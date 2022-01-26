© Shutterstock

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, effectuera sa première visite dans la région.

Le vice-président présentera le soutien apporté à la région et évoquera de nouvelles possibilités de financement.

Les réunions prévues avec des représentants de haut niveau et une entreprise bénéficiaire d’un investissement de la BEI témoignent du renforcement de l’engagement de la Banque en Amérique latine.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), conduira une délégation de haut niveau, aux côtés d’Amador Sánchez Rico, ambassadeur de l’UE en Argentine, lors de sa première visite en Amérique latine en tant que vice-président responsable des opérations dans cette région.

La délégation de la Banque européenne d’investissement effectuera une visite de trois jours dans la région afin de réaffirmer la volonté de la BEI de maintenir son soutien à des projets qui favorisent le développement durable en Amérique latine. Ricardo Mourinho Félix annoncera deux nouveaux projets à Buenos Aires et rencontrera les principales parties prenantes afin de consolider les relations de travail étroites entre la BEI et l’Argentine.

« Au cours des 20 dernières années, la Banque européenne d’investissement a soutenu des projets cruciaux en Amérique latine, illustrant son engagement envers la région. En tant que banque de l’Union européenne et membre de l’Équipe Europe, la BEI entend résolument soutenir des investissements durables en Amérique latine. La visite de cette semaine permettra de garantir un engagement accru dans cette région au cours des années à venir », a confirmé Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement, avant sa visite.

Première visite du vice-président en Amérique latine

Au cours d’une visite de trois jours en Argentine, la Banque européenne d’investissement devrait annoncer un nouveau soutien à l’investissement visant à améliorer la protection contre les inondations dans la province de Buenos Aires et à permettre l’achat de vaccins pour lutter contre la pandémie.

Nouveau chef du bureau de représentation latino-américain

La BEI annoncera également la nomination d’un nouveau chef du bureau régional en Amérique latine. Alexandre Staff Varela, qui assumera cette fonction, sera le principal point de contact de la Banque dans la région et s’établira dans les locaux de la BEI à Bogotá, en Colombie.

La BEI en Argentine

La BEI est très présente en Argentine grâce à ses financements à l’appui d’importants projets d’investissement publics. Soutenue à hauteur de près d’un milliard d’EUR, l’Argentine est le deuxième bénéficiaire des financements de la BEI en Amérique latine.

Ces dernières années, la BEI a financé des investissements stratégiques en Argentine, notamment la rénovation du métro de Buenos Aires, divers projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement ainsi que le programme de gestion intégrée des déchets à Jujuy, ce dernier étant complété par une subvention de l’UE.

La branche de la BEI spécialisée dans le développement et l’Amérique latine

En septembre 2021, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé la proposition de la Banque de créer une branche spécialisée dans le développement afin d’accroître l’impact de ses activités à l’extérieur de l’Union européenne. La BEI étaye ainsi sa réponse à l’appel à l’action exprimé dans les « conclusions du Conseil sur le renforcement de l’architecture financière européenne pour le développement (2021) », adoptées le 14 juin 2021. Par l’intermédiaire de sa branche spécialisée dans le développement, la BEI réorganisera ses activités à l’extérieur de l’Union européenne et intensifiera sa présence sur le terrain, en élaborant des stratégies et des services plus ciblés en étroite collaboration avec ses partenaires.

Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total de 11,4 milliards d’EUR à l’appui de 150 projets dans 15 pays de la région.