Premier partenariat entre la BEI et la Commercial Bank pour aider les entreprises locales à relever les défis liés à la crise du coronavirus.

Première ligne de crédit au Cameroun dans le cadre du Mécanisme d’intervention rapide COVID-19 en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest de la BEI.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé l’octroi de 12 millions d’EUR dans le cadre d’une nouvelle initiative de financement à long terme à l’appui d’entrepreneurs et d’entreprises sur tout le territoire camerounais, mise en place en coopération avec la Commercial Bank, un partenaire local de premier plan. Le tout premier partenariat entre la Banque européenne d'investissement, la plus grande banque publique internationale au monde, et la Commercial Bank Cameroun, permettra d'améliorer l'accès des entreprises aux financements à long terme dans tout le pays et de renforcer la résilience économique face aux enjeux de la pandémie de COVID‑19.

Ce nouveau financement à l’appui du secteur privé aidera les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire. Il s’inscrit dans le cadre de la réponse rapide apportée par la BEI en Afrique pour renforcer la résilience économique face à la pandémie.

Ce nouveau financement des entreprises appuiera les investissements dans les secteurs manufacturier, agricole, touristique et commercial partout dans le pays.

Le nouvel accord de coopération entre la BEI et la Commercial Bank, qui favorisera les investissements des entreprises au Cameroun, a été officiellement annoncé à Bruxelles et à Yaoundé plus tôt dans la journée, à l’occasion du Forum économique UE-Afrique organisé en amont du sommet UE-Afrique. La cérémonie virtuelle a réuni Léandre Djummo, directeur général de la Commercial Bank, Philippe Van Damme, ambassadeur de l’UE au Cameroun, et Nikolaos Milianitis, représentant régional de la BEI pour l’Afrique centrale.

« Partout au Cameroun, les entreprises ont été touchées par la pandémie de COVID-19. La Commercial Bank soutient les investissements du secteur privé dans le pays et permet à sa clientèle d’entreprises, d’entrepreneurs et d’exploitants agricoles d’investir pour l’avenir et de créer des débouchés économiques. Grâce aux 12 millions d’EUR mis à disposition par la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne, la Commercial Bank pourra accorder de nouveaux prêts au secteur privé par l’intermédiaire de ses succursales réparties dans l’ensemble du pays. Grâce à la coopération étroite entre les experts financiers de la Commercial Bank et de la BEI au cours des derniers mois, les entreprises camerounaises pourront accéder à des prêts à plus long terme, qui sont essentiels à leur croissance en cette période de crise. Cette coopération permettra également de veiller à ce que le Cameroun bénéficie du dispositif de réponse rapide mis en place par la BEI pour renforcer la résilience économique face à la pandémie de COVID-19 en Afrique », a déclaré Léandre Djummo, directeur général de la Commercial Bank.

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Il est essentiel d’assurer l’accès des entreprises et des entrepreneurs aux financements. Ce n’est qu’ainsi que pourront être surmontés les incertitudes et les problèmes économiques qui ont été exacerbés par la pandémie. Dans le cadre de l’équipe Europe, la Banque européenne d’investissement a le plaisir de mettre à la disposition de la Commercial Bank 12 millions d’EUR pour de nouveaux financements destinés à soutenir le secteur privé. Ces financements sont essentiels pour stimuler les investissements, créer des emplois et accélérer la relance du pays après la pandémie. Le nouvel accord conclu ce jour est l’illustration de l’alliance nouée entre l’équipe Europe et les partenaires africains pour vaincre le COVID-19 et aider les entreprises à créer des emplois et prospérer. »

Philippe Van Damme, ambassadeur de l’Union européenne et chef de la délégation de l’UE au Cameroun : « L’Union européenne est déterminée à soutenir le secteur privé en Afrique. La coopération entre l’équipe Europe et la Commercial Bank permettra aux entreprises camerounaises d’accéder à des financements ciblés à des taux d’intérêt favorables. Ce nouveau dispositif de financement de 12 millions d’EUR contribuera à créer des emplois, stimulera la croissance des entreprises et permettra d’atténuer la pauvreté dans les années à venir. »

Soutenir les investissements des entreprises camerounaises en période de crise

Grâce au prêt de 12 millions d’EUR sur 7 ans de la BEI, la Commercial Bank pourra mettre à disposition de nouveaux financements à l’appui d’entreprises privées, notamment des PME, dans l’ensemble du Cameroun. La Commission européenne soutiendra également l’initiative visant à réduire davantage les coûts d’emprunt pour les prêts accordés dans le cadre de ce mécanisme.

Grâce à ce nouveau financement, il sera possible d’accorder des prêts d’une durée plus longue aux entreprises, qui correspondent mieux à la durée de vie économique de leurs investissements.

Mobilisation rapide de la BEI en faveur du Cameroun pour renforcer la résilience économique du pays face à la pandémie de COVID-19

Cette nouvelle coopération entre la BEI et la Commercial Bank représente le premier appui spécifique aux investissements des entreprises dans le pays.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’engagement accru de la BEI dans l’ensemble de l’Afrique pour veiller à ce que les entreprises puissent continuer à accéder aux financements lorsqu’elles sont confrontées à des défis sanitaires, économiques et commerciaux sans précédent liés au COVID-19. Cet engagement accru a été approuvé par les ministres des finances de l’Union européenne en avril 2020, dans les semaines qui ont suivi la reconnaissance de l’impact de la pandémie.

La Banque européenne d’investissement, qui a pour actionnaires directs les 27 États membres de l’UE, est la plus grande banque publique internationale au monde.

Depuis le déclenchement de la pandémie, elle a prêté plus de 8 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés sur tout le continent africain.