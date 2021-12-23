© Shutterstock

L’investissement de la BEI, par l’intermédiaire de ce projet prioritaire de l’UE dans les infrastructures énergétiques, renforcera la sécurité énergétique en diversifiant les sources d’approvisionnement en gaz en Macédoine du Nord et dans les Balkans occidentaux.

Le projet contribuera à intégrer la Macédoine du Nord dans les futurs grands projets d’infrastructures gazières, renforçant ainsi la compétitivité du marché national de l’énergie, ce qui profitera à sa population.

Le prêt de la BEI vient compléter une subvention de 12,4 millions d’EUR du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux.

La Banque européenne d’investissement (BEI) continue d’investir dans la sécurité énergétique des Balkans occidentaux en accordant un prêt à l’investissement de 28,9 millions d’EUR pour la construction du tronçon situé en Macédoine du Nord de l’interconnexion gazière entre la Macédoine du Nord et la Grèce. Cet investissement contribuera à diversifier les sources d’énergie et à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique, en garantissant le développement socio-économique et l’intégration dans le marché régional et européen de l’énergie. Le prêt de la BEI vient compléter une subvention de 12,4 millions d’EUR du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO) accordée pour l’assistance technique et la mise en œuvre de projets.

Le projet concerne la construction d’un tronçon de 68 km de l’interconnexion gazière en Macédoine du Nord, partant de la frontière à proximité de Gevgelija et se terminant non loin de la ville de Negotino. Il a été classé comme projet d’intérêt mutuel par la Communauté de l’énergie et constitue l’un des investissements phares décrits dans le plan économique et d’investissement, qui permettra de garantir l’approvisionnement énergétique de la région à l’avenir. Il bénéficie également d’une assistance technique financée par l’UE visant à développer les principaux réseaux de transport et d’énergie dans les Balkans occidentaux.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « En tant que banque de l’UE et membre de l’Équipe Europe, la BEI est heureuse de soutenir ce projet prioritaire de l’UE. Partie intégrante du plan économique et d’investissement, il est également au cœur de la stratégie nationale sur l’énergie de la Macédoine du Nord. En outre, il répond à l’engagement pris précédemment par la Banque de renforcer la sécurité énergétique dans les Balkans occidentaux en réduisant la dépendance à l’égard d’une seule source d’approvisionnement en gaz. Il ouvrira l’accès à différentes sources, garantira un approvisionnement sûr en cas de pénurie et renforcera la concurrence sur le marché grâce à une connexion à des marchés du gaz naturel de plus en plus diversifiés en Grèce. En tant que projet prioritaire de l’Union européenne et de l’initiative de connexion gazière pour l’Europe centrale et du Sud-Est, il aidera la région à abandonner progressivement le charbon, tout en renforçant la connectivité, en créant les conditions d’un marché régional commun et en attirant de nouveaux investissements. »

Fatmir Besimi, ministre des finances de la Macédoine du Nord, a exprimé sa gratitude à la BEI pour le soutien continu qu’elle apporte à la Macédoine du Nord : « Le tronçon du projet d’interconnexion gazière Grèce-Macédoine du Nord situé en Macédoine du Nord est l’un des projets les plus prioritaires pour ces deux pays, pour les régions ainsi que pour la Communauté de l’énergie, qui bénéficie du soutien de toutes les institutions européennes concernées. La mise en œuvre de ce projet assurera la stabilité de l’approvisionnement énergétique, en particulier dans le domaine de l’industrie, contribuant ainsi à la croissance économique dans toutes les régions de la République de Macédoine du Nord. Le projet revêt une importance stratégique pour le pays. Sa mise en œuvre contribuera à assurer une croissance économique accélérée et durable, un niveau de vie plus élevé et une meilleure qualité de vie pour nos concitoyens. »

Bajram Redjepi, directeur exécutif de NER JSC Skopje : « La signature du contrat ainsi que du partenariat avec la BEI pour la construction de l’interconnexion de gaz naturel avec DESFA revêt une grande importance non seulement pour le développement du secteur énergétique de la République de Macédoine du Nord, mais aussi pour l’ensemble de la région. Ce projet nous permettra de diversifier et de sécuriser nos sources d’approvisionnement et d’avoir accès à un marché du gaz naturel plus compétitif. Nous mettons tout en œuvre pour établir le plus grand nombre de relations et pour éliminer autant d’obstacles que possible. »

Steffen Hudolin, chef de la délégation de l’Union européenne en Macédoine du Nord : « L’interconnexion gazière entre la Macédoine du Nord et la Grèce est un projet important, tant sur le plan politique que sur le plan économique. En investissant plus de 2 millions d’EUR dans la préparation du projet et 12,425 milliards[KI1] d’EUR dans la construction de la canalisation de raccordement, la Commission européenne montre qu’elle demeure attachée à la mise en œuvre du plan économique et d’investissement. Investir dans les infrastructures clés est une condition nécessaire à la croissance et au développement durable du pays. Il convient de considérer les investissements dans le gaz naturel en Macédoine du Nord comme une mesure transitoire pour permettre une évolution progressive vers des énergies renouvelables, vertes et propres, améliorant la santé environnementale et garantissant la sécurité énergétique sur le long terme. »

Depuis le début de la pandémie en 2020, la BEI a investi 144 millions d’EUR en Macédoine du Nord dans le cadre de l’initiative Équipe Europe pour soutenir l’accélération de la reprise des petites et moyennes entreprises et le développement d’infrastructures vitales.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Macédoine du Nord

La banque de l’UE intervient en Macédoine du Nord depuis 1977. À ce jour, elle y a investi 1 milliard d’EUR, principalement à l’appui des petites et moyennes entreprises et du secteur des transports.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de plus de 8,6 milliards d’EUR.

À propos de l’Équipe Europe et de la réponse à la crise due à la pandémie de COVID-19 dans les Balkans occidentaux

Dans le cadre de la stratégie de l’Équipe Europe (#TeamEurope), la riposte globale de l’Union européenne à la crise du COVID-19, le Groupe BEI a rapidement mobilisé 5,2 milliards d’EUR en dehors de l’UE, accélérant les financements et l’assistance technique ciblée. En ce qui concerne plus particulièrement les Balkans occidentaux, la BEI a élaboré un train de mesures de soutien immédiat d’un montant de 1,7 milliard d’EUR à l’appui principalement des PME et du secteur de la santé. Le soutien financier total de l’UE en faveur des Balkans occidentaux dépasse 3,3 milliards d’EUR.