De nouveaux financements d’environ 2 milliards de PLN (444 millions d’EUR) seront mis à la disposition de petites et moyennes entreprises polonaises dans le cadre d’une opération de titrisation synthétique d’un portefeuille de créances sur prêts et crédit-bail.

Dans le cadre de cette opération, le Fonds européen d’investissement et son institution mère, la Banque européenne d’investissement, fourniront une garantie couvrant une tranche de rang inférieur de 342 millions de PLN (74 millions d’EUR).

Première titrisation soutenue par le Fonds de garantie européen, l’opération constitue également pour le Groupe BEI son premier investissement dans la tranche de rang inférieur d’une titrisation synthétique.

Le Groupe Banque européenne d’investissement, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé avec Santander Leasing S.A. une opération de titrisation qui permettra au groupe Santander Bank Polska, grâce à un allègement des contraintes de fonds propres et une protection contre les pertes, de renforcer son concours à l’appui des petites et moyennes entreprises en Pologne.

Il s’agit de la première opération de titrisation synthétique soutenue par le Fonds de garantie européen (EGF), un instrument mis en place par le Groupe BEI en collaboration avec des États membres de l’UE pour lutter contre les conséquences économiques de la pandémie. L’opération a pour objectif de permettre aux PME de faire face à leurs contraintes d’investissement et de répondre à leurs besoins en matière de fonds de roulement et de liquidités dans le contexte de la pandémie de COVID‑19 en cours et de la sortie progressive de la crise sanitaire.

Dans le cadre de cet accord, le Groupe BEI fournit une couverture des premières pertes de 342 millions de PLN (74 millions d’EUR) dans le cadre d’une titrisation synthétique d’un portefeuille granulaire de créances sur prêts et crédit-bail de 2,7 milliards de PLN (591 millions d’EUR) émanant de Santander Leasing S.A., membre du groupe Santander Bank Polska. L’encours du Groupe BEI sur la tranche des premières pertes bénéficie de la garantie de l’EGF et la tranche de rang supérieur restera à la charge de l’initiateur.

Grâce au renforcement de ses capacités que lui apporte l’EGF par l’intermédiaire du Groupe BEI, le groupe Santander Bank Polska sera en mesure de prêter quelque 2 milliards de PLN (444 millions d’EUR) supplémentaires aux PME polonaises (soit 6 fois la tranche des premières pertes) à des conditions avantageuses (taux d’intérêt plus bas). Ces prêts seront accordés dans tout le pays et environ 85 % de ces fonds devraient atteindre les régions polonaises relevant de l’objectif de cohésion.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Le Groupe BEI et le groupe Santander Bank Polska fournissent ensemble des financements solides aux entreprises polonaises. Grâce à cette nouvelle opération, les PME seront en mesure de mieux préparer l’avenir et de soutenir l’emploi et le développement de leurs activités. Je me réjouis également que cette opération bénéficie de l’appui du Fonds de garantie européen, qui joue un rôle clé dans le soutien aux PME de tout le continent depuis le déclenchement de la pandémie. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Dans le cadre du Fonds de garantie européen, le FEI renforce sa contribution financière en faveur des PME européennes et la Pologne ne fait pas exception. Nous sommes heureux de signer une nouvelle opération innovante avec le groupe Santander Bank Polska, notre partenaire de longue date. Cette opération de titrisation majeure permettra à notre partenaire polonais de mettre des financements plus abordables à la disposition des PME. En outre, elle fera en sorte de garantir que le marché financier polonais conserve un niveau approprié de liquidité et continue à soutenir les entreprises en ces temps difficiles. »

Krzysztof Kowalewski, vice-président de Santander Leasing : « Nous sommes très heureux de conclure un nouvel accord avec la BEI et le FEI. Le transfert d’une partie du risque de notre portefeuille nous permet d’intensifier notre appui financier aux entreprises en Pologne et de les soutenir en ces temps difficiles. En finançant des immobilisations par le biais du crédit-bail, nous soutenons non seulement les investissements des entreprises, essentiels à leur croissance, mais cela profite également à l’ensemble de l’économie.

Il s’agit de la quatrième opération de titrisation entre le Groupe BEI et le groupe Santander Bank Polska depuis 2018 et de la première au titre du Fonds de garantie européen. Les trois opérations précédentes ont bénéficié du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Pour en savoir plus : Plan d’investissement pour l’Europe :Pologne – Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) et le groupe Santander Bank Polska appuient l’octroi de nouveaux financements aux PME polonaises en réponse à la crise liée à la pandémie de COVID-19 (eif.org)

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, petites et moyennes entreprises (PME).

En 2020, le Groupe BEI a fourni 5,2 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Pologne.

Le Fonds de garantie européen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de la Pologne et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises pénalisées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin de soutenir essentiellement des petites et moyennes entreprises. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie européenne les plus durement touchés.