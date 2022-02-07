Impact : 12,771 milliards d’EUR en faveur de 111 opérations, soit l’équivalent de près de 1,07 % du PIB du pays

L’Espagne au troisième rang des bénéficiaires des financements du Groupe BEI dans l’UE

Soutien aux PME : 7,25 milliards d’EUR, le plus gros montant de financements à un seul pays pour cet objectif

Action pour le climat : 43 % de l’activité totale, en augmentation de 5 points par rapport à 2020

Le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a présenté aujourd’hui les résultats de son activité en Espagne en 2021. Les 12,771 milliards d’EUR (l’équivalent de 15 % de l’activité globale du Groupe) des 111 opérations signées représentent une augmentation de 51 % par rapport à 2020. Avec ce montant équivalant à près de 1 % de son PIB, l’Espagne a été, une fois de plus, l’un des trois plus grands bénéficiaires des financements de la BEI.

Lors de la conférence de presse qui s’est tenue ce jour à Madrid, Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, a déclaré : « Comme en témoigne le volume record de ses opérations dans le pays en 2021, le Groupe BEI a mobilisé d’importantes ressources pour aider l’Espagne à lutter contre les trois urgences : climatique, économique et de santé publique. Au cours de cette deuxième année de pandémie, le Groupe BEI a concentré ses efforts sur le soutien aux petites et moyennes entreprises espagnoles afin d’atténuer l’impact économique de la crise et de préserver les emplois, tout en apportant un soutien marqué à l’innovation et à la transition numérique, piliers essentiels du pacte vert pour l’Europe. La forte augmentation des investissements à l’appui de l’action pour le climat souligne la fermeté de notre engagement envers notre objectif supérieur : l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets dans le cadre d’une reprise durable. Notre mission de banque européenne du climat nous impose naturellement de soutenir les objectifs climatiques ambitieux de l’Espagne, conformément aux stratégies nationales et à l’accord de Paris. »

Soutien aux PME

La pandémie a continué de mettre en évidence la nécessité de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent une part importante du tissu productif et de l’emploi en Espagne. En 2021, l’Espagne a, une fois encore, été le pays de l’UE qui a reçu le plus de financements du Groupe BEI pour répondre aux besoins de liquidités de ces entreprises et leur assurer les fonds nécessaires à la survie de leur activité, avec 7,25 milliards d’EUR, soit 57 % de l’activité totale du Groupe BEI dans le pays (+73 % par rapport aux volumes de 2020).

Lutte contre le COVID-19 – le Fonds de garantie européen

Le Fonds de garantie européen (EGF) a pour objectif de mobiliser jusqu’à 200 milliards d’EUR de financements pour les entreprises européennes, en ciblant particulièrement les PME.

L’EGF a été un outil indispensable pour soutenir le tissu des entreprises grâce aux garanties accordées par le Groupe BEI aux institutions financières afin de maintenir les flux de crédits et de soutenir les chaînes d’approvisionnement. L’Espagne a été le premier pays à bénéficier de ce fonds en 2020 et, au cours de l’année 2021, le Groupe BEI (BEI et FEI) a signé en tout 28 opérations au titre de l’EGF en Espagne pour un montant total de garanties de plus de 2,6 milliards d’EUR. Ce portefeuille de garanties devrait générer environ 24,4 milliards d’EUR de financements concessionnels au profit des entreprises touchées par la pandémie de COVID-19, principalement des PME, et avoir une incidence bénéfique sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Fonds européen d’investissement (FEI)

Les opérations signées en Espagne en 2021 par le Fonds européen d’investissement (FEI), la filiale de la BEI spécialisée dans l’offre de solutions pour les intermédiaires financiers aux fins de soutenir les PME et de stimuler l’innovation en Europe, ont totalisé 3,93 milliards d’EUR. Le FEI a été très actif dans le déploiement de garanties l’année dernière en Espagne, principalement au moyen du Fonds de garantie européen (EGF). Plus précisément, des opérations de garantie ont été signées avec 23 intermédiaires financiers, dont onze sont de nouvelles contreparties pour le FEI. L’année 2021 marque également un record pour l’activité avec les établissements non bancaires, comme les gestionnaires de fonds de dette, les entreprises de technologie financière (« fintechs ») et les plateformes de financement spécialisé. Le FEI augmente ainsi à la fois le nombre et le degré de spécialisation des intermédiaires financiers pour couvrir des segments tels que les énergies renouvelables, les jeunes pousses, le secteur de la santé et le secteur primaire, soutenant par là des activités stratégiques qui contribuent à la relance et à la croissance de l’économie, et améliorant la coopération public-privé dans le pays.

Nouvelle augmentation des financements à l’appui de l’action pour le climat

La lutte contre les changements climatiques reste le plus grand défi de ce siècle et l’une des principales priorités de la BEI en tant que banque européenne du climat. Pour la sixième année consécutive, la banque de l’UE a augmenté la part de son activité en Espagne destinée à promouvoir des projets contribuant à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale ; avec 3,897 milliards d’EUR, celle-ci atteint désormais 43 %, une progression de 5 points de pourcentage par rapport à 2020. Avec ces fonds, la BEI encourage le développement des transports propres, la production d’énergies renouvelables, la modernisation des réseaux électriques, la rénovation énergétique des bâtiments, la construction d’installations de recyclage et d’autres projets respectueux du climat en Espagne.

Innovation

Le Groupe BEI a continué à promouvoir l’innovation et la transformation numérique en tant que vecteurs essentiels de la reprise économique et de la compétitivité à long terme en Europe au lendemain de la pandémie. À cette fin, le Groupe BEI a affecté 1,561 milliard d’EUR au financement de l’innovation, de la transition numérique et du capital humain en Espagne, en soutenant les entreprises dans de nouveaux secteurs tels que la chimie, l’éducation et les services de sécurité.

Résultats globaux – Groupe BEI

Pour la deuxième année consécutive, le Groupe BEI s’est concentré sur la lutte contre la crise du COVID-19, tout en maintenant, voire en augmentant, ses financements en faveur des projets « verts ». Le Groupe BEI a travaillé avec ses partenaires en Europe et dans le monde pour déployer des financements qui atteignent un volume total de 95 milliards d’EUR, soit une augmentation de 23 % par rapport à 2020. La Banque européenne d’investissement a financé des projets pour un montant de plus de 65 milliards d’EUR sous forme de prêts, tandis que le Fonds européen d’investissement a fourni plus de 30 milliards d’EUR sous forme de garanties et de fonds propres.

Le volume d’activité a atteint son plus haut niveau en 63 ans d’histoire de la BEI grâce au Fonds de garantie européen (EGF), mis en place à la fin de 2020 par le Groupe BEI et 22 États membres. Depuis décembre 2020, le Groupe BEI a approuvé 23,2 milliards d’EUR de financements au titre de l’EGF, via 401 opérations dans les 22 pays participants. Ces opérations devraient donner lieu à des investissements d’une valeur de 174,4 milliards d’EUR.

Dans le même temps, la BEI a augmenté la part de ses investissements dévolue à des projets contribuant à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale. Cette part a atteint 43 % en 2021 (40 % en 2020) malgré la crise du COVID-19, une progression qui la rapproche de son objectif de 50 %.

Hors de l’Union européenne (UE), le Groupe BEI a engagé 8,1 milliards d’EUR en 2021. La banque de l’UE est présente dans plus de 160 pays dans le monde et est un partenaire clé de l’Équipe Europe. Elle contribue également à l’initiative COVAX visant à fournir des vaccins aux pays en développement. Dans le cadre de la réforme globale de la présence et de l’intervention de l’UE dans le monde, la BEI a décidé de réorganiser ses activités extérieures en créant une branche opérationnelle consacrée aux partenariats internationaux et au financement du développement, BEI Monde, qui rassemblera toutes les ressources et capacités de la BEI à l’extérieur de l’UE au sein d’une seule structure capable d’apporter une contribution forte et ciblée aux projets.

Le Fonds de garantie européen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base de contributions de l’Espagne et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des PME et des ETI. L’EGF s’inscrit dans le cadre des filets de sécurité de l’Union européenne visant à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE les plus durement touchés.