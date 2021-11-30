Co-Investment Omnes Wind Finland

Fiche récapitulative
Co-investment in a wind energy platform in Finland.
Through this operation, the EIB will support renewable energy production in Finland by co-investing alongside Omnes-managed Capenergie 4 fund. The present operation will contribute to the achievement of Finnish targets for renewable energy and to the reduction of the CO2 emissions.
The plants are included in the annex II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, requiring the Environmental Authority to determine the need for an EIA process. The Bank will require the fund to ensure that its underlying investments respect the relevant EU directives and the environmental and social standards of the Bank.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company operating in a liberalised market, not benefiting from any government auction support scheme or from any other form of subsidy, and does not benefit from special and exclusive rights. The Promoter has been assessed as neither a contracting authority nor a contracting entity as per EU public procurement legislation, and is not subject to the EU Public Procurement Directives.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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