La BEI a investi 853 millions d’EUR dans les Balkans occidentaux en 2021, à l’appui de la mobilisation de près de 3 milliards d’investissements dans la région.

La BEI apporte son soutien à la reprise verte et rapide de la région, dans le prolongement de 1,7 milliard d’EUR déjà mis en œuvre dans le cadre de l’enveloppe financière de l’Équipe Europe en faveur de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Les Balkans occidentaux profiteront également du coup d’envoi des activités de BEI Monde ; cette nouvelle branche de la BEI a été constituée pour accélérer l’octroi de financements et leur impact à l’extérieur de l’Union européenne (UE) grâce à une rationalisation de son savoir-faire et de son soutien financier.

Dans le droit fil du Plan économique et d’investissement et de la nouvelle stratégie Global Gateway de la Commission européenne, la BEI a investi 257 millions d’EUR en faveur de projets durables dans la région en 2021.

La BEI a apporté près de 200 millions d’EUR au secteur numérique de la région, faisant du Groupe BEI l’un des principaux acteurs qui facilitent la transformation numérique dans les Balkans occidentaux.

La BEI a investi 560 millions d’EUR à l’appui des petites et moyennes entreprises en 2021, pour les aider à maintenir leurs liquidités, à poursuivre leurs plans d’investissement, à s’adapter, à préserver et créer des emplois.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), la banque de l’UE, a investi au total 853 millions d’EUR dans les Balkans occidentaux en 2021 au profit du développement durable, de la transition écologique, de la transformation numérique et des petites entreprises. L’année dernière, la BEI a investi 560 millions d’EUR dans les petites et moyennes entreprises pour les aider à se redresser, à s’adapter et à créer des emplois. Ayant investi près de 200 millions d’EUR dans le secteur numérique dans les Balkans occidentaux depuis 2020, le Groupe BEI est devenu l’un des principaux acteurs qui facilitent la transformation numérique de la région. Dans le cadre de l’Équipe Europe, la BEI a concrétisé son engagement d’injecter 1,7 milliard d’EUR pour concourir à une reprise plus rapide après la pandémie de COVID-19, tout en se portant garante d’une croissance verte, numérique et durable.

Afin d’élargir sa présence au niveau local et de renforcer l’assistance financière et technique aux pays extérieurs à l’UE, le Groupe BEI a créé la branche BEI Monde qui vise à accélérer la planification et la mise en œuvre de projets par le biais d’un appui sur mesure confié à des experts sur le terrain. Les Balkans occidentaux pourront profiter des avantages de BEI Monde, qui sera également l’un des principaux partenaires de la Commission européenne dans la mise en place de l’initiative stratégique Global Gateway.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « Je suis très fière des résultats que nous avons obtenus. Ils démontrent notre engagement fort dans le cadre de l’Équipe Europe en faveur de la transition écologique, de la transformation numérique et du développement des entreprises du secteur privé. Nous avons apporté un réel soutien non seulement en matière de financement, mais également par l’intensification de notre appui technique au déploiement du Plan économique et d’investissement, ainsi que du programme environnemental pour les Balkans occidentaux qui ouvrira la voie à un environnement plus propre et de meilleures conditions de vie. Nous avons aidé cette région à s’adapter à la nouvelle ère numérique en mobilisant des fonds importants visant à améliorer les infrastructures numériques et les compétences en la matière. Dorénavant, avec le coup d’envoi des activités de BEI Monde, nous serons en capacité de réagir rapidement, de répondre à des besoins concrets sur le terrain et d’étendre notre partenariat et notre savoir-faire aux pays et régions qui en ont le plus besoin. C’est l’ouverture d’un nouveau chapitre qui élargit notre rayon d’action à l’extérieur de l’UE, en nous permettant de piloter la transformation numérique, l’action en faveur du climat et une croissance inclusive avec une efficacité encore accrue. »

Aider les PME à pérenniser les emplois, à se développer et à se transformer

En 2021, la BEI a apporté 560 millions d’EUR aux petites et moyennes entreprises de la région pour les aider à maintenir leurs liquidités, à poursuivre leurs plans d’investissement, à préserver les emplois et à en créer de nouveaux. Ces financements ont été accordés à des conditions plus abordables, plus souples et à plus long terme, dans le cadre de l’enveloppe financière de l’Équipe Europe pour une reprise plus rapide de la région après la pandémie de COVID-19.

La banque de l’UE a mis en place de nouveaux outils et produits financiers, notamment des lignes de crédit dédiées à l’action en faveur du climat qui visent à faciliter la décarbonation des entreprises de la région par l’adoption de pratiques à haute efficacité énergétique. D’autres prêts de type financement d’impact devraient être déployés dans la région, en complément de celui déjà signé en 2020 pour la Serbie pour soutenir les entreprises qui emploient des personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables. Par le biais du nouveau mécanisme de garantie pour les Balkans occidentaux et d’une coopération plus étroite avec le Fonds européen d’investissement (FEI), notre filiale spécialisée dans le financement des PME, nous prévoyons d’accroître notre soutien en faveur du développement du secteur privé.

Renforcement du soutien de la BEI en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale dans les Balkans occidentaux

En tant que banque européenne du climat, la BEI a intensifié son soutien technique et financier afin de se concentrer sur la préparation et la mise en œuvre de projets durables et respectueux du climat, dans le droit fil du Plan économique et d’investissement. En 2021, elle a mobilisé un total de 257 millions d’EUR en faveur de la protection de l’environnement, d’une plus grande sécurité et d’une meilleure efficacité des réseaux d’énergie, des transports durables et de l’introduction de projets en faveur du climat au sein des petites entreprises. Des financements de la BEI ont appuyé la construction d’une usine de traitement des eaux usées à Mitrovica, des réseaux de distribution d’eau à Tirana, ainsi que dans les municipalités de Jajce et Zvornik, permettant à plus d’un million de personnes de la région de bénéficier de services d’eau potable et d’assainissement. D’autres financements de la BEI viendront également renforcer les réseaux d’énergie dans le sud-est de l’Europe avec l’introduction d’un approvisionnement sécurisé, diversifié et efficient.

Des investissements de la BEI signés en 2021 ont permis la modernisation des transports urbains dans le canton de Sarajevo afin de résoudre l’engorgement de la circulation et de réduire la pollution de l’air. S’agissant de ses propres ambitions, la BEI est déjà à l’œuvre avec la Commission européenne et d’autres partenaires clés pour accroître son soutien technique à des opérations qui concourent à la réalisation de l’objectif du programme environnemental pour les Balkans occidentaux.

Faciliter la transformation numérique

Ayant investi 200 millions d’EUR dans des projets numériques dans la région depuis 2020, la BEI a favorisé l’émergence d’une croissance intelligente, résiliente et inclusive. Les investissements de la BEI remédient au fossé numérique dont souffre la région et permettent la modernisation du réseau 4G actuel et l’implantation du réseau 5G. Ils contribuent en outre à la transformation numérique de plus de 1 500 écoles et à l’acquisition de compétences dans ce domaine. À plus long terme, la productivité des entreprises, l’efficacité des institutions publiques et l’employabilité des jeunes s’en trouveront améliorées au sein de la nouvelle ère numérique.

Informations générales

À propos de BEI Monde

Afin d’apporter une meilleure réponse aux enjeux mondiaux, la BEI a décidé de se doter d’une branche qui se consacre aux partenariats internationaux et au financement du développement. Baptisée BEI Monde, celle-ci rassemblera l’ensemble des ressources et des compétences de la Banque au bénéfice de pays et de régions à l’extérieur de l’Union européenne, afin d’apporter une contribution plus ciblée aux projets et initiatives de l’Équipe Europe. L’impact des financements de la BEI s’en trouvera démultiplié par une coopération rationalisée avec les partenaires et les bénéficiaires, ainsi qu’avec les autres institutions de financement du développement, la société civile et les experts externes. Grâce à BEI Monde, la Banque élargira sa présence locale dans le monde, notamment dans les Balkans occidentaux, et mettra ses experts à disposition pour qu’ils contribuent à choisir et à mettre en œuvre les projets sur le terrain.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Au cours de la période 2009-2021, la Banque a financé des projets pour près de 10 milliards d’EUR dans la région. Outre la poursuite de son soutien à la reconstruction et la modernisation des infrastructures publiques, la BEI se tourne, depuis 2010, vers une multitude de nouveaux domaines, dont la santé, la recherche-développement, l’éducation et les PME.