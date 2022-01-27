La BEI et le Fonds européen d’investissement (FEI) ont présenté ce jour leurs résultats pour 2021 lors de la conférence de presse annuelle du Groupe BEI à Bruxelles : 95 milliards d’EUR prêtés dans le monde entier.

Rien qu’en 2021, le Groupe a mis 2,47 milliards d’EUR à disposition en Suède en faveur de l’action en faveur du climat, de la lutte contre la pandémie et des transports publics.

Le FEI a triplé le volume de ses prêts dans toute l’Europe pour atteindre 30,5 milliards d’EUR, aidant ainsi les PME à surmonter la crise du COVID-19.

Malgré les effets de la crise du COVID-19, 2021 a été une année très positive pour l’activité de financement de projets au moyen de prêts menée en Suède par le Groupe BEI (Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement). Au total, le Groupe BEI a accordé des financements d’un montant de 2,47 milliards d’EUR (près de 26 milliards de SEK, soit 0,47 % du PNB) en Suède en 2021, dont un peu plus de 1 milliard d’EUR par l’intermédiaire du FEI (soit environ 10,4 milliards de SEK), pour des projets dans divers domaines : transports respectueux du climat, énergies propres, lutte contre la pandémie et, en particulier, soutien aux PME.

« Les résultats du Groupe BEI en 2021 reflètent la manière dont nous avons soutenu les entreprises pendant la pandémie. Dans le même temps, nous appuyons la transition vers une Suède encore plus verte et plus respectueuse du climat. Nos prêts et nos garanties contribuent à renforcer tant l’économie suédoise que l’économie européenne grâce à des investissements dans les infrastructures vitales, les PME et des projets verts. Nous continuerons à multiplier les possibilités de financement pour les entreprises et le secteur public, et sachez que la porte de notre bureau de Stockholm est ouverte », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI.

Services ferroviaires régionaux. Les points marquants de cette année incluent un soutien au secteur public pour la mise en place de nouveaux services ferroviaires respectueux de l’environnement fournis par l’autorité régionale de transport Mälardalstrafiken, qui a contracté un prêt d’un montant de 480 millions de SEK. Ce prêt servira à financer 12 nouvelles voitures à deux niveaux, avec à la clé un accroissement de la capacité des transports régionaux dans la région du lac Mälar. Ce prêt en faveur d’un transport ferroviaire respectueux du climat est conforme au nouvel objectif de la BEI en tant que banque européenne du climat, à savoir que 50 % de ses prêts aient trait à l’action en faveur du climat d’ici à 2025.

Climat. Dans l’optique de soutenir l’économie circulaire, la BEI a également financé une solution innovante de recyclage des textiles. L’accord de prêt d’un montant de 311 millions de SEK bénéficiera à la première usine commerciale, située à Sundsvall, de Renewcell, une entreprise innovante du secteur textile. Renewcell a mis au point une solution de transformation des vêtements mis au rebut en Circulose®, un matériau à partir duquel un nouveau tissu peut être fabriqué. Ce prêt permettra la construction d’une installation de recyclage des textiles d’une capacité de production de 60 000 tonnes par an, contribuant ainsi à la mise en place d’une économie circulaire dans l’industrie de la mode.

Le soutien apporté pendant la pandémie aux entreprises suédoises, grandes ou moyennes, a pris une place importante dans les financements du Groupe BEI en 2021. Grâce au soutien de 22 États membres de l’UE, le Groupe BEI a créé le Fonds de garantie européen (EGF) afin de garantir l’accès au financement et, partant, de soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire. Parmi les engagements pris en Suède au titre de l’EGF figurait une intervention majeure aux côtés de l’agence suédoise de crédit à l’exportation (SEK) portant sur des garanties pour un montant de 8,3 milliards de SEK. Dès lors, des centaines d’entreprises suédoises pourront obtenir de nouveaux financements à des conditions avantageuses, de sorte qu’elles pourront se relever de la pandémie de COVID-19.

Parmi les nombreuses autres opérations majeures, citons notamment un prêt à SCA, dans le secteur des emballages renouvelables, un soutien à Northvolt pour la construction de son usine de batteries, un financement pour le projet European Spallation Source (ESS), ou encore un appui à Electrolux et à Essity.

Triplement des prêts du FEI. Le Fonds européen d’investissement, qui se concentre sur les PME, a connu une année particulièrement fructueuse, ayant vu doubler le nombre de ses investissements en Suède grâce aux garanties de l’EGF, initiative mise en place pour couvrir les investissements au cours de la crise sanitaire. Ces garanties ont bénéficié à des intermédiaires financiers et à des fonds d’investissement tels que Almi, Norrlandsfonden et Ark Kapital, entre autres. Le montant total des investissements du FEI en Suède a augmenté de 290 %, passant de 270,6 millions d’EUR à 1 010,6 millions d’EUR en 2021. En conséquence, la Suède est passée de la seizième place en 2020 à la septième place en 2021 au regard du volume de prêt accordé par le FEI.

Informations générales

En tant que banque européenne du climat, la BEI contribue à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Ces dernières années, dans le but de renforcer la Suède et l’Europe et d’améliorer leur compétitivité, la Banque européenne d’investissement a appuyé, grâce à des prêts octroyés à des conditions favorables et à des obligations vertes, un large éventail de domaines : usine de batteries de Northvolt en Suède, action pour le climat, transports publics, réseaux électriques, secteurs privé et public, services, industrie innovante et PME, entre autres. Nous améliorons la vie de millions de personnes, tout en promouvant l’égalité, la création d’emplois, l’innovation et la croissance.

Le Fonds européen d'investissement fait partie du Groupe BEI. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Dans l’exercice de ce rôle, le FEI favorise la réalisation des objectifs de l’Union européenne dans le domaine de l’innovation, de la recherche-développement, de l’entrepreneuriat, de la croissance et de l’emploi.