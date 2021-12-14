© Shutterstock

Le prêt de la BEI à Telekom Srbija améliore la capacité, la couverture et la qualité des services mobiles 4G et 5G en Serbie

L’opération accélérera la transformation numérique de l’économie serbe et soutiendra les priorités définies dans la stratégie numérique du pays

Depuis 2020, le Groupe BEI a investi 195 millions d’EUR dans trois projets appuyant le développement d’infrastructures numériques modernes en Serbie

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’UE, prêtera 70 millions d’EUR à Telekom Srbija pour l’extension du réseau de télécommunication 4G et le déploiement du réseau 5G dans toute la République de Serbie. Le prêt de la BEI permettra à 60 % de la population serbe d’accéder au réseau 5G de dernière génération et d’étendre les avantages du réseau 4G à presque tous les habitants du pays.

Le prêt de la banque de l’UE améliorera la qualité des infrastructures numériques dans le pays, étendra les avantages de l’internet à haut débit aux utilisateurs de téléphonie mobile et fixe sans fil vivant et travaillant en zone rurale et stimulera l’innovation tout en renforçant la résilience du pays face aux crises telles que la pandémie de coronavirus. L’amélioration des réseaux 4G et le déploiement des réseaux 5G permettront aux entreprises locales de proposer des services numériques de pointe, d’accroître leur compétitivité et leur productivité et d’accélérer le développement du secteur privé. Depuis 2020, la Banque européenne d’investissement a investi 195 millions d’EUR dans trois projets serbes soutenant la transformation numérique, l’une des priorités communes de l’Union européenne et de la Serbie. L’un de ces investissements, d’un montant de 125 millions d’EUR, portait sur la transformation numérique des écoles et des petites et moyennes entreprises serbes. La Banque est l’un des principaux bailleurs de fonds de projets de transformation numérique dans l’Union européenne et dans les pays partenaires du monde entier.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Serbie : « Notre investissement dans l’expansion des réseaux mobiles 4G et 5G en Serbie est une contribution majeure de l’Équipe Europe à l’accélération de la transformation numérique de l’économie serbe. Il s’agit d’un investissement dans l’amélioration de la qualité de vie, le renforcement de la compétitivité et de nouvelles possibilités commerciales pour les entreprises locales. Une transition numérique rapide et efficace et des investissements dans les infrastructures des technologies de l’information et de la communication (TIC) encouragent également l’innovation et contribuent à une Serbie verte, durable, circulaire et résiliente aux changements climatiques. Ils sont la pierre angulaire d’une économie moderne et de sa capacité à créer des emplois et à augmenter les revenus. Enfin, ce prêt souligne le rôle de la BEI en tant qu’investisseur clé en Serbie ainsi que dans la transformation numérique du pays – deux missions que nous sommes très fiers d’assurer et profondément déterminés à conserver. »

Vladimir Lučić, PDG de Telekom Srbija : « Nous nous réjouissons que la Banque européenne d’investissement, la plus importante institution financière de l’Union européenne, nous ait reconnus comme l’un des acteurs clés du marché dans la région et qu’elle se soit associée à nous pour investir dans la mise à niveau du réseau 4G et le déploiement du réseau 5G en Serbie. Le contrat que nous avons signé avec la BEI contribuera à accélérer la transformation numérique de tous les secteurs du pays, ce qui est d’une importance capitale pour la poursuite des avancées et du développement de notre économie. De même, grâce à notre partenariat avec la BEI, Telekom Srbija fournira aux habitants des régions urbaines et rurales de ce pays un accès à internet plus rapide et plus facile et créera ainsi les conditions permettant d’accélérer la transformation numérique de la société dans son ensemble. Ces partenariats nous ont confirmé que nous avons choisi la stratégie de développement adéquate pour notre entreprise, qui, avec son approche innovante, fournit à tout moment des services de qualité supérieure à ses clients. »

Emanuele Giaufret, chef de la délégation de l’UE auprès de la Serbie : « L’Union européenne est de loin le plus grand investisseur en Serbie. Aucun autre acteur ne peut appuyer la modernisation de la Serbie et le développement de ses infrastructures comme le font l’UE et la BEI, en faisant preuve de transparence, d’équité, à une telle échelle et à des conditions financières avantageuses. Quelques heures seulement après que l’Union européenne a ouvert le groupe de chapitres 4 des négociations d’adhésion avec la Serbie, ce nouveau prêt montre une fois de plus comment l’UE peut appuyer des réformes politiques grâce à sa forte puissance financière. Une meilleure connectivité aura des effets concrets majeurs sur les citoyens et les entreprises serbes : une meilleure qualité de vie, ainsi que plus de possibilités d’emploi et d’affaires. »

Un internet mobile meilleur, plus sûr et ultrarapide pour la Serbie

L’investissement de la BEI financera un meilleur accès au haut débit mobile ultrarapide, une augmentation de la capacité du réseau, de la couverture et de la qualité du service grâce aux équipements de télécommunication les plus avancés. La BEI financera le déploiement d’infrastructures physiques, le matériel actif d’accès radioélectrique, la modernisation du réseau de transmission et l’extension de la connectivité par fibre optique dans plus de 1 000 sites mobiles en Serbie. Dans le droit fil des grands objectifs de la stratégie numérique de l’UE, la BEI s’est engagée à répondre à l’augmentation du trafic de données en Europe en investissant dans l’internet à haut débit, les réseaux mobiles et l’informatique en nuage. La Banque fournit des financements et une expertise technique pour des projets qui contribuent à la réalisation de ces ambitions, tant à l’intérieur de l’Union européenne qu’à l’extérieur.

Rien qu’en 2020, la BEI a aidé les jeunes pousses, les petites et les grandes entreprises ainsi que le secteur public à encourager la transformation numérique et l’innovation. Les financements de la BEI ont contribué à favoriser de nouveaux modèles commerciaux numériques, à lancer dans l’espace 60 satellites qui fournissent l’internet à large bande et à permettre la souscription de 2,6 millions d’abonnements aux services 5G.