L’accord permettra d’octroyer de nouveaux financements à plus de 100 entreprises.

L’opération porte le total des financements à l’appui des PME et ETI, au titre de l’EGF, à plus de 6 milliards d’EUR.

Visant la mobilisation de plus de 630 millions d’EUR à l’appui des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) italiennes pénalisées par les répercussions de la pandémie, l’accord concerne un Basket Bond, nouvel instrument de financement qui prévoit l’émission groupée d’obligations.

La relance des PME et des ETI est l’objectif principal de l’opération de garantie de 200 millions d’EUR conclue entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et signée par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Dario Scannapieco, administrateur délégué de la CDP.

L’initiative aura le soutien du Fonds de garantie européen (EGF), partie intégrante du train de mesures d’un montant de 540 milliards d’EUR approuvé par l’Union européenne en 2020 et spécifiquement conçu pour contrer les difficultés économiques et les ralentissements de la production dus à la pandémie.

Concrètement, les garanties accordées par la BEI consentiront à la CDP d’investir dans des opérations d’émissions obligataires groupées à faible taux d’intérêt et à plus long terme. L’objectif est de permettre à plus d’une centaine d’entreprises (des PME, et des ETI employant jusqu’à 3 000 salariés) de financer leurs projets de croissance par d’autres moyens que le recours au secteur bancaire, tout en préservant les niveaux d’emploi.

Cet accord s’ajoute à ceux récemment signés entre la CDP et le Groupe BEI également au titre de la garantie de l’EGF : le premier en juillet avec la BEI et le second en août avec sa filiale, le Fonds européen d’investissement (FEI), pour un total de financements garantis de plus de 6 milliards d’EUR.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « À l’origine de nouveaux instruments financiers pour soutenir les entreprises, l’innovation et le climat, le Groupe BEI est la première banque de développement d’Europe. Fruit de la solide relation entre la BEI et la CDP, cette opération vise à soutenir la reprise économique du tissu entrepreneurial italien et à répondre aux besoins de liquidités de nos moyennes et petites entreprises, qui constituent le moteur de l’économie. »

« Cet accord confirme la capacité d’innovation financière de la CDP et met à la portée des PME et des ETI italiennes un instrument, le « Basket Bond » qui, en venant s’ajouter aux formes traditionnelles de financement, les complète. L’opération, qui s’inscrit dans le droit fil des objectifs du plan stratégique pour 2022-2024, permet à la CDP de consolider sa collaboration longue et fructueuse avec la BEI en vue de soutenir les investissements durables des entreprises et la croissance de l’économie italienne », a déclaré Dario Scannapieco, administrateur délégué de la CDP.

Plus précisément, le programme de financement comporte deux phases. Durant la première phase, les PME émettent des obligations d’un montant compris entre 2 et 25 millions d’EUR (les « mini-obligations »), qui seront souscrites par les entités ad hoc créées par les banques cheffes de file, ce qui permettra de mettre les ressources financières à disposition. Dans un deuxième temps, la CDP et d’autres investisseurs achètent, auprès des entités ad hoc, des titres adossés à ces mini-obligations (les « titres adossés à des actifs ») pour un montant équivalent. L’intervention de la BEI permettra d’absorber jusqu’à 90 % des pertes qui pourraient survenir sur chaque émission, dans la limite de 35 % des portefeuilles de mini-obligations et de 200 millions d’EUR pour l’ensemble du programme. Selon les estimations, l’important effet de levier du dispositif opérationnel permettrait de mobiliser, dans le cadre du programme, plus de 630 millions d’EUR de nouveaux prêts en faveur des PME et ETI.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2020, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 23 milliards d’EUR.

Le Fonds de garantie européen (EGF) a été créé par le Groupe BEI (BEI et FEI) sur la base des contributions de l’Italie et d’autres États membres de l’Union européenne dans le but de protéger les entreprises pénalisées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de mettre rapidement à la disposition des entreprises (principalement des PME et des ETI) des prêts, des garanties, des fonds propres ou d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations. Le Fonds de garantie européen s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne visant à fournir 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’UE qui ont été le plus durement touchés.

La Cassa Depositi e Prestiti est l’institution nationale de promotion au service de l’économie italienne depuis 1850. Par ses opérations, elle s’emploie à accélérer le développement industriel et infrastructurel du pays, afin de contribuer à sa croissance économique et sociale. L’activité de la CDP vise en priorité le développement durable régional ainsi que la croissance et l’innovation des entreprises italiennes, y compris sur le plan international. Elle est un partenaire des collectivités locales, octroyant des financements et dispensant des conseils en vue de la mise en place d’infrastructures et de l’amélioration des services d’utilité publique. En outre, la CDP participe activement à des initiatives de coopération internationale visant à réaliser des projets dans les pays en développement et sur les marchés émergents. La Cassa Depositi e Prestiti est entièrement financée par des capitaux privés, grâce à l’émission de bons postaux et de comptes sur livret et par des émissions sur les marchés financiers nationaux et internationaux.