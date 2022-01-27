En 2021, les financements du Groupe Banque européenne d’investissement ont atteint un montant record de près de 95 milliards d’EUR, dont environ 3,42 milliards d’EUR en faveur de projets réalisés en Belgique, un montant inégalé dans ce pays.

La BEI a signé des accords de financement pour un montant de 2,7 milliards d’EUR et sa filiale, le Fonds européen d’investissement, a effectué des investissements à hauteur de 718,5 millions d’EUR.

L’année dernière, la BEI a consacré 300 millions d’EUR aux domaines des sciences de la vie, des biotechnologies et des technologies médicales en Europe. Un tiers de ce montant, à savoir 100 millions d’EUR, est allé à des entreprises belges.

En 2021, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), qui forment ensemble le Groupe BEI, ont mis à disposition un montant record de près de 95 milliards d’EUR de financements, dont une grande partie pour soutenir les PME européennes en temps de crise (environ 45 milliards d’EUR). Et ce fut également une année record pour la Belgique, avec pas moins de 3,42 milliards d’EUR à l’appui de projets belges, dont 2,7 milliards d’EUR financés par la BEI et 718,5 millions d’EUR par le FEI, la filiale qui se consacre exclusivement au financement des PME.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Il s’agit d’un résultat extrêmement important en ces temps difficiles. Ce montant record souligne l’importance de l’appui financier de l’Europe pour divers secteurs en Belgique. En outre, le Groupe BEI est très heureux d’avoir pu contribuer aux efforts de reconstruction après les inondations catastrophiques de l’été dernier. »

Dans la continuité du financement de l’innovation en 2020, la BEI a soutenu cette année pas moins de cinq entreprises belges de technologie médicale grâce à des prêts et à des apports de quasi-fonds propres. Certaines d’entre elles, comme Univercells et miDiagnostics, ont investi dans d’importants programmes de recherche-développement dans le cadre de la crise du COVID-19. Au total, la BEI a mis plus de 100 millions d’EUR à la disposition du secteur belge des technologies médicales.

Et Kris Peeters d’ajouter : « L’année dernière, plus d’un tiers de l’ensemble des financements de la BEI dans les secteurs des sciences de la vie, des biotechnologies et des technologies médicales a été accordé à des entreprises belges, ce qui témoigne à profusion du succès des entreprises du pays dans ce domaine. Grâce au Fonds de garantie européen notamment, nous avons pu faire beaucoup pour les entreprises innovantes et nous sommes résolus à poursuivre dans cette voie. »

En 2021, le Fonds européen d’investissement, filiale de la BEI, a continué à renforcer sa coopération avec Sowalfin et PMV pour le financement des PME belges. Plusieurs investissements ont également été effectués à l’appui d’entreprises innovantes de petite dimension par le biais de fonds tels que V-Bio Ventures Fund, Bioqube Ventures et Finance&Invest Brussels. Des ressources ont également été mises à la disposition des microentreprises avec le soutien du programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation sociale de la Commission européenne, par l’intermédiaire d’Helenos et de Microstart.