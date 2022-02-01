© Getty Images

La deuxième partie de l’édition 2021-2022 de l’enquête de la BEI sur le climat explore les points de vue des citoyens vis-à-vis du changement climatique dans un monde en mutation rapide. Les résultats de cette publication se concentrent sur le comportement individuel des citoyens et sur les mesures qu’ils prennent pour lutter contre le changement climatique.

78 % des Belges estiment qu’ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour lutter contre le changement climatique au quotidien, mais la plupart pensent qu’il n’en est pas de même pour leurs compatriotes.

63 % des Belges qui achètent des voitures indiquent qu’ils choisiront un véhicule hybride ou électrique lors de leur prochain achat, tandis que 37 % opteront encore pour un véhicule à essence ou diesel.

63 % des jeunes Belges déclarent prendre en compte le changement climatique au moment de choisir une destination de vacances, mais 56 % d’entre eux affirment qu’ils prendront l’avion l’été prochain.

56 % des jeunes Belges tiennent compte du changement climatique lors de leur recherche d’emploi.

57 % des jeunes Belges achètent déjà des vêtements de seconde main plutôt que des vêtements neufs.

Ce sont là quelques-uns des résultats de la deuxième publication de l’édition 2021-2022 de l’enquête sur le climat, publiée ce jour par la Banque européenne d’investissement (BEI). Bras financier de l’Union européenne, la BEI est aussi le premier bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets à l’appui de l’action climatique.

Protéger le climat ou prendre l’avion pour partir en vacances

Au total, 60 % des Belges déclarent prendre en compte le changement climatique au moment de choisir leur destination de vacances. Cette préoccupation est plus forte chez les personnes âgées de 15 à 29 ans (63 %). Toutefois, une majorité de jeunes de 15 à 29 ans (56 %, contre 44 % pour les 30-64 ans et 27 % pour les personnes âgées de 65 ans et plus) déclarent qu’ils prendront l’avion pour leurs vacances d’été en 2022. Plus d’un quart d’entre eux (27 %, contre 22 % pour les 30-64 ans et 14 % pour les personnes âgées de 65 ans et plus) déclarent qu’ils se rendront en avion dans une destination lointaine.

Achat de vêtements, recherche d’emploi, choix de sa banque : comment les considérations climatiques influent sur les décisions individuelles

43 % des Belges affirment qu’ils achètent déjà des vêtements de seconde main plutôt que des vêtements neufs. Les femmes (52 %) sont plus susceptibles de le faire que les hommes (34 %). Ce chiffre est le plus élevé parmi les jeunes de 15 à 29 ans (57 % affirment avoir déjà acheté des vêtements de seconde main) et diminue avec l’âge (43 % des personnes âgées de 30 à 64 ans et 30 % des personnes ayant 65 ans et plus).