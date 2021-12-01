© ALTEIA

Ce prêt vise à accompagner la croissance d’Alteia en soutenant ses investissements en R&D et en marketing pour sa plateforme d’intelligence visuelle pilotée par de l’IA.

Il s’inscrit dans la stratégie de la BEI de renforcement de l’innovation dans le secteur de la deep tech et de la compétitivité de l’Union européenne dans le domaine stratégique de l’intelligence artificielle industrielle et du traitement de données.

La banque européenne d’investissement (BEI) et la start-up toulousaine Alteia spécialisée dans le développement de logiciels d'intelligence artificielle annoncent la signature d’un accord de financement d’un montant de 15 millions d’euros. L’opération vise à permettre à Alteia de continuer à développer ses technologies dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée aux données visuelles (drones, satellites, capteurs terrestres) et à soutenir la croissance et la visibilité de son offre plateforme pour entreprise. Ce financement, mené dans le cadre du Fonds de garantie européen et destiné à aider les PME face à la pandémie de Covid-19, est composé de deux tranches.

Alteia est la plateforme d'intelligence visuelle pour les entreprises. Elle fournit les outils et services permettant de développer des applications d’IA de traitement et d'analyse d’images et vidéos de manière plus efficace et plus rentable que les autres approches. Par rapport à ses concurrents, l'approche plateforme de Alteia induit des durées et coûts de développement et déploiement très attractifs pour les clients.

Les solutions logicielles proposées par Alteia permettent de répondre à une grande variété de problématiques industrielles telles que la maintenance prédictive, la sécurité, la gestion de la productivité et l’estimation de rendement grâce à des applications d’IA préconstruites, personnalisables et à forte valeur ajoutée. Les fonctionnalités de la plateforme s’adaptent aux différents secteurs d’activité ayant recours à ses outils d’intelligence visuelle, parmi lesquels on peut citer les gestionnaires d’infrastructures, l’agriculture, l’énergie, le génie civil et la construction, etc.

Située au cœur de l'Aerospace Valley à Toulouse, Paris et en Californie, l'équipe de développement d'Alteia comprend des spécialistes en vision par ordinateur, en analyse d'images spatiales et en ingénierie logicielle.

« Les grands groupes intègrent de plus en plus l’intelligence artificielle dans leurs activités, prenant conscience de la nécessité d’associer cette technologie et ce savoir-faire à leur cœur de métier. Ces entreprises choisissent généralement le modèle de plateforme (Platform as a Service), sur laquelle elles peuvent s'appuyer pour accélérer le développement, le déploiement et l’industrialisation d’applications d’IA, tout en restant garantes de l’expertise métier » déclare Michael de Lagarde, président directeur général et cofondateur d’Alteia. « Avec ses premiers déploiements à l'échelle réussis, Alteia a prouvé qu’elle propose la solution la plus avancée et la plus évolutive pour que les grandes entreprises agrègent et intègrent leurs données visuelles efficacement, et y ajoutent une couche d’analyse pilotée par de l’IA. Ce financement de la BEI, poursuit-il, nous permet d'accélérer notre activité dans un contexte où la demande augmente de manière exponentielle, à l’heure où la transformation digitale devient l’un des enjeux stratégiques majeurs dans tous les secteurs d’industrie.»

« La BEI se félicite de pouvoir accompagner dans son développement une entreprise aussi prometteuse que Alteia sur le marché à très fort potentiel de l’intelligence visuelle des données, déclare Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. En fournissant des solutions très novatrices à de nombreuses activités agricoles et industrielles, les technologies développées par Alteia sont de nature à apporter des avantages compétitifs à un grand nombre d’acteurs publics et privés dans leur transformation numérique et au-delà de répondre aux attentes de leurs clients et usagers en leur apportant de meilleurs produits et services. Dans la bataille mondiale qui se joue aujourd’hui autour de l’intelligence artificielle et du traitement de données toujours plus nombreuses et complexes, la réussite d’entreprises telles qu’Alteia revêt une importance stratégique pour l’Europe ».

A propos d’Alteia

Alteia est un fournisseur de logiciels d'IA d'entreprise pour accélérer la transformation digitale. Alteia propose à ses clients une suite logicielle complète combinant vision par ordinateur et intelligence artificielle leur permettant d'exploiter leurs données visuelles afin de prendre de meilleures décisions. Avec Alteia, les experts en traitement de données, les analystes métiers et les équipes opérationnelles peuvent tous travailler ensemble autour d'un outil commun regroupant toutes leurs données visuelles afin de construire des modèles prédictifs et des applications métiers sur mesure et à forte valeur ajoutée.

Alteia emploie maintenant plus de 65 salariés. Son siège est basé à Toulouse et elle dispose d'un bureau à Paris et d'une succursale en Californie.