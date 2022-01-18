© Eau de Paris

La BEI a octroyé le 17 décembre dernier un prêt de 3,75 millions d’euros à Eau de Paris, au titre du Mécanisme de financement du capital naturel, en vue de soutenir des investissements en faveur de la biodiversité.

Cette ligne de financement a complété un prêt de 130 millions d’euros signé en juillet 2021 en vue de financer le programme d’investissement 2021-2026 d’Eau de Paris.

La Banque européenne d’investissement soutient la stratégie biodiversité d’Eau de Paris, la régie municipale de distribution de l’eau de la Ville de Paris, en lui octroyant un prêt de 3,75 millions d’euros au titre du Mécanisme de financement du capital naturel, afin de mettre en œuvre des mesures visant à rétablir la connectivité fluviale et divers programmes visant à renforcer la biodiversité. Ce financement est complété d’une assistance technique. Il fait suite à la signature d’un prêt de 130 millions d’euros intervenu en juillet dernier entre la BEI et Eau de Paris, destiné à financer le plan d’investissement 2021-2026 de la régie.

Le soutien de la BEI à Eau de Paris comprend un financement spécifique dédié à l’intégration de la nature dans ses activités, avec un prêt de 3,75 millions d’EUR au titre du Mécanisme de financement du capital naturel (Natural Capital Financing Facility - NCFF). La stratégie d’Eau de Paris en faveur de la biodiversité en a fait un agent important de la transition écologique et sous-tend son engagement à toutes les étapes du cycle de l’eau. Son vaste réseau en Région Île-de-France constitue une épine dorsale de connectivité écologique. A travers cet investissement, toutes les collectivités contribuent au renforcement des liens avec la nature.

Les investissements comprennent des mesures visant à restaurer des cours d’eau et divers programmes visant à renforcer la biodiversité dans des zones où Eau de Paris est active ou propriétaire, incluant des aqueducs aériens et des zones humides telles que le site Natura 2000 du Ru du Dragon. Le verdissement d’un patrimoine de bâtiments et d’équipements dans la Ville de Paris, parmi lesquels de nombreux sont anciens, contribuera à la stratégie climat de Paris et à la qualité de vie de la population parisienne. Ce prêt est complété par une coopération technique, afin d’améliorer les processus de surveillance de la biodiversité d’Eau de Paris et d’appuyer des projets spécifiques.

L’accompagnement de la BEI dans la stratégie biodiversité d’Eau de Paris fait suite à la signature, en juillet dernier, d’un prêt de 130 millions d’euros destiné à financer une partie de son vaste plan d’investissement 2021-2026. Il comprend notamment la modernisation des infrastructures d’eau potable par la réhabilitation, le renouvellement, le remplacement, la fiabilisation et la sécurisation, des mesures d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable, et des travaux neufs et des extensions pour l’amélioration du traitement et la distribution de l’eau potable.

« La signature de ce financement marque un démarrage vert de la présidence française du Conseil européen au premier semestre 2022», a déclaré le Commissaire européen à l'environnement Virginijus Sinkevičius.

« Les investissements dans le capital naturel sont essentiels dans la modernisation et la sécurisation des infrastructures d’approvisionnement en eau dans une métropole telle que la Ville de Paris. » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Et d’ajouter : « A cet égard les projets d’Eau de Paris soutiennent la biodiversité et les écosystèmes et la BEI, banque du climat de l’Union européenne, est fière de les accompagner notamment à travers le Mécanisme de financement du capital naturel »

« La préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, les mesures d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique sont au cœur des actions quotidiennes d’Eau de Paris. Le soutien de la BEI est une marque de confiance et d’optimisme pour la prise en compte de ces enjeux fondamentaux » a déclaré pour sa part Dan Lert, Adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l’eau et de l’énergie ; Président d’Eau de Paris.

Informations complémentaires :

A propos d’Eau de Paris

Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris délivre chaque jour une eau d’excellente qualité, au prix le plus juste à ses 3 millions d’usagers.

Captage, traitement, distribution, relation client : chaque étape du cycle de l’eau est exercée par les quelque 900 collaborateurs d’Eau de Paris, pour un service toujours plus performant et innovant.

Engagée pour la protection de l’eau, de la biodiversité et du climat, Eau de Paris gère durablement ses ressources et son patrimoine, en collaboration avec les partenaires locaux. www.eaudeparis.fr

À propos de la Banque européenne d’investissement

Créée par le Traité de Rome et fondée en 1958, la BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE) et ses actionnaires sont les 27 États membres de l’UE. Elle a pour mission de contribuer à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale des États membres de l’UE. Elle emprunte d’importants volumes de fonds sur les marchés de capitaux et les prête à des conditions très favorables pour soutenir des projets qui concourent à la réalisation des objectifs de l’UE. En tant que banque du climat de l’Union Européenne, elle a pour objectifs de stimuler l’émergence et le déploiement de nouvelles technologies permettant de relever les défis actuels comme la transition énergétique vers un nouveau modèle de croissance verte. En 2020, sur plus de dix milliards d’euros de financement investis par la BEI en France, 48% sont allés à des projets destinés à lutter contre le changement climatique ou à en atténuer les effets.

À propos du Mécanisme de financement du capital naturel

Le « Mécanisme de financement du capital naturel » (Natural Capital Financing Facility - NCFF) est un instrument commun de la Banque européenne d’investissement et de la Commission européenne, financé au titre du programme LIFE, l’instrument de financement de l’UE en faveur de l’environnement et l’action pour le climat. Il soutient des projets consacrés à la biodiversité et/ou à l’adaptation au changement climatique fondée sur la nature. Il est financé sur les ressources propres de la BEI et bénéficie d’une garantie de 50 millions d’euros ainsi que d’une assistance technique de 10 millions d’euros au titre du programme LIFE. De plus amples informations sont disponibles sur le site web de la BEI: Mécanisme de financement du capital naturel.