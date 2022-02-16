Dans le sillage du Forum économique UE-Afrique, la Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé l’apport de 10 millions d’EUR supplémentaires sous la forme d’une participation « premières pertes » dans Janngo Capital Startup Fund, un fonds emblématique de l’initiative Boost Africa.

Cet investissement vient compléter un engagement précédent de 15 millions d’EUR signé par la BEI en décembre 2020.

Janngo Capital Startup Fund fournira des investissements d’amorçage et de croissance à des startups inventant ou exploitant des technologies qui 1) améliorent l’accès des Africains aux biens et services essentiels tels que les soins de santé, l’éducation ou les services financiers, 2) facilitent le recours des PME africaines aux marchés et aux capitaux et 3) créent des emplois durables à grande échelle, en mettant l’accent sur les femmes et les jeunes.

Lancée conjointement par la BEI et la Banque africaine de développement (BAfD) avec le soutien financier de la Commission européenne et du Secrétariat de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), l’initiative Boost Africa vise à libérer le potentiel entrepreneurial de la jeunesse africaine grâce à des investissements consentis par des fonds de capital-risque.

Cette initiative poursuit plus précisément cinq grands objectifs :

promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation ;

créer des emplois de qualité ;

mettre sur pied un écosystème entrepreneurial efficace en Afrique ;

combler les déficits de financement aux stades les plus précoces et les plus risqués de la création d’entreprises ;

développer les compétences et le savoir-faire des jeunes entrepreneurs.

« Boost Africa illustre comment l’Afrique et l’Union européenne peuvent s’allier pour bâtir un avenir plus prospère, accélérer la transformation numérique et créer une croissance et des emplois durables au profit des générations futures. Reposant sur une collaboration avec des experts en investissement de toute l’Afrique, le nouveau soutien apporté par l’UE dans le cadre de l’Équipe Europe permettra de libérer le potentiel entrepreneurial du continent africain, tout en veillant à ce que l’innovation améliore les conditions de vie et ouvre des perspectives », a déclaré Jutta Urpilainen, commissaire européenne chargée des partenariats internationaux.

« L’Afrique abrite quelques-unes des économies affichant la croissance la plus rapide au monde et une population jeune et en forte augmentation. Nous pensons pouvoir améliorer le niveau de vie et accélérer le progrès social en Afrique en favorisant l’esprit d’entreprise et l’innovation. C’est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à nouveau à Janngo Capital Startup Fund dans le cadre de notre initiative Boost Africa », s’est félicité Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« Nous sommes fiers d’être le premier fonds en Afrique à bénéficier du soutien de l’initiative Boost Africa. Nous avons acquis une solide expérience sur le continent grâce à notre premier fonds qui a investi dans 11 start-ups technologiques dans toute l’Afrique. Les sociétés de notre portefeuille sont dirigées à 56 % par des femmes et ont déjà contribué positivement à combler des défaillances clés du marché et à créer des emplois dans les domaines de la santé, de la logistique, des services financiers, du commerce de détail, de l’agroalimentaire, de la mobilité et de l’industrie de la création », s’est réjouie Fatoumata Bâ, fondatrice et présidente exécutive de Janngo Capital.

Depuis son lancement il y a quatre ans, Boost Africa a contribué à créer des emplois et à stimuler la croissance économique dans toute l’Afrique, tout en aidant à améliorer l’accès des entreprises à des financements. Le milliard d’euros qui sera mobilisé au titre de l’initiative Boost Africa s’accompagnera de financements ciblés, d’interventions d’assistance technique et de partages des meilleures pratiques afin d’aider in fine les jeunes entreprises technologiques, le secteur de la protection de la nature, l’innovation agricole et les entrepreneurs sur tout le continent.

La nouvelle coopération panafricaine en matière de financement des jeunes pousses a été confirmée à Bruxelles, en préambule du sommet UE-Afrique, par Fatoumata Bâ et Thomas Östros, vice-président de la BEI.