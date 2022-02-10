© TRUMPF

Ce prêt permettra aux clients européens de l’entreprise de haute technologie TRUMPF de bénéficier de possibilités de financement plus avantageuses.

Il facilitera l’acquisition de machines industrielles hautement innovantes et connectées, pour une fabrication économe en ressources et en énergie.

Grâce au soutien de la Banque européenne d’investissement (BEI), sous la forme d’un prêt de 50 millions d’EUR, TRUMPF Bank – la banque interne de l’entreprise de haute technologie TRUMPF – va proposer des financements plus avantageux à sa clientèle européenne, constituée entre autres d’entreprises de construction mécanique.

Ce prêt aidera les entreprises manufacturières à acquérir des machines hautement innovantes, telles que des machines-outils pour la découpe, le poinçonnage et le pliage, ainsi que des lasers industriels.

Les clients de TRUMPF en Europe bénéficieront de taux d’intérêt plus avantageux pour des prêts classiques ou des financements par crédit-bail ou de type location-vente. TRUMPF Bank dispose depuis 2014 d’une licence bancaire complète et propose également des livrets d’épargne et des dépôts à terme à ses salariés en Allemagne. Son ratio de fonds propres dépasse les 25 %, ce qui est nettement supérieur à la moyenne du secteur.

La Banque européenne d’investissement soutient des projets axés sur l’innovation, les compétences, la protection du climat et les infrastructures stratégiques. Les financements qu’elle met à disposition à cette fin sont acheminés vers des entreprises par l’intermédiaire d’établissements de crédit tels que TRUMPF Bank. Les bénéficiaires sont de petites et moyennes entreprises (PME) de moins de 250 salariés, ainsi que des entreprises de taille intermédiaire comptant moins de 3 000 salariés.

Pour la BEI, il s’agit du premier financement accordé sous la forme d’un prêt intermédié à une banque d’entreprise en Allemagne. L’opération soutient trois des priorités de la banque de l’UE : l’innovation, l’action pour le climat et la promotion des petites et moyennes entreprises (PME).

Sabrina Mebus, directrice générale de TRUMPF Bank : « En tant que banque de petite taille, nous sommes fiers de pouvoir compter sur la BEI comme partenaire. En transférant les conditions de prêt favorables de la BEI à nos clients, nous renforcerons notre compétitivité sur le marché européen des capitaux. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne : « La coopération avec TRUMPF Bank facilitera l’accès des petites et moyennes entreprises aux technologies de pointe. Grâce aux investissements de remplacement, il est possible d’économiser des ressources et, partant, également de l’énergie. »

Entreprise de haute technologie, TRUMPF propose des solutions de fabrication dans les domaines des machines-outils et de la technologie laser. Grâce à ses services de conseils et à son offre de plateformes et de logiciels, elle fait progresser la connectivité numérique dans l’industrie manufacturière. Tant sur le plan technologique que commercial, TRUMPF est le leader mondial des lasers industriels et des machines-outils utilisées pour l’usinage flexible des tôles.

En 2020/2021, dotée d’un effectif de quelque 14 800 employés, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’EUR. Avec plus de 80 filiales, le groupe TRUMPF est présent dans presque tous les pays d’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie. Il possède des usines en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Autriche, en Suisse, en Pologne, en Tchéquie, aux États-Unis, au Mexique et en Chine.