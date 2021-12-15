À l’occasion du sommet du Partenariat oriental à Bruxelles, l’Union européenne et la BEI signent des accords de financement (aides non remboursables de l’UE et prêts de la BEI) à hauteur de 171 millions d’EUR à l’appui d’investissements stratégiques qui soulignent l’engagement de l’UE en faveur d’une croissance socio-économique durable et résiliente dans la région.

En tant que banque de l’UE, la BEI soutient pleinement le programme du Partenariat oriental pour la reprise, la résilience et les réformes, qui s’appuie sur le plan économique et d’investissement de l’UE.

La BEI a accordé 11 milliards d’EUR de financements aux pays du Partenariat oriental depuis la création de ce dernier en 2009.

À l’occasion du sommet du Partenariat oriental à Bruxelles, Werner Hoyer, le président de la BEI, s’est joint à des dirigeants de l’UE et du Partenariat oriental en s’engageant en faveur d’une reprise économique et d’investissements durables dans les pays du voisinage oriental. En marge du sommet, la Banque européenne d’investissement (BEI) a signé certains des premiers accords de financement dans la région au titre du plan économique et d’investissement de l’UE, soit au total 171 millions d’EUR combinant des prêts de la BEI et des aides non remboursables de l’UE pour la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine.

Ces investissements en Géorgie, en Moldavie et en Ukraine stimuleront la transition numérique, l’efficacité énergétique et l’action pour le climat, ainsi que l’éducation. Ils libéreront également de nouvelles sources de financement pour une reprise plus rapide des petites et moyennes entreprises (PME) suite à la pandémie de coronavirus. La Banque a également souligné son intention de fournir des financements et de partager son savoir-faire pour des investissements stratégiques en Arménie et en Azerbaïdjan à la suite de sa récente mission conjointe dans ces deux pays aux côtés de la Commission européenne et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Toutes les activités de la BEI visent à soutenir le plan économique et d’investissement de l’UE pour le partenariat oriental qu’Olivér Várhelyi, le commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, a présenté en juillet 2021. Le plan économique et d’investissement met à disposition 2,3 milliards d’EUR d’aides non remboursables de l’UE à l’appui de pays du partenariat oriental, avec la possibilité de lever jusqu’à 17 milliards d’EUR d’investissements publics et privés pour les économies de la région.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Les investissements que nous venons de finaliser avec nos partenaires en Géorgie, en Moldavie et en Ukraine renforcent le soutien de l’Union européenne aux pays du partenariat oriental ainsi que l’engagement d’Équipe Europe à garantir un développement socio-économique durable et résilient de nos pays partenaires. En particulier, ils feront progresser l’action en faveur du climat dans la région. L’Équipe Europe et les pays du partenariat oriental partagent la même vision d’un avenir sûr, prospère, vert et durable pour nos enfants, un avenir avec des emplois, la sécurité et un environnement propre pour tous. La BEI est très fière de pouvoir soutenir cette vision commune par ses investissements dans des secteurs économiques clés tels que la transition numérique, l’éducation, l’action pour le climat et les PME. Nous nous réjouissons de l’occasion qui nous est donnée de renforcer encore les liens entre l’Union européenne et le Partenariat oriental et de consolider le rôle de la BEI en tant que l’un des plus gros bailleurs de fonds multilatéraux dans les pays du Partenariat oriental. Nous voulons rester une source fiable d’appui financier et technique dans ces pays.

La BEI met à la disposition des pays du partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie et Ukraine) des financements à long terme à des conditions accessibles, soutenus par des garanties de l’Union européenne, ainsi que des conseils techniques pour la préparation de projets bancables. Elle complète ses prêts par la mobilisation d’aides non remboursables de l’Union européenne.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les pays du Partenariat oriental : « En tant que partie prenante essentielle du partenariat oriental, la BEI continue de soutenir la croissance sociale et économique des pays partenaires de l’UE dans le voisinage oriental, renforçant ainsi la solidarité paneuropéenne. Nos investissements les plus récents visent à créer les conditions nécessaires à une meilleure connectivité numérique en Géorgie, à une plus grande efficacité énergétique et à un avenir plus durable en Moldavie, à une reprise plus rapide après la crise pandémique et à la modernisation des infrastructures d’EFP en Ukraine. Ce dispositif de 171 millions d’EUR d’investissements n’est que le début de notre soutien à la région dans le cadre du plan économique et d’investissement de l’UE et nous nous réjouissons de coopérer avec toutes les parties prenantes du Partenariat oriental afin de réaliser les objectifs ambitieux qui ont été convenus pour l’après 2020. »

Amélioration de l’efficacité énergétique et de la connectivité routière pour la Moldavie.

En République de Moldavie, la BEI mène une initiative ambitieuse de l’UE visant à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments publics dans le pays, avec à la clé une réduction de 47 % de la consommation d’énergie et des économies annuelles d’électricité de l’ordre de 136 GWh. Les rénovations et modernisations financées par un prêt de la banque de l’UE de 30 millions d’EUR stimuleront également l’activité économique locale et régionale et favoriseront l’emploi dans le secteur du bâtiment, ce qui contribuera à accélérer la reprise de l’économie moldave post-pandémie. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) cofinance ce projet, qui bénéficie également d’aides non remboursables de l’UE.

La BEI a également signé une lettre d’intention avec les autorités moldaves en vue de dégager 150 millions d’EUR à l’appui de la réhabilitation et de la modernisation de tronçons routiers prioritaires du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et de la mise en œuvre de dispositifs de sécurité routière sur certains tronçons routiers.

Depuis le début de la pandémie en 2020, la BEI a mis à disposition 20 millions d’EUR pour soutenir la reprise accélérée des PME moldaves post-pandémie.

Éducation fonctionnelle pour des emplois modernes, soutien aux PME et renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments publics en Ukraine.

En Ukraine, la banque de l’UE investira 58 millions d’EUR pour renforcer le système d’enseignement professionnel du pays et assurer une formation efficace pour les jeunes afin qu’ils puissent acquérir les compétences professionnelles requises par les employeurs locaux.

Un montant supplémentaire de 20 millions d’EUR sera investi dans Ukreximbank, la banque publique ukrainienne d’import-export, afin de libérer de nouvelles sources de financement plus accessibles aux PME locales et d’accélérer leur reprise après la pandémie de coronavirus.

Une subvention d’assistance technique de 5 millions d’EUR accordée au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage de l’UE, signée lors du sommet du Partenariat oriental, facilitera la préparation et la mise en œuvre en bonne et due forme d’un prêt-cadre de 300 millions d’EUR précédemment consenti par la BEI, visant à accroître l’efficacité énergétique de 1 000 bâtiments publics, dont des hôpitaux, des écoles, des centres culturels et des jardins d’enfants.

Depuis le début de la pandémie, la BEI a soutenu le partenariat entre l’Union européenne et l’Ukraine en investissant près de 1,39 milliard d’EUR dans le développement urbain, des lignes de crédit pour les PME, les transports, la transition numérique, l’innovation, l’énergie et la reconstruction d’infrastructures dans les zones touchées par le conflit dans l’est de l’Ukraine.

Internet rapide pour une meilleure qualité de vie et de nouvelles possibilités commerciales en Géorgie rurale.

En Géorgie, la BEI investira 34 millions d’EUR pour fournir des connexions internet à haut débit à quelque 500 000 personnes vivant dans des zones rurales et reculées. Ce prêt permettra de financer l’installation d’environ 5 000 km de câbles à fibres optiques et de mettre une infrastructure internet en libre accès à la disposition des opérateurs de télécommunications géorgiens.

Cet investissement permettra d’améliorer la qualité de vie, de créer de nouvelles possibilités commerciales et de renforcer la résilience de la Géorgie face à la crise.

Les financements de la BEI soutiennent l’action pour le climat, la reprise post-pandémie, les transports, la connectivité et la transition numérique.

Depuis 2020, la Banque européenne d’investissement a approuvé des prêts pour un montant de 1,52 milliard d’EUR en faveur des pays du voisinage oriental, notamment la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, à l’appui des priorités de l’UE et d’initiatives clés.

Il s’agissait notamment d’investissements visant à accélérer la création d’emplois et à maintenir des postes de travail en soutenant la reprise des PME touchées par la pandémie de COVID-19, l’action climatique, la transition numérique et l’internet haut débit, ainsi que des projets liés aux transports et à la connectivité dans toute la région.

Depuis 2014, la banque de l’UE a investi 8,5 milliards d’EUR dans tous les secteurs économiques clés des pays partenaires du voisinage oriental de l’UE, notamment en République de Biélorussie, où la BEI a cessé toutes ses activités pour soutenir les sanctions de l’UE à l’encontre du régime de Minsk.

Parmi les opérations de la BEI dans les pays du voisinage oriental figurent des investissements et une assistance technique à l’appui de la préparation de projets de rénovation d’hôpitaux et de l’achat d’équipements médicaux essentiels liés au COVID-19, de réseaux internet rapides et de la construction de grands corridors routiers en Géorgie. La BEI a également investi dans la rénovation d’infrastructures sociales municipales et de centres d’innovation, dans la transformation numérique des services postaux en Ukraine, ainsi que dans la création de lignes de crédit pour les PME moldaves afin d’accélérer leur reprise après la crise pandémique.