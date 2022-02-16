Confirmation par BEI Monde que 62 millions d’EUR seront mis à la disposition de six initiatives d’investissement à fort impact en faveur du secteur privé

Nouveau soutien à de jeunes pousses du secteur technologique, à la microfinance en milieu rural, à l’agriculture et à des entreprises appartenant à des secteurs touchés par la pandémie

Confirmation par le président de la BEI de l’importance de la coopération entre l’Afrique et l’Union européenne (UE) afin de soutenir le secteur privé africain, en amont du premier sommet UE-Union africaine (UA) depuis la pandémie

L’investissement dans le secteur privé en Afrique, indispensable pour remédier aux conséquences de la crise sanitaire et enclencher une croissance durable, sera accéléré par les nouveaux financements, d’un total de 62 millions d’EUR, qui viennent d’être confirmés, en début de journée, par BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée de la Banque européenne d’investissement. Ces annonces interviennent en amont du premier sommet Afrique-Europe à se tenir de manière physique depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Les six nouveaux partenariats viendront à l’appui d’investissements ciblés dans le secteur privé, en finançant notamment l’innovation dans les hautes technologies, la microfinance en milieu rural et les entreprises, du Cameroun au Malawi.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, première banque publique internationale au monde, a souligné la nécessité cruciale d’intensifier la coopération, dans le cadre de l’Équipe Europe, entre les institutions financières africaines et les partenaires internationaux, afin que le secteur privé africain puisse être le vecteur de la croissance économique et sociale. S’exprimant en amont de sa participation au sommet UE-UA à Bruxelles, il a indiqué :

« Faire en sorte que les jeunes pousses, les entrepreneurs, les petits exploitants agricoles et les entreprises d’Afrique puissent exploiter de nouvelles possibilités, créer des emplois et étendre leurs activités est indispensable pour le continent africain, pour l’Europe et pour le monde dans sa globalité. Au cours des six dernières décennies, la BEI a œuvré aux côtés de partenaires financiers sur tout le continent afin de soutenir le secteur privé africain. Aujourd’hui, BEI Monde dévoile sa coopération à fort impact d’un genre innovant qui apportera son soutien aux entreprises du continent africain, avec à la clé un renforcement de la résilience économique face aux conséquences de la crise sanitaire et un avenir plus prospère. Le Forum des affaires UE-Afrique a pour objet de veiller à ce que l’impact d’une intensification des investissements durables dans le secteur privé en Afrique soit reconnu en amont du sommet UE-UA. »

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), s’exprimant lors du Forum des affaires UE-Afrique : « Je suis très fier d’annoncer six nouveaux accords concernant le secteur privé. Ils sont le fruit de ce nouvel esprit de coopération au sein de l’Équipe Europe, qui vise à faire en sorte que chaque centime dépensé à l’appui du développement compte. En tant que banque de l’UE, nous sommes résolus à soutenir les entrepreneurs et les entreprises de toutes tailles sur le continent africain. » Avant d’ajouter : « Les partenariats sont au cœur de notre travail et d’autant plus depuis le lancement de BEI Monde, notre nouvelle branche spécialisée destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Nos investissements ont pour objectif de bénéficier à tous les pans de la société, qu’il s’agisse des grandes villes, des petits villages, des régions vulnérables, des entrepreneurs ou encore, évidemment, des femmes et des filles. »

Accélération de l’investissement dans les jeunes pousses du secteur technologique d’Afrique

BEI Monde apporte son soutien à deux des principaux acteurs africains de l’investissement dans le secteur des technologies, Atlantica Ventures et Janngo, dans le cadre de l’initiative Boost Africa. Boost Africa est une initiative conjointe de la Banque africaine de développement (BAfD) et de la Banque européenne d’investissement (BEI), qui bénéficie du soutien financier de la Commission européenne et du Secrétariat de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Secrétariat de l’OEACP) au titre du 11e Fonds européen de développement (FED).

Un financement de 12,5 millions d’EUR octroyé à Atlantica viendra mobiliser 50 millions d’EUR d’investissements nouveaux dans de jeunes pousses innovantes du secteur technologique réparties dans tout le continent et élargir le financement spécialisé par capital-risque à destination d’entrepreneurs prometteurs.

Le nouvel engagement de 10 millions d’EUR de la BEI en faveur de Janngo augmentera l’investissement dans les jeunes pousses du secteur technologique et celles axées sur les technologies au stade d’amorçage afin d’améliorer l’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux services financiers en Afrique. Il permettra également aux entreprises technologiques d’Afrique de créer des emplois à destination des jeunes et des femmes.

Garantir l’accès au financement des populations éloignées et fragiles

Grâce à la nouvelle coopération de la BEI avec la Fondation Grameen Crédit Agricole et le Fonds européen de financement solidaire pour l’Afrique (FEFISOL), des milliers d’entrepreneurs africains bénéficieront de microfinancements en monnaies locales dans des zones rurales où l’accès aux services financiers reste limité.

Le dernier partenariat en date entre la BEI et la Fondation Grameen Crédit Agricole, autour d’une enveloppe de 10 millions d’EUR, accélèrera l’inclusion sociale et renforcera la résilience économique face à la pandémie. Il devrait soutenir plus de 36 000 emplois et permettre d’accorder 98 000 nouveaux prêts à des entrepreneuses issues de communautés défavorisées d’Afrique.

Le nouveau financement de 5 millions d’EUR destiné au FEFISOL permettra à de petits exploitants agricoles actuellement exclus des filières classiques de financement d’avoir accès à des microfinancements par l’intermédiaire de petites institutions de microfinance rurales et de coopératives agricoles ayant reçu la certification « commerce équitable » dans 25 pays d’Afrique.

Le nouveau Fonds européen de financement solidaire pour l’Afrique (FEFISOL 2) s’inscrit dans le prolongement du succès du soutien à la microfinance en milieu rural apporté par le FEFISOL 1, fonds appuyé par la BEI, au cours de la décennie écoulée.

Soutien au financement du secteur privé avec les principales banques africaines locales

Au Malawi, les petits exploitants agricoles bénéficieront d’un soutien de la BEI à hauteur de 12,5 millions d’EUR en faveur du financement à long terme de l’agriculture en coopération avec First Capital Bank et l’Union européenne.

Ce nouveau programme, également appuyé par une aide non remboursable de l’UE, est le tout dernier d’une initiative régionale destinée à financer le secteur agricole. Il permettra aux petits exploitants agricoles du pays de moderniser leur matériel et de surmonter les difficultés liées aux changements climatiques.

Une initiative de financement de 12 millions d’EUR destinée à soutenir la résilience des entreprises face à la pandémie de COVID-19, également annoncée ce jour, avec la Commercial Bank-Cameroun viendra soutenir les entreprises du secteur manufacturier, des services, de l’agriculture et du commerce dans les pays d’Afrique centrale touchés par la pandémie en leur apportant des financements à long terme indispensables au développement de leurs activités.