture de ressources financières adaptées aux besoins des bénéficiaires. Une grande partie des fonds sera octroyée en monnaie locale de sorte à ne pas exposer les bénéficiaires au risque de change.

La Banque européenne d’investissement est la première banque publique internationale du monde et a injecté plus de 8 milliards d’EUR dans de nouveaux investissements partout en Afrique depuis le début de la pandémie.