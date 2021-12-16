Le 16 décembre 2021, le vice-président de la BEI Kris Peeters a signé un nouvel accord de prêt de 150 millions d’EUR avec les directeurs général et financier du gestionnaire de réseau de distribution belge DSO Fluvius, Frank Vanbrabant et David Tremont. Ce financement correspond à la première tranche d’un nouveau dispositif de prêt d’un montant total de 350 millions d’EUR. Fluvius utilisera ces fonds pour financer ses investissements dans la transition énergétique au cours de la période 2022-2026. Ces investissements sont destinés à préparer les infrastructures du réseau flamand de distribution d’électricité pour l’avenir.

Infrastructures à l’appui de la transition énergétique

La promotion d’une transition verte et durable en Europe constitue une priorité majeure pour la Banque européenne d’investissement (BEI), et ce prêt de 150 millions d’EUR vise à répondre à cet objectif. Au total, la BEI a réservé 350 millions d’EUR pour soutenir Fluvius dans la transition énergétique. Le prêt qui vient d’être signé représente la première tranche de ce financement.

Fluvius adaptera les réseaux de distribution pour permettre l’électrification des transports publics par autobus ainsi que des infrastructures dans les dépôts. Les fonds de la BEI serviront également au raccordement des bornes de recharge lente et rapide pour les véhicules électriques dans les espaces publics, ainsi que, dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence des routes et de la circulation, au raccordement des infrastructures de recharge relevant de cette dernière.

En outre, un grand nombre d’adaptations et d’extensions sont prévues sur les réseaux basse et moyenne tension pour répondre à l’augmentation de la consommation d’électricité ainsi qu’à la croissance de la production décentralisée d’énergie renouvelable (solaire et éolienne).

Un partenariat depuis 2020

Fin 2020, la BEI et Fluvius avaient déjà conclu un accord de prêt, d’un montant total de 200 millions d’EUR. Ce financement a été et est encore utilisé pour préfinancer le déploiement de compteurs numériques. Fluvius prévoit d’équiper 80 % des ménages flamands de compteurs numériques d’ici la fin de 2024.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « La BEI investit dans des projets qui sont conformes aux objectifs stratégiques de l’UE. En ce sens, la transition énergétique est l’une des principales priorités, notamment eu égard aux changements climatiques. Nous sommes assurément très heureux de poursuivre notre excellent partenariat avec Fluvius pour aider la Région flamande à atteindre ses objectifs en matière de climat. »

Frank Vanbrabant, directeur général de Fluvius : « Il s’agit là d’une nouvelle étape importante pour Fluvius. Ce deuxième accord de prêt avec la Banque européenne d’investissement témoigne de notre bonne collaboration et de notre confiance mutuelle. Cette approche constructive contribuera à une nouvelle avancée de la transition énergétique en Flandre dans les années à venir. »

Informations générales

La Belgique est actionnaire de la BEI à hauteur de 5,20 %. En 2020, la Banque a mis à disposition quelque 1,279 milliard d’EUR pour des projets en Belgique.

Fluvius, société coopérative détenue par 11 intercommunales, est responsable de la construction, de la gestion et de l’entretien des réseaux de distribution d’électricité, de gaz naturel, d’assainissement, de distribution par câble et de chauffage urbain en Flandre. Elle entretient également l’éclairage public communal. Au total, l’entreprise gère un réseau de services collectifs de 230 000 kilomètres et 7 millions de raccordements. Fluvius est active dans les 300 villes et communes flamandes.