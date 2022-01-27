En 2021, le Groupe BEI a mis à disposition près de 95 milliards d’EUR dans le monde entier, un montant record, dont 2,8 milliards d’EUR en faveur de projets aux Pays-Bas.

Aux fins de la transition écologique, 64 % des financements aux Pays-Bas ont été consacrés à des projets liés au climat, un chiffre sensiblement supérieur au pourcentage des prêts « verts » accordés globalement par le Groupe BEI (43 %).

Un soutien important a été apporté à de nouveaux secteurs, tels que les soins spécialisés de longue durée, ainsi qu’aux entreprises innovantes grâce au capital-risque fourni au titre du Fonds de garantie paneuropéen.

En 2021, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), qui forment ensemble le Groupe BEI, ont mis à disposition un montant record de près de 95 milliards d’EUR de financements, dont une grande partie (environ 45 milliards d’EUR) pour soutenir les PME européennes face à la crise. Un peu plus de 2,8 milliards d’EUR de ces financements ont servi à appuyer des projets aux Pays-Bas, essentiellement dans le domaine du climat (64 %).

Cette année, comme en 2020, une part importante du soutien de la BEI est allée au secteur des soins de santé. Des prêts ont notamment été octroyés à des prestataires de soins spécialisés de longue durée, comme Ipse de Bruggen, et à des hôpitaux régionaux, tels que Zuyderland et Alrijne Zorggroep.

Dans le domaine de l’innovation, les programmes européens de garantie ont été utiles pour soutenir des projets néerlandais avec du capital-risque de la BEI. Par exemple, les entreprises EclecticIQ, spécialiste de la cybersécurité, et Xeltis, pionnière des technologies médicales, ont bénéficié d’un soutien pour poursuivre leur croissance malgré le contexte économique difficile.

La filiale de la BEI, le Fonds européen d’investissement (FEI), a poursuivi sa coopération avec Invest-NL en 2021 par l’intermédiaire du Dutch Future Fund et du Dutch Alternative Credit Instrument, notamment en investissant dans Rubio Impact Fund, Thuja Capital Healthcare, Shift Invest et HenQ Fund. En outre, le FEI a également fourni des garanties, à Triodos par exemple, afin d’accélérer les prêts dans les secteurs des arts et de la culture, grâce à une garantie de la Commission européenne au titre du mécanisme de garantie en faveur des secteurs de la culture et de la création.

« Le Groupe BEI reste un partenaire financier important pour les entrepreneurs et les organismes publics néerlandais », a déclaré Kris Peeters, vice-président de la BEI. « Le soutien particulier que nous avons apporté ces dernières années aux projets dans le secteur de la santé a permis de mieux nous faire connaître, de sorte que nous sommes aujourd’hui en mesure de soutenir aussi des établissements de soins spécialisés de longue durée, par exemple. Au cours des prochaines années, les PME et le climat demeureront certainement des priorités. Le Groupe BEI souhaite envoyer un signal clair qu’il soutiendra l’esprit d’entreprise et la transition verte grâce à ses financements. La porte de notre bureau d’Amsterdam reste donc grande ouverte. »