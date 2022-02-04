© Talgo

Les fonds de la banque de l’UE soutiendront la stratégie de recherche-développement et d’innovation, la transformation numérique et d’autres investissements de Talgo sur la période 2021-2024.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Patentes Talgo ont signé un prêt vert de 35 millions d’EUR à l’appui de la stratégie de recherche-développement et d’innovation (RDI) de l’entreprise. Patentes Talgo est une entreprise espagnole de premier plan dans la conception, la fabrication et l’entretien de trains rapides et légers. Son siège se trouve à Las Rozas de Madrid. Tous les investissements prévus seront situés en Espagne et mis en œuvre au cours de la période 2021-2024.

Le concours de la BEI permettra à Patentes Talgo d’accroître sa compétitivité en développant de nouvelles solutions pour le matériel roulant et en élargissant sa gamme de produits.

Cette opération, la troisième signée avec Patentes Talgo, financera divers investissements de l’entreprise dans des activités de RDI liées au développement de composants et de systèmes essentiels pour les véhicules ferroviaires à faibles émissions de carbone. Tous les investissements financés par la BEI seront conformes à la stratégie de mobilité durable et intelligente de l’UE et à la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat. Outre l’amélioration de la sécurité des produits et des processus de fabrication, les investissements auront des effets positifs sur l’environnement liés au développement de matériel roulant plus économe en énergie et composé de matériaux recyclables. Ils contribueront également à promouvoir la mobilité durable en favorisant un réseau ferroviaire à grande vitesse abordable, ce qui devrait permettre d’augmenter progressivement le trafic ferroviaire de voyageurs et de marchandises.

En outre, le plan d’investissement financé par la BEI comprend des projets de RDI alignés sur le défi « Transports intelligents, verts et intégrés » du programme Horizon 2020 de l’UE. L’objectif de ce défi est de renforcer la compétitivité des entreprises de transport européennes et de parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de l’environnement et sûr, au bénéfice de l’ensemble de la société.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Nous sommes extrêmement fiers de financer à nouveau la stratégie de RDI de Talgo et de réaffirmer ainsi notre engagement en faveur des transports durables. Cette opération illustre une nouvelle fois l’appui que la BEI apporte à l’Espagne en faveur d’une reprise économique respectueuse de l’environnement, fondée sur l’innovation et la création d'emplois. »

Carlos Palacio, président de Talgo : « Depuis sa création il y a près de 80 ans, Talgo se consacre à l’innovation dans le secteur ferroviaire. Nous sommes fermement convaincus que le train est la réponse immédiate à l’urgence climatique, et l’appui de la BEI nous permettra de continuer à progresser dans la décarbonation du secteur des transports. »

Informations générales

Récemment adoptée, la « Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat » lui permettra de mettre en œuvre son programme qui vise à soutenir des investissements à hauteur de 1 000 milliards d’EUR en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030, ainsi qu’à consacrer plus de 50 % des prêts de la BEI à ces deux domaines prioritaires d’ici à 2025. En outre, dans le cadre de la Feuille de route, depuis le début de 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

À propos de Talgo

Talgo est une entreprise de premier plan dans la conception, la fabrication et l’entretien de trains légers à grande vitesse, avec une présence industrielle dans neuf pays : l’Espagne, l’Allemagne, le Danemark, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, la Russie, l’Arabie saoudite, l’Égypte et les États-Unis. L’entreprise est reconnue à l’échelle internationale pour sa capacité d’innovation, sa technologie unique et distinctive, et sa fiabilité.