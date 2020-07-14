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CDP EGF ENHANCED MIDCAP SUPPORT

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 600 000 000 €
Lignes de crédit : 600 000 000 €
Date(s) de signature
13/07/2021 : 600 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
8 juin 2021
Statut
Référence
Signé | 13/07/2021
20200714
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CDP EGF ENHANCED MIDCAP SUPPORT
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 600 million
EUR 1960 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Operation under the European Guarantee Fund (EGF) to support small and medium-sized enterprises (SMEs) (indirectly), mid-caps and large corporates affected by the COVID-19 pandemic in Italy.

Operation under the European Guarantee Fund (EGF) to support small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and large corporates in sectors that are in line with the EIB's long-term mission (SME and mid-cap support, innovation, and environment) and are affected by the COVID-19 pandemic.

Additionnalité et impact

In line with the approved financial structures, the proposed operation is a full delegation unfunded linked risk-sharing guarantee with the Italian National Promotional Bank, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), as Financial Intermediary and guarantee taker.
The linked risk sharing instrument aims at improving access to finance for companies through CDP's capital relief and loss protection for portfolios of newly originated eligible transactions, as well as to alleviate limits on individual obligors/sectors. Therefore, the proposed operation while enhancing CDP's lending capacity will facilitate access to finance by the final recipients at typically beneficial terms in the form of reduced interest rates, longer maturities and/or lower collateral requirements.
Liquidity needs are urgent and have become a matter of survival for millions of entities throughout Europe, that are facing financial difficulties as a result of the current economic crisis. The need for policy support towards liquidity and credit/guarantee will persist far beyond the immediate sanitary emergency, before entities can refocus their business and resume investment. Linked risk sharing operations undertaken by the EIB group and supported by the EGF are not only compatible with the measures of the ECB, EC and national regulators, they are also uniquely coupled to the provision of new eligible financing to target beneficiaries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB will require that Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. takes all the required measures to ensure that final recipients (SMEs and mid-caps) meet the EIB's environmental standards and related EU/national legislation.

The EIB will require that Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. takes all the required measures to ensure that final recipients (SMEs and mid-caps) meet the EIB's procurement standards and related EU/national legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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