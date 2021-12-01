© BrianzAcque

Premier prêt vert aux réseaux d’eau italiens (province de Monza et de la Brianza) pour renforcer leur résilience aux changements climatiques et améliorer la gestion des ressources.

Le projet est conforme à l’accord de Paris et aux objectifs de la BEI en matière de climat.

Il prévoit 85 km de réseaux de distribution d’eau, 16 kilomètres de nouvelles canalisations d’eaux usées ainsi que de nouveaux bassins de rétention visant à prévenir les inondations et les débordements.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un financement de 55 millions d’EUR à BrianzAcque à l’appui d’une meilleure efficacité des infrastructures de distribution d’eau et de gestion des eaux usées dans la province de Monza et de la Brianza, pour la période allant de 2022 à 2025 et au profit d’environ 850 000 citoyens lombards.

Il s’agit du tout premier prêt vert de la BEI en faveur du secteur de l’eau. Il vise à améliorer la gestion de l’eau par BrianzAcque au moyen d’une série de projets axés sur la durabilité, l’action pour le climat et la protection de l’environnement.

La mise en œuvre du projet permettra à BrianzAcque d’adapter ses installations aux directives européennes en vigueur, en renforçant 85 kilomètres de réseaux de distribution d’eau et en installant 16,5 km de nouvelles canalisations pour les eaux usées. Le projet contribuera également à améliorer la résilience face aux risques liés aux conditions météorologiques délétères dues aux changements climatiques. Les travaux dans le secteur de l’eau devraient contribuer à créer 150 nouveaux emplois lors de la phase de mise en œuvre du projet.

Afin de prévenir les inondations et les débordements, il est prévu d’installer de nouveaux bassins de rétention dans différentes municipalités de la Brianza. D’un volume égal à celui de 60 piscines olympiques, ils permettront le stockage temporaire de l’eau dépassant la capacité d’évacuation du réseau d’assainissement. Les interventions sont également utiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et considérées comme respectueuses de l’accord de Paris et des objectifs de sobriété carbone énoncés dans la Feuille de route de la banque du climat de la BEI.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Nous sommes fiers de pouvoir proposer un prêt vert pour soutenir les investissements dans le service intégré de distribution d’eau de BrianzAcque. Ils permettront d’améliorer le bien-être des citoyens des municipalités de Monza et de la Brianza ainsi que la résilience climatique. Des mesures doivent être prises dès à présent pour l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets afin de prévenir de futures catastrophes, de manière écologique et respectueuse des ressources en eau de la région. »

Enrico Boerci, PDG de BrianzAcque : « Nous sommes heureux et fiers de bénéficier d’un financement qui servira à améliorer le service de gestion de l’eau au niveau local. D’un montant supérieur au premier, ce nouveau prêt témoigne de la confiance accordée par la BEI aux projets de BrianzAcque pour le territoire de Monza et de la Brianza, ainsi que de l’engagement concret de l’entreprise à l’égard de la durabilité. Nous sommes une entreprise publique dynamique, fortement capitalisée et engagée dans un parcours de croissance, ce qui nous conduit à accroître notre capacité à investir avec des retours positifs pour la communauté et l’écosystème de la province grâce à des ouvrages et infrastructures de pointe et innovants. Notre réussite est également due à la stabilité de notre gouvernance interne et aux excellentes relations avec les municipalités membres et l’ATO (Ambito Territoriale Ottimale, l’espace territorial optimal) de Monza et de la Brianza. »

En 2017, BrianzAcque avait déjà conclu une opération économique avec la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Grâce au projet actuel, financé au titre du prêt-programme en faveur de petites et moyennes entreprises de services collectifs, BrianzAcque pourra poursuivre la mise en œuvre de nouvelles infrastructures visant à améliorer les services offerts à la région lombarde. En outre, le projet est conforme à l’orientation de la BEI en matière de prêts au secteur de l’eau, et adapté au financement par obligations pour le développement durable (OpDD) en raison de sa remarquable contribution à la lutte contre la pollution et à la prévention de cette dernière.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2020, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 23 milliards d’EUR.