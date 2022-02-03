Une alliance innovante entre la BEI et Ben Oldman permet d’offrir un produit sur mesure qui accélérera la mise en œuvre de projets d’énergies renouvelables et comblera un déficit de financement.

L’opération devrait appuyer l’installation de quelque 430 MW de nouvelle capacité en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables, soit la consommation annuelle d’énergie de plus de 200 000 foyers.

Lors de la phase de construction, 720 emplois directs et indirects devraient être créés.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord portant sur des prêts unitranche qui appuieront des projets d’énergie solaire photovoltaïque et éolienne terrestre en Espagne et au Portugal entre 2021 et 2024. Pour bénéficier des prêts unitranche, qui combinent deux tranches de financement (senior et junior) en un seul prêt, les projets n’auront pas besoin de la conclusion d’accords d’achat d’électricité (« AAE »).

La BEI sera le principal bailleur de fonds d’un fonds d’investissement géré par Ben Oldman, qui prêtera les fonds en tant que prêts relais aux bénéficiaires finals, sous la forme de dette de premier rang, le plus souvent par l’intermédiaire de sociétés de projet (SPV) créées aux fins de la mise en œuvre. Gestionnaire d’investissements alternatifs, Ben Oldman sera chargé de l’émission des prêts.

Le projet devrait générer environ 430 MW de nouvelle capacité en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables, ce qui équivaut à la consommation annuelle d’énergie de plus de 200 000 ménages. Il contribuera ainsi à la réalisation des objectifs relatifs aux énergies renouvelables définis par l’Espagne et du Portugal dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

En outre, l’appui de la BEI au secteur des énergies renouvelables favorisera la sécurité de l’approvisionnement énergétique, la lutte contre les changements climatiques, la création d’emplois et la cohésion sociale. Le programme d’investissement concerne majoritairement des régions « en transition » et « moins développées », bénéficiaires de la politique de cohésion de l’UE (80 %). Mené à terme, il contribuera à créer 720 emplois au cours de sa phase de mise en œuvre, renforçant la reprise économique de ces régions fortement pénalisées par la pandémie de COVID-19.

Simples et rapides à mettre en place, les prêts relais comblent le déficit de financement auquel sont confrontés de nombreux promoteurs de projets de taille moyenne, en leur donnant accès aux fonds dont ils ont besoin pour passer de l’étape du « prêt à construire » à la phase opérationnelle, accélérant ainsi la mise en œuvre des projets. Ces prêts seront financés à parts égales (50:50) par des obligations subordonnées souscrites par des investisseurs (jusqu’à 100 millions d’EUR) et par le prêt de rang privilégié octroyé par la BEI (jusqu’à 100 millions d’EUR). L’actionnaire du fonds d’investissement réservé sera Ben Oldman, lequel souscrira également une partie des obligations subordonnées. L’objectif de l’accord sera d’émettre, sur les trois prochaines années, 200 millions d’EUR sous forme de six à dix prêts unitranche en faveur de trois promoteurs bénéficiaires au minimum.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « La BEI, dans son rôle de banque européenne du climat, s’engage pour une relance verte en Europe, en soutenant la construction d’infrastructures durables tout en stimulant la création d’emplois. Les marchés espagnol et portugais présentent un potentiel énorme en matière d’énergies renouvelables. En tant que banque de l’UE, nous sommes heureux d’apporter tout notre appui aux investissements qu’il y a lieu de mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de production d’énergie à partir de sources renouvelables et de décarbonation de l’économie ».

Isaac Benzaquen, fondateur de Ben Oldman, souligne que « l’un des axes d’action essentiels de Ben Oldman reste le financement relais dans les secteurs où il existe un besoin manifeste de capital transitoire. En l’occurrence, le nouveau programme de financement relais, en collaboration avec la BEI, offre une solution innovante et nécessaire pour promouvoir le développement de l’énergie verte en Espagne et au Portugal. »

Informations générales

Active dans quelque 160 pays, la Banque européenne d’investissement est le plus grand bailleur de fonds multilatéral au monde à l’appui de projets concourant à l’action pour le climat.

Récemment adoptée par le Groupe BEI, la « Feuille de route de la banque du climat » lui permettra de mettre en œuvre son programme ambitieux qui vise à soutenir 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030, et à consacrer plus de 50 % des prêts de la BEI à ces deux domaines prioritaires d’ici à 2025. En outre, dans le cadre de la Feuille de route, depuis le début de 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

Fondé en 2013, Ben Oldman est un gestionnaire d’investissements alternatifs, intervenant principalement dans le sud de l’Europe et spécialisé dans les prêts directs aux entreprises, les investissements adossés à des infrastructures et à des actifs immobiliers, ainsi que dans le financement de l’énergie renouvelable. Ben Oldman a investi plus de 3 milliards d’EUR à l’échelle mondiale et dispose de bureaux à Luxembourg, Madrid et Milan.