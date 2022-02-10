© Shutterstock

La Banque européenne d’investissement a signé un accord de prêt de 100 millions d’EUR avec la Ville de Tallinn à l’appui de son programme d’investissement pluriannuel dans les infrastructures urbaines.

Les priorités d’investissement de Tallinn dans le cadre de son programme de rénovation urbaine durable devraient bénéficier aux habitants de la capitale estonienne ainsi qu’aux touristes.

Les projets qui seront financés par le prêt de la BEI concernent des bâtiments publics, la mobilité urbaine et la réfection d’espaces publics, d’espaces verts et d’infrastructures municipales.

Élue capitale verte de l’Europe 2023, Tallinn investit massivement dans les solutions durables et écologiques. Aujourd’hui, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Ville de Tallinn ont signé un accord de prêt de 100 millions d’EUR à l’appui du programme intégré de rénovation et d’aménagement urbain durables de la Ville.

Mihhail Kõlvart, maire de Tallinn : « Je suis heureux que Tallinn ait l’occasion de travailler avec la BEI pour améliorer ses infrastructures urbaines. La BEI a aidé Tallinn à maintes reprises par le passé, par exemple en 2017. Cet appui nous a donné la possibilité d’investir dans des infrastructures et des solutions durables et d’améliorer le quotidien de nos citoyens. »

Ce financement servira à mettre en œuvre les plans de la municipalité en matière de rénovation d’écoles, d’établissements d’enseignement professionnel et de logements sociaux, ainsi qu’à améliorer la mobilité durable dans la ville. Cette amélioration prendra la forme d’une réfection de pistes cyclables et de rues piétonnes, mais concernera également la rénovation de rues existantes. Restaurer les places et les parcs publics autour de la ville – un avantage très direct et visible pour les résidents et les visiteurs – représentera une autre priorité. Enfin, ce financement soutiendra également l’amélioration des infrastructures municipales : éclairage public, déchetteries et réseaux d’eau et d’assainissement.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « L’avenir des villes doit être durable, et la BEI a vraiment apprécié l’approche adoptée par Tallinn pour renouveler et développer ses infrastructures urbaines. Des bâtiments plus économes en énergie, davantage d’espace pour les vélos et des espaces publics mieux aménagés : voilà, à n’en pas douter, des projets que nous devrions financer. La Banque européenne d’investissement soutient la Ville de Tallinn depuis 2008, et est heureuse de continuer à le faire. »

Depuis 1993, la BEI a investi près de 3,6 milliards d’EUR dans des projets en Estonie, allant du financement de la modernisation de l’aéroport de Tallinn au soutien financier de PME et d’entreprises technologiques innovantes dans le pays. Rien qu’en 2021, quelque 271 millions d’EUR ont été mis à disposition à l’appui de projets estoniens.