La BEI a signé un contrat de 15 millions d’EUR sous la forme d’un apport de quasi-fonds propres avec Xeltis, une entreprise néerlandaise spécialisée dans les technologies médicales. Cet accord bénéficiera de l’appui du Fonds de garantie paneuropéen (EGF, pour « pan-European Guarantee Fund »).

Ce financement permettra à Xeltis d’accélérer les programmes cliniques de trois dispositifs réparateurs qui peuvent avoir un impact considérable sur la médecine cardiovasculaire.

L’EGF fait partie du programme de relance de 540 milliards d’EUR de l’UE en riposte à la pandémie de COVID-19.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un contrat de financement de 15 millions d’EUR sous forme d’apport de quasi-fonds propres avec Xeltis, une société de technologie médicale implantée à Eindhoven (Pays-Bas). Xeltis est le pionnier d’une approche réparatrice pour le remplacement des valvules cardiaques et les thérapies vasculaires, qui dépasse les limites des solutions existantes. La technologie de réparation des tissus endogènes de Xeltis met à profit le système de guérison naturel du patient pour reconstituer les valvules cardiaques et les vaisseaux sanguins grâce aux propres tissus du patient. Le financement de la BEI, sans effet de dilution, soutiendra l’accélération des programmes cliniques relatifs à trois dispositifs réparateurs révolutionnaires de Xeltis. Ce financement est mis à disposition au titre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF), une initiative du Groupe BEI en partenariat avec des États membres de l’UE, visant à soutenir les entreprises européennes dont les activités ont subi les répercussions de la pandémie de COVID‑19.

« S’agissant des innovations en matière de technologie médicale, ce que fait Xeltis relève presque de la science-fiction, mais c’est une réalité », a déclaré Kris Peeters, vice-président de la BEI. « Je pense que l’Europe peut être fière de créer des conditions propices au développement de cette technologie de pointe qui, potentiellement aura un impact significatif sur les soins médicaux dans un certain nombre de domaines. Je suis fier qu’avec l’aide du Fonds de garantie paneuropéen, nous puissions soutenir Xeltis pour l’aider à sortir plus rapidement de cette période difficile. »

Eliane Schutte, PDG de Xeltis, a ajouté : « En contribuant à accélérer la mise à disposition de nos valvules cardiaques et vaisseaux sanguins réparateurs, le soutien financier de la BEI peut faire la différence pour les patients qui, aujourd’hui, n’ont que peu ou pas d’autres solutions de traitement. Xeltis dispose de la plateforme technologique réparatrice la plus avancée en médecine cardiovasculaire qui peut avoir un impact positif sur des millions de vies »

Les dispositifs de Xeltis reposent sur des valvules cardiaques et des greffons vasculaires conçus pour se transformer en valvules et vaisseaux vivants en exploitant le processus naturel de guérison du corps et en favorisant la formation de tissus une fois implantés. Les dispositifs de Xeltis sont constitués de polymères supramoléculaires façonnés – par un procédé appelé filage électrostatique – en une microstructure qui permet la restauration des tissus. Tirant parti de la polyvalence de sa plate-forme technologique, qui peut être utilisée pour améliorer de nombreux types d’implants, Xeltis a entrepris la mise au point de trois types d’implants cardiovasculaires (valvules cardiaques pulmonaires, greffons pour pontages aorto-coronariens et greffons d’accès pour hémodialyse) dont le déploiement devrait être accéléré par ce financement de la BEI.

Informations générales

La BEI a pour actionnaires directs les États membres de l’UE – les Pays-Bas détiennent 5,2 % de son capital – et, avec 27 États souverains qui la soutiennent, elle est donc en mesure d’emprunter des fonds à des taux très favorables sur le marché des capitaux. En 2020, la BEI a prêté environ 1,9 milliard d’EUR en faveur de projets aux Pays-Bas.

Le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions des Pays-Bas et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire pour leur permettre de traverser des périodes difficiles et de sortir de la crise par la croissance. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

Xeltis est une entreprise helvético-néerlandaise spécialisée dans la production de dispositifs médicaux en phase clinique, pionnière d’une approche réparatrice en thérapie cardiovasculaire. Basée sur les matériaux polymères supramoléculaires révolutionnaires co-inventés par le professeur Jean-Marie Lehn (lauréat d’un prix Nobel en 1987 pour cette technologie), la plateforme technologique exclusive de Xeltis permet au corps du patient de restaurer naturellement un nouveau vaisseau sanguin ou une nouvelle valvule cardiaque. Agissant initialement comme des greffons synthétiques normaux (valvule ou vaisseau), la chimie moléculaire des produits de Xeltis permet la colonisation du polymère par des cellules humaines et son remplacement progressif par des tissus sains jusqu’à la restauration et la prise en charge pleine et entière de la fonction naturelle de la valvule ou du vaisseau. Avec plusieurs produits au stade clinique, Xeltis est actuellement la plateforme cardiovasculaire régénératrice la plus avancée basée sur la technologie des polymères.