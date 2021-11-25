Nouvel aménagement visant à remédier à la pénurie de logements abordables dans les villes kényanes

Programme de construction de logements économes en ressources, dont l’eau et l’énergie

Une fois construits, les logements seront disponibles dans le cadre de programmes de location avec ou sans option d’achat

La Banque européenne d’investissement (BEI) a officiellement convenu aujourd’hui de soutenir une initiative de 180 millions d’EUR visant à multiplier les logements abordables au Kenya. La BEI octroie 36 millions d’EUR d’investissements en fonds propres à l’appui des projets d’International Housing Solutions (IHS) Kenya visant à construire plus de 8 200 logements abordables à haut rendement énergétique et à contribuer à remédier à la pénurie chronique de logements pour les familles à revenu faible et intermédiaire.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, et Kioi Wambaa, directeur général d’International Housing Solutions Kenya, ont confirmé le soutien de la BEI et souligné que la coopération étroite entre les partenaires africains et européens améliorera la vie de milliers de personnes au Kenya, réduira la consommation d’énergie et d’eau et fera baisser les factures.

« La Banque européenne d’investissement s’est engagée à améliorer les conditions de vie et à travailler avec des partenaires dans toute l’Afrique pour développer des villes plus durables pour les générations à venir. Cette nouvelle coopération de la BEI avec International Housing Solutions, spécialiste de premier plan en matière de logement, permettra d’accroître les investissements essentiels pour faire face à la pénurie chronique de logements abordables à Nairobi et dans les autres villes du Kenya », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

« La Banque européenne d’investissement est heureuse de soutenir ce nouvel investissement visionnaire qui, en plus de satisfaire des besoins en matière de logement, apportera des avantages sociaux et environnementaux. Ce nouvel investissement est un modèle pour l’investissement immobilier en Afrique et son impact sera renforcé par l’expertise unique d’IHS en tant que chef de file de la gestion de fonds pour le logement abordable en Afrique subsaharienne », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement chargé des opérations en Afrique orientale et australe, et du développement.

« En nous associant à la BEI, qui est un partenaire de confiance, et à d’autres investisseurs pour mettre en commun des ressources afin de fournir des logements verts abordables, nous sommes déterminés à faire de ce type de logement une réalité et à démontrer qu’il peut attirer des investissements à long terme et procurer les avantages sociaux et environnementaux escomptés pour tous et toutes », a déclaré Kioi Wambaa, directeur général d’International Housing Solutions Kenya

La BEI investit dans le fonds IHS Solutions Kenya aux côtés d’investisseurs en fonds propres kényans, africains et internationaux.

Une réserve de projets résidentiels est actuellement constituée, le financement initial du fonds IHS Kenya ayant été achevé ces derniers mois.

Lutte contre la pénurie de logements de qualité pour les familles à revenu intermédiaire

La nouvelle initiative fournira différents logements de type appartement à des ménages dont le revenu est compris entre 50 000 et 150 000 KES.

Construction de logements privilégiant les économies d’eau et d’énergie

La nouvelle initiative mettra l’accent sur la construction de logements dont la conception s’appuie sur les meilleures pratiques afin de réduire la consommation d’eau et d’énergie. Une fois la construction terminée, les résidents bénéficieront de logements où la température intérieure est plus fraîche lorsqu’il fait chaud à l’extérieur. Les nouveaux logements permettront une diminution des factures d’électricité et d’eau et une réduction des émissions de carbone.

La BEI renforce sa présence en Afrique

La première coopération entre la BEI et IHS Kenya a été annoncée en amont du lancement officiel du nouveau pôle régional de la BEI pour l’Afrique de l’Est.

Werner Hoyer, président, et Thomas Östros, vice-président de la BEI, sont en déplacement au Kenya pendant quatre jours pour rencontrer des responsables politiques, commerciaux et financiers à l’occasion de leur première visite officielle en Afrique depuis la pandémie.

La Banque européenne d’investissement, la première banque publique internationale au monde, a mis à disposition l’année dernière plus de 5 milliards d’EUR à l’appui de nouveaux investissements en Afrique.