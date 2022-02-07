La Grèce va bénéficier d’un soutien de 125 millions d’EUR.

Il s’agit du tout premier financement accordé en Europe par la Banque européenne d’investissement à l’appui de la transformation numérique du secteur public au moyen d’un programme spécifique et ciblé.

Ce nouveau financement contribuera à générer des retombées économiques positives, à renforcer plus encore les compétences informatiques et à créer un environnement plus favorable pour les citoyens et les entrepreneurs, tout en jouant un rôle de catalyseur pour attirer de nouveaux investissements dans le pays.

La Banque européenne d’investissement (BEI) met 125 millions d’EUR à disposition pour renforcer plus encore les projets favorisant le recours au numérique entrepris par le ministère grec de la gouvernance numérique. L’accord a été signé ce jour à Athènes par Kyriakos Pierrakakis, ministre de la gouvernance numérique, Christos Staikouras, ministre des finances et gouverneur de la BEI, et Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI supervisant les opérations en Grèce. L’opération vise à soutenir la modernisation de l’infrastructure numérique de l’État grec.

Les ressources iront à des projets qui bénéficieront immédiatement à la population grecque, mais aussi à des interventions qui généreront des bénéfices indirects en renforçant des services de l’administration publique dans le cadre desquels l’État et les citoyens interagissent. La première catégorie regroupe des projets tels que « Wi-Fi GR », qui vise à créer 3 000 zones d’accès sans fil dans des lieux publics dans toute la Grèce et la transformation numérique des services de santé publique. La seconde consiste en des projets tels que la création de réseaux de téléconférence dans les tribunaux et les prisons. Une attention particulière sera accordée à l’innovation, au développement des compétences numériques des citoyens et à l’adaptation aux exigences de la quatrième révolution industrielle par le financement d’actions telles que des pôles nationaux d’innovation numérique.

Le programme, qui sera mis en œuvre sur une période de cinq ans, jouera un rôle clé dans la transformation numérique complète du secteur public grec. Il permettra en outre de proposer des prestations axées sur le service aux citoyens et leur apportera une expérience positive.

Christos Staikouras, ministre des finances et gouverneur de la BEI : « Grâce à cet accord-cadre, la BEI fournira 125 millions d’EUR pour financer la promotion de la transformation numérique dans un large éventail de services publics. Dans les cinq années à venir, les projets qui seront financés, dans les domaines de la santé publique, de la sécurité sociale, de la justice, des transports, des communications et des médias, devraient faciliter les opérations du secteur public et améliorer le quotidien des citoyens grecs. Tous sont des projets importants qui devraient conduire à la création de nouveaux mécanismes administratifs, ainsi qu’à l’amélioration de ceux déjà en place, et générer des bénéfices immédiats et à long terme pour les ménages, les entreprises et l’économie dans l’ensemble du pays. »

Kyriakos Pierrakakis, ministre d’État, ministre de la gouvernance numérique : « Cette année, les progrès exponentiels de la transformation numérique de la Grèce vont commencer à permettre la mise en œuvre d’importants travaux dans le domaine des technologies et des technologies de l’information. Les citoyens ont d’ores et déjà davantage de capacités numériques à leur disposition. Et à mesure que nous avancerons, elles continueront à s’améliorer pour apporter plus de valeur ajoutée dans leur vie quotidienne. Dans cette optique, nous sommes déterminés à utiliser pleinement les outils de financement de manière à améliorer l’infrastructure numérique du pays. L’annonce faite ce jour par la Banque européenne d’investissement est doublement importante parce que le financement approuvé sera affecté à des projets numériques extrêmement importants, mais aussi parce qu’il reflète la plus grande confiance dont jouit la transformation numérique de la Grèce sur la scène internationale. »

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations en Grèce : « Dans toute l’Europe, la pandémie a mis en lumière de nouveaux défis et démontré la nécessité d’innover, de créer de nouvelles meilleures pratiques pour l’administration publique et d’accélérer la transition numérique, et la Grèce affiche une vision d’envergure et une grande ambition dans sa démarche visant à faire de la transformation numérique des services publics une priorité nationale. L’amélioration des technologies numériques du secteur public grec contribuera à renforcer la coordination et la coopération efficace entre les agences gouvernementales et les services publics, tout en créant un environnement plus favorable pour les citoyens et les entrepreneurs, et jouera un rôle de catalyseur pour attirer de nouveaux investissements dans le pays. Cette opération est la première par laquelle la Banque européenne d’investissement soutient la transformation numérique du secteur public dans un pays d’Europe, et même dans le monde, au moyen d’un programme spécifique et ciblé. Les spécialistes des technologies de la BEI ont tiré des enseignements clés des préparatifs conjoints et de l’audit préalable qui seront partagés pour renforcer la mise en œuvre de projets comparables ailleurs en Europe. »