© Orlen

Intensification des activités d’un centre de recherche-développement sur les technologies relatives aux produits chimiques et aux biocarburants renouvelables

Tous les projets financés aideront PKN Orlen à progresser sur la voie de la transition énergétique et de la réduction des émissions

La Banque européenne d’investissement (BEI) et PKN Orlen, société polonaise spécialiste du raffinage de pétrole, de l’énergie et de la pétrochimie, ont signé ce jour à Varsovie un accord de prêt portant sur un montant de 180 millions d’EUR qui aidera à financer les nouvelles activités de l’entreprise dans le domaine de la bioraffinerie et de la production de produits biochimiques, y compris pour ce qui est de la recherche-développement (R-D).

Le prêt contribuera au financement de trois projets. Deux d’entre eux concernent le développement de sources d’énergie renouvelables, tandis que le troisième a trait à l’intensification des activités de R-D. Le centre de R-D récemment ouvert à Plock, dans le centre de la Pologne, regroupe toutes les activités de développement de technologies relatives aux produits chimiques et aux biocarburants renouvelables. Le centre mettra au point de nouvelles solutions technologiques à l’appui de la stratégie de décarbonation à long terme de la société, intitulée Orlen2030, dont le but est d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Il contribuera également à renforcer la compétitivité de l’entreprise à long terme.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La transition énergétique est l’un des plus grands défis auxquels la Pologne est confrontée aujourd’hui et les groupes énergétiques peuvent faire une différence dans ce cadre. La Banque européenne d’investissement est donc heureuse de soutenir PKN Orlen dans son passage des combustibles fossiles aux solutions renouvelables et d’aider l’entreprise dans sa stratégie de décarbonation. Je suis également heureuse que la banque de l’UE puisse financer le centre de recherche-développement de l’entreprise : investir dans les compétences et les technologies aidera PKN Orlen à renforcer la durabilité, l’expertise et la compétitivité à long terme. »

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, petites et moyennes entreprises (PME). En 2020, le Groupe BEI a fourni 5,2 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Pologne.