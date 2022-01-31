La BEI et le Conseil de l’AELE conviennent d’une nouvelle enveloppe de 800 millions d’EUR destinée à des investissements de la Banque, fortement axés sur le climat et la durabilité, dans les pays de l’AELE jusqu’en 2025.

Ce nouvel accord portera à 6 milliards d’EUR environ le montant total des financements de la BEI en faveur de projets dans les pays de l’AELE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont convenues du renouvellement du Mécanisme AELE de la Banque, au titre duquel la BEI investit dans les quatre pays de l'AELE, à savoir l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Cette enveloppe d’investissement sera prolongée de quatre années supplémentaires et dotée d’un complément de 800 millions d’EUR, disponible sous forme de prêts BEI dans ces quatre pays.

Cette augmentation, valable jusqu’au 31 décembre 2025, s’inscrit dans le prolongement de l’enveloppe précédente de 1 milliard d’EUR, arrivée à terme à la fin de 2021. Le Conseil d’administration de la BEI a voté l’élargissement de l’enveloppe disponible afin de répondre à l’intérêt accru que suscite ce mécanisme et à l’intérêt commun que montrent les pays de l’AELE pour le financement de projets axés sur le climat et la durabilité.

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI : « Dans le droit fil de ses objectifs en matière de climat, la BEI a financé de nombreux projets liés aux énergies renouvelables au titre du Mécanisme AELE, allant d’interconnexions de réseaux énergétiques à la production d’énergie géothermique. Le Mécanisme AELE contribue à renforcer l'intégration économique entre l’UE et les pays de l’AELE, qui restent nos voisins les plus proches sur le plan économique. Grâce aux 800 millions d’EUR supplémentaires mis à disposition au cours des quatre prochaines années, la Banque est prête à financer encore plus de projets qui renforcent ce partenariat économique, tout en contribuant à la décarbonation de nos économies. »

Henri Gétaz, secrétaire général de l’AELE : « En reconnaissance de la bonne coopération avec la Banque européenne d’investissement et compte tenu des liens économiques étroits qui existent entre les pays de l’AELE et l’Union européenne, je me félicite vivement que la BEI ait décidé de prolonger la validité de son enveloppe d’investissement pour une nouvelle période de quatre ans. Les pays de l’AELE se réjouissent de poursuivre leur coopération étroite avec la BEI, notamment dans le domaine du climat et des énergies renouvelables, qui constituent des priorités absolues aujourd’hui et dans un très proche avenir. Le Mécanisme AELE de la BEI est l’un des éléments clés incarnant les liens économiques et sociaux qui existent entre l’AELE et l’UE. »

Informations générales

Depuis le premier projet réalisé en Norvège en 1974, la BEI a mis à disposition un peu plus de 5,2 milliards d’EUR à l’appui de projets dans les pays de l’AELE.

Le système actuel prévoyant une enveloppe d’investissement destinée aux pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) a été mis en place pour la première fois en 1994 ; il permet à la Banque de participer au financement d’un certain nombre de projets qui présentent un intérêt direct pour l’UE. Jusqu’à présent, plus de 50 projets représentant un montant total de 4,8 milliards d’EUR ont été signés dans le cadre de ce Mécanisme AELE. Entre 2012 et 2021, la Banque a signé des prêts d’un montant total de 1,9 milliard d’EUR à l’appui d’opérations dans les pays de l’AELE, principalement dans les secteurs de l’énergie (33 %) et des transports (29 %). Ces prêts de la BEI ont été principalement destinés à la Norvège (59 %) et à l’Islande (31 %), suivies de la Suisse (9 %) et du Liechtenstein (1 %).