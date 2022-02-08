La Grèce est le principal bénéficiaire des prêts de la BEI et du FEI en volume par habitant

De grandes banques grecques, la BEI et le FEI soutiennent l’investissement des entreprises dans les secteurs touchés par la pandémie

La BEI gèrera un investissement de 5 milliards d’EUR au titre de la facilité pour la reprise et la résilience

Christos Staikouras, ministre grec des finances, Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, et des représentants des quatre banques systémiques grecques Alpha Bank, National Bank of Greece, Eurobank et Piraeus Bank ont annoncé ces résultats impressionnants.

La BEI renforcera son appui à l’action en faveur du climat, à la transition énergétique et à la reprise post-COVID-19

En 2021, l’engagement historique du Groupe Banque européenne d’investissement en Grèce a permis de financer de nouveaux investissements et des programmes d’innovation dans le secteur privé, ainsi que des projets de rénovation urbaine, de transition énergétique et de transformation numérique des services publics. L’année dernière, l’appui à des investissements privés et publics à fort impact par la Banque européenne d'investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI) a totalisé 4,85 milliards d’EUR, un montant record depuis le début des interventions de la BEI en Grèce il y a 59 ans.

Le volume des financements consentis par le Groupe BEI en Grèce a représenté 2,7 % du PIB, soit l’engagement le plus élevé de tous les pays du monde.

La Grèce a également été l’un des principaux bénéficiaires du Fonds de garantie paneuropéen, mis en place par le Groupe BEI et les États membres de l’UE dans les semaines qui ont suivi la déclaration de l’état de pandémie pour soutenir les milliers d'entreprises touchées par la crise sanitaire. L’accès des entreprises grecques aux financements sera dès lors soutenu par 2,7 milliards d’EUR de garanties mises à disposition par la BEI et le FEI par l’intermédiaire du Fonds de garantie paneuropéen.

Christos Staikouras, ministre des finances de la République hellénique et gouverneur de la BEI, Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations de prêt en Grèce et des hauts représentants d’Alpha Bank, d’Eurobank, de NBG et de Piraeus Bank ont souligné ce jour, à Athènes, l’impact du soutien du Groupe BEI.

« En 2021, les ménages, les entreprises et les investissements publics ont subi les retombées d’une combinaison inédite de facteurs que sont la pandémie de COVID-19, l’incertitude économique et les incidences d’un climat qui change et devient plus extrême. Le gouvernement grec a employé l’ensemble des moyens à sa portée pour relever ce défi. Le Groupe BEI a de nouveau fourni une contribution majeure en ce sens. Grâce à son expertise et à son dévouement uniques, ainsi qu’à son étroite collaboration avec des partenaires publics et privés grecs, l’équipe de la BEI chargée de l’investissement pour la Grèce est parvenue à apporter un soutien financier sans précédent sous forme d'investissements prioritaires dans l’ensemble de notre pays. La décision prise l’année dernière par la BEI et le FEI d’octroyer 4,8 milliards d’EUR de nouveaux financements aide les sociétés et entrepreneurs grecs à investir, à innover et à relever les défis liés à la crise sanitaire. Elle contribue aussi à accélérer l’action en faveur du climat et la transition énergétique, ainsi qu’à améliorer les services essentiels dans la vie quotidienne. Aucun autre pays n’a bénéficié autant que la Grèce de l’expertise technique unique, de l’assise financière et des bonnes pratiques environnementales de la banque de l’UE. Par ailleurs, la solide réserve de nouveaux projets permettra d’assurer que le Groupe BEI renforce sa contribution pour créer des débouchés économiques et soutenir l’action climatique dans notre pays dans les années à venir », a déclaré Christos Staikouras, ministre des finances de la République hellénique et gouverneur de la BEI.

« En étroite coopération avec de grandes banques grecques et d’autres partenaires, le Groupe BEI mobilise des financements pour surmonter les entraves à l’investissement et débloquer des investissements à fort impact et porteurs de transformations sur l’ensemble du territoire grec. C’est un honneur pour moi d’être aujourd’hui aux côtés des PDG de quatre banques systémiques grecques pour souligner comment, ensemble, nous veillons à ce que la Grèce bénéficie pleinement du Fonds de garantie paneuropéen, la réponse rapide mise en place par le Groupe BEI pour atténuer les retombées du COVID-19 sur les entreprises. Au cours d’une année 2021 éprouvante, l’équipe de la BEI chargée de l’investissement pour la Grèce a octroyé de nouveaux financements sans précédent pour un montant total de 4,8 milliards d’EUR afin de renforcer la résilience économique face à la crise sanitaire, de favoriser l’exploitation d’énergies propres et de soutenir des investissements prioritaires pour améliorer les services publics. Grâce à la coopération unique entre les autorités grecques, les partenaires du secteur privé et l’équipe de la BEI, des investissements ont pu être octroyés dans toutes les régions du pays pour aider des milliers de petites entreprises, améliorer l’accès à une énergie propre et abordable et favoriser la transformation numérique des services publics », a précisé Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement chargé des opérations en Grèce.

L’intervention de la BEI et du FEI en Grèce porte ses fruits

En 2021, la BEI a approuvé 2,9 milliards d’EUR de nouvelles opérations relevant tant du secteur privé que du secteur public pour soutenir de nouveaux investissements dans toute la Grèce.

Pour sa part, le FEI a octroyé au total 1,96 milliard d'EUR – le plus important montant engagé à ce jour en Grèce – pour appuyer les investissements réalisés par des entreprises de tout le pays. Par l’intermédiaire du Fonds de garantie paneuropéen et d’opérations de financement inclusif, le FEI a apporté son soutien dans le cadre des garanties octroyées à des banques nationales et régionales grecques en vue d’améliorer l’accès aux financements pour les entreprises pénalisées par la pandémie.

Le FEI a également garanti cinq opérations de fonds propres, parmi lesquelles le premier fonds actions d’investisseurs providentiels (business angel) alimenté par des rentrées de fonds, en se basant sur le succès du dispositif JEREMIE.

L’engagement historique de 4,85 milliards d’EUR consenti par le Groupe BEI l’an dernier représente une hausse significative par rapport au précédent record de 2,8 milliards d’EUR atteint en 2020.

Appui à l’action climatique et à la transition énergétique dans toute la Grèce

En 2021, la BEI a appuyé un investissement novateur destiné à améliorer la protection contre les inondations et à transformer la protection civile sur l’ensemble du territoire grec.

La BEI a également garanti un investissement à grande échelle réalisé par PPC pour favoriser l’exploitation d’énergies renouvelables et améliorer la distribution d’électricité.

S’agissant de l’avenir, la Banque dispose d’une solide réserve de projets contribuant à l’action climatique, lesquels sont en cours d’élaboration et devraient être confirmés ces prochains mois.

Échange de bonnes pratiques techniques grâce à la coopération avec des partenaires grecs

L’année dernière, l’équipe de la BEI chargée de l’investissement pour la Grèce a fourni une expertise technique à l’appui de 28 projets dans le pays. Parmi ceux-ci figurent la conception et la mise en œuvre du programme d’efficacité énergétique « Electra », l’accélération des programmes d’investissement municipal, ou encore la poursuite du déploiement du Fonds social européen dans l’ensemble du pays.

Les équipes de conseil du Groupe BEI ont collaboré avec la Banque hellénique de développement en matière d'action climatique et ont partagé l’expérience acquise afin d’améliorer le recours, par la Grèce, au Fonds européen agricole.