La BEI signe un co-investissement en fonds propres dans Ilmatar Energy, aux côtés du fonds Capenergie 4 géré par Omnes, en faveur de la construction et du développement de projets éoliens terrestres en Finlande.

L’investissement de 35 millions d’EUR de la BEI aidera Ilmatar Energy, l’un des principaux promoteurs éoliens finlandais, à développer et à construire sa réserve de projets de 3 GW.

L’engagement de la BEI aidera Ilmatar Energy à devenir l’un des premiers producteurs indépendants d’énergie renouvelable sur le marché nordique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) réaffirme son soutien à la production d’énergie renouvelable en Finlande en investissant aux côtés du fonds Capenergie 4, géré par Omnes. Cet engagement de 35 millions d’EUR vient compléter d’autres investissements destinés à aider Ilmatar Energy à consolider sa stratégie de croissance et à devenir un producteur indépendant de premier plan. L’investissement de la BEI a été déterminant pour boucler un tour de table d’un montant de 250 millions d’EUR consacré à Ilmatar Energy, mené par Omnes et ses associés commanditaires. Parmi les autres co-investisseurs figurent Amundi, Après-demain, Arcano Partners, Cambridge Associates (capital discrétionnaire), Industriens Pension et RAISE Impact.

Cette levée de fonds, l’une des plus importantes jamais réalisées dans la transition énergétique finlandaise, permettra à Ilmatar Energy de construire au moins 1 GW de puissance éolienne installée en Finlande d’ici 2027, dont 500 MW sont déjà en construction ou en exploitation dans différents endroits du pays ; on peut citer notamment Piiparinmäki, d’une puissance de 211 MW, qui, une fois achevé dans les mois à venir, sera le plus grand parc éolien du pays. D’autres projets d’aménagement entièrement nouveaux, d’une puissance de 2 GW, bénéficieront également de ce soutien financier et seront prêts à être construits dans les années à venir.

« Les financements de la BEI en faveur de projets ayant trait aux énergies renouvelables en Finlande devraient revêtir une importance croissante dans les années à venir », a expliqué Thomas Östros, vice-président de la BEI. « Le secteur nécessitera des investissements considérables pour atteindre les objectifs climatiques du pays, et la BEI dispose des antécédents, de l’expérience et des financements appropriés pour être un partenaire important à cet égard. Conformément au pacte vert pour l’Europe et aux ambitions de la BEI en matière de climat, nous sommes heureux de soutenir ces projets dans le domaine des énergies renouvelables. »

Juha Sarsama, PDG d’Ilmatar Energy, a déclaré : « À Ilmatar Energy, nous sommes extrêmement fiers et reconnaissants que la BEI ait décidé d’investir à nos côtés. Nous montrerons comment la transition écologique peut être réalisée afin que les consommateurs et différents secteurs aient la possibilité de faire des choix écologiques. Depuis plus de dix ans, Ilmatar est un pionnier sur le marché de l’éolien finlandais et il le restera dans les technologies qui offrent le coût moyen actualisé de l’électricité le plus bas. »

Serge Savasta, associé gérant chez Omnes, a ajouté : « Cet investissement est un excellent exemple de la manière dont la BEI est en mesure d’exercer un effet de levier et de travailler aux côtés d’investisseurs privés, ralliés autour de l’objectif de mener la transition énergétique européenne. Nous sommes très heureux d’avoir levé ces fonds qui seront essentiels pour faire d’Ilmatar Energy l’un des principaux producteurs d’énergie indépendants sur le marché nordique. Nous tenons à remercier tous nos commanditaires d’avoir soutenu Ilmatar Energy et Omnes dans cette opération historique. »

Informations générales

En 2020, la BEI a prêté plus de 676 millions d’EUR à l’appui de projets réalisés en Finlande. La BEI lève des fonds sur les marchés des capitaux et les met à disposition pour des projets qui soutiennent la réalisation des objectifs de l’UE. Quelque 90 % de l’ensemble de ses prêts sont accordés au sein de l’Union européenne.

Ilmatar Energy est une entreprise énergétique finlandaise qui produit exclusivement des énergies renouvelables et qui intervient à toutes les étapes de la production d’énergie éolienne. Ilmatar vend de l’énergie renouvelable aux consommateurs et aux entreprises. La société entend construire, posséder et exploiter des parcs éoliens afin d’augmenter la capacité finlandaise de production d’énergie renouvelable de 1 GW d’ici 2027. Ilmatar Energy a son siège à Helsinki, en Finlande. www.ilmatar.fi

Omnes est un acteur de premier plan du capital-investissement et de l’investissement en infrastructures. Avec 5 milliards d’EUR d’actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement dans trois domaines clés : le capital-risque, le capital-développement et le capital-transmission, et soutient également les infrastructures. Omnes est intégralement détenue par ses employés. Elle s’engage en faveur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et a créé la Fondation Omnes pour financer des initiatives en faveur des enfants et des jeunes. Elle est signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations unies.