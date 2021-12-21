© Shutterstock

Un financement de la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) permettra à la Magyar Fejlesztési Bank (MFB) de soutenir la préparation de projets d’investissement dans des secteurs clés tels que les technologies de l’information et de la communication (TIC), l’environnement et l’utilisation efficace des ressources.

Un soutien sera également apporté par l’intermédiaire d’une plateforme de conseil en ligne qui aidera les promoteurs de projets, publics et privés, à élaborer et à mettre en œuvre des projets durables.

La Banque européenne d’investissement (BEI) – la banque de l’Union européenne – et la Magyar Fejlesztési Bank (MFB), coopéreront pour aider l’unité de conseil de la MFB à fournir des services consultatifs aux promoteurs de projets hongrois. L’accord permettra à la banque nationale de développement hongroise d’appuyer les activités d’investissement des entreprises (petites et moyennes entreprises – PME – et entreprises de taille intermédiaire – ETI), des municipalités et des entreprises publiques. L’aide non remboursable de la BEI en faveur de la MFB est accordée par l’intermédiaire de la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH), un élément constitutif du Plan d’investissement pour l’Europe.

L’unité de conseil de la MFB (Üzleti Tanácsadás Csoport), créée avec le soutien d’une subvention précédente au titre de l’EIAH, fournira une assistance technique et un soutien consultatif pour la préparation, la mise en œuvre, le financement et le suivi de projets d’investissement dans des secteurs clés de l’économie hongroise, notamment les technologies de l’information et de la communication (TIC), l’environnement et l’utilisation efficace des ressources. La pandémie de coronavirus ayant affecté l’économie du pays, l’unité de conseil de la MFB s’attachera également à soutenir les activités de relance et d’investissement vert d’acteurs économiques de premier plan tels que les PME, les ETI, les municipalités et les entreprises publiques.

À cette fin, la MFB mettra en place une plateforme de conseil en ligne et élaborera une carte des produits financiers pour aider les promoteurs de projets à s’orienter dans les possibilités de financement qui leur sont proposées au niveau national et européen. L’unité de conseil de la MFB fournira également des services de conseil sur mesure pour la constitution d’une réserve de projets d’investissement. Les services de conseil comprendront des ateliers et un renforcement des capacités en vue de développer les connaissances des promoteurs de projets concernant les meilleures pratiques et d’échanger des informations sur des sujets clés liés à la préparation et au financement des projets.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Les services de conseil qui seront assurés par la MFB, avec le soutien financier de l’EIAH, aideront les entreprises hongroises à se remettre de la pandémie et à accéder au financement, au profit de l’économie hongroise. Nous sommes heureux de fournir un tel soutien financier à la MFB et de lui permettre d’œuvrer au redressement des promoteurs hongrois et d’aider ces derniers à recenser et à concevoir des projets d’investissement verts et durables. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques : « Grâce à la BEI et à la Plateforme européenne de conseil en investissement du Plan d’investissement pour l’Europe, la Magyar Fejlesztési Bank sera en mesure d’étoffer ses services de conseil pour aider des acteurs économiques publics et privés, dont les municipalités et les PME, dans la préparation et la mise en œuvre de projets durables. Cette initiative est une bonne nouvelle et permettra de soutenir le redressement de la Hongrie après la crise du COVID‑19, tout en stimulant les investissements dans les secteurs numérique et vert. »

Levente Sipos-Tompa, président-directeur général de la MFB : « Récemment, la MFB a fait beaucoup pour s’assurer que les entreprises hongroises, en particulier les très petites, petites et moyennes entreprises, maintiennent et renforcent leur compétitivité malgré le caractère imprévisible de la conjoncture. Notre expérience montre que, dans de nombreux cas, des informations et des connaissances précises sont tout aussi importantes qu’un financement souple et bien diversifié pour résoudre des situations difficiles. La MFB étant une banque nationale de promotion économique, l’éducation financière est un élément important de sa stratégie, que nous pouvons mettre en œuvre en coopération avec nos excellents partenaires internationaux tels que les Services de conseil de la BEI. »

Informations générales

La BEI en Hongrie

Le montant total des engagements de la BEI en Hongrie depuis le début de ses activités dans le pays atteint actuellement près de 21,6 milliards d’EUR. Rien qu’entre 2008 et 2018, la BEI y a signé des accords de soutien à hauteur de 13,2 milliards d’EUR. Les opérations de la Banque couvrent des secteurs importants de l’économie hongroise, dont les transports, l’environnement, les infrastructures énergétiques, la production manufacturière et les services.

La promotion des petites et moyennes entreprises (PME) grâce à l’amélioration de leur accès aux financements à long terme par l’intermédiaire d’institutions financières locales constitue un autre volet important de l’activité de la BEI en Hongrie. Depuis 2001, la banque de l’UE a soutenu 5 172 PME hongroises, préservant ainsi 263 767 emplois.

À propos de la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH)

La Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) est un partenariat entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. La Plateforme de conseil offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle favorise la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. Depuis son lancement en 2015, la Plateforme de conseil a pour priorité d’instaurer des partenariats avec des acteurs locaux dans toute l’Europe : à ce jour, son réseau de partenaires compte plus de 40 institutions locales, avec presque 30 accords formels signés avec des banques et institutions nationales de promotion (BINPE) et d’autres partenaires. Dans le cadre d’un appel à propositions spécifique, la Plateforme de conseil a mis des financements et un appui technique à la disposition des BINPE partenaires pour leur permettre de développer leur capacité à fournir des services de conseil à l’échelle locale et stimuler les investissements sur le terrain.