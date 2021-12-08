© Shutterstock

La Banque européenne d’investissement (BEI) signe un mécanisme de co-investissement d’un montant maximal de 100 millions d’EUR avec Tesi, société de capital-investissement publique finlandaise, afin de soutenir les PME locales pénalisées par la pandémie de COVID-19.

Les deux parties investiront chacune 50 millions d’EUR, principalement destinés à des PME innovantes dont la croissance a été freinée par la pandémie et qui n’ont pas facilement accès au capital-risque.

Le financement de la BEI relève du Fonds de garantie européen, l’un des éléments du train de mesures d’une valeur de 540 milliards d’EUR convenu par les États membres de l’UE au printemps 2020 en réponse à la crise sanitaire.

La Banque européenne d’investissement et Tesi, société de capital-investissement publique finlandaise, se sont mises d’accord pour mettre en place un mécanisme de cofinancement de 100 millions d’EUR pour aider les PME finlandaises à sortir des difficultés économiques causées par la pandémie. Chacune des deux parties investira la moitié du total des 100 millions d’EUR, qui seront déployés sous forme de quasi-fonds propres à l’appui de PME finlandaises innovantes.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Ce mécanisme cible des entreprises actives dans des domaines revêtant une importance stratégique essentielle pour le développement de l’économie de l’UE. La crise du COVID‑19 a souvent réduit l’accès de ces sociétés aux fonds propres, entravant leur croissance et leur innovation. Avec la garantie de l’EGF derrière nous, nous nous associons une fois de plus à Tesi afin de tirer parti de son expérience et de faire en sorte que ces PME aient accès aux financements dont elles ont besoin. »

Mika Lintilä, ministre finlandais de l’économie : « Je suis très satisfait de notre coopération fructueuse avec le Groupe BEI dans la mise en place d’outils financiers sur mesure indispensables pour éliminer les goulets d’étranglement financiers auxquels sont confrontées les entreprises finlandaises en phase de croissance. »

Jan Sasse, PDG de Tesi : « Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec la BEI sous la forme de ce nouveau mécanisme de co-investissement. Il permet d’élargir les tours de financement, de faciliter la réalisation d’investissements d’envergure et d’acheminer les financements en fonds propres de l’UE vers les entreprises finlandaises en croissance. »

Le mécanisme de co-investissement, dont la période d’investissement durera trois ans, ciblera en priorité les secteurs technologiques à forte intensité de capital tels que les TIC, la santé et les technologies industrielles ou la « deep tech ». Tous ces secteurs sont des domaines stratégiques essentiels pour le développement de l’économie de l’UE ; il est donc justifié de les soutenir pour qu’ils croissent et innovent.

Le mécanisme de co-investissement, qui sera géré par Tesi, sera déployé à partir de début 2022. Il est prévu que les financements soient complétés par une part minimale de 50 % de co-investissements du secteur privé.

Informations générales

En 2020, la BEI a mis plus de 676 millions d’EUR à disposition à l’appui de projets réalisés en Finlande. La BEI lève des fonds sur les marchés des capitaux et les met à la disposition de projets qui soutiennent les objectifs de l’UE. Quelque 90 % de tous ses prêts sont accordés au sein de l’Union européenne.

Le Fonds de garantie européen a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de la Finlande et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des petites et moyennes entreprises. L’EGF relève du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

Tesi (Finnish Industry Investment Ltd) est une société d’investissement publique dont l’objectif est de porter la Finlande à la pointe de la croissance économique transformatrice en investissant dans des fonds et directement dans des entreprises. Tesi investit de manière rentable et responsable, main dans la main avec des co-investisseurs privés, pour créer de nouveaux exemples de réussite. La société compte au total 2,1 milliards d’EUR d’investissements sous gestion. www.tesi.fi | @TesiFII