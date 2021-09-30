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ALTEIA (EGF VD)

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 15 000 000 €
Services : 15 000 000 €
Date(s) de signature
30/09/2021 : 15 000 000 €
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13/11/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALTEIA (EGF VD)
Communiqués associés
France : Alteia signe un contrat de financement de 15 m d’euros avec la BEI afin d’accélérer son développement dans le secteur deep tech de l’intelligence artificielle appliquée aux données visuelles.

Fiche récapitulative

Date de publication
10 novembre 2021
Statut
Référence
Signé | 30/09/2021
20210188
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ALTEIA (EGF VD)
ALTEIA SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 21 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Alteia has developed an AI-driven platform, offering a comprehensive suite of tools to enable digital transformation in enterprise asset management.

The project will finance investments in research, development and innovation (RDI) activities, including through the use of artificial intelligence (AI), to further develop the visual intelligence platform and support the growth of the company.

Additionnalité et impact

The promoter is an innovative start-up that has developed a proprietary Visual Intelligence Platform for physical asset modelling and management, addressing the business requirements notably found in Infrastructure and Utilities, Mines and Aggregates, Agriculture and Forestry.This operation is under the EGF Venture Debt programme loan, a product guaranteed under the Pan-European Guarantee Fund, designed to assist companies affected by Covid-19.

The project creates positive knowledge spillovers strengthening the innovation capability and competitiveness of the EU in the field of Artificial Intelligence applied to industrial use cases.The venture debt financing provided by the EIB enables the Company to keep on investing in RDI and building scale despite the challenges resulting from the COVID-19 pandemic. Without this financing, Alteia may not be able to scale up so rapidly, and its investor base will likely be more diluted.

The EIB contributing is excellent mainly thanks to the tailored financing structure and terms offered to the Borrower as well as the expected positive crowding-in effect that should result from it.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under the annexes of the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessments (EIA). The activities included in the scope of the project will be performed in existing buildings and are not expected to have any relevant environmental impact.

The project Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALTEIA (EGF VD)
Date de publication
13 Nov 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141241646
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210188
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Fiche technique
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