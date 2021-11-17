Le conseil d’administration de la BEI approuve le principe d’une opération d’un montant historique de 1,1 milliard en faveur de la Wallonie

Efficacité énergétique et résilience face aux inondations sont en ligne de mire

La signature des accords financiers devrait avoir lieu avant la fin de l’année

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé ce 17 novembre le principe d’un financement de 1,1 milliard d’euros (un milliard cent millions d’euros) en faveur de la Région Wallonne pour soutenir ses projets en matière d’efficacité énergétique et de résilience face aux inondations. Il devrait être rapidement mis en oeuvre au travers d’accords financiers à finaliser dans un délai rapproché par les équipes de la BEI et de la Région Wallonne.

Ce montant, le plus élevé jamais envisagé par la BEI en Belgique en une seule opération, permettra d’améliorer la performance thermique du parc de logements sociaux wallon et de renforcer les infrastructures hydrologiques régionales, afin de les adapter à de futurs événements climatiques extrêmes.

Kris Peeters, Vice-président de la BEI a déclaré : « Nous allons poser le premier jalon d’un nouveau partenariat financier avec la Région wallonne, pour un montant historique en Belgique, et ceci en appui de projets majeurs pour les wallons et indispensables pour leur avenir. Ils s’inscrivent pleinement dans les priorités stratégiques de la BEI en tant que ‘Banque du climat’. La lutte contre le changement climatique, dans sa dimension offensive, passe par une réduction de l’empreinte carbone du secteur du logement social. Elle impose aussi d’anticiper et de s’adapter, face aux risques de catastrophes comme celles de l’été dernier, en entreprenant de nombreux travaux de renforcement des berges des rivières. La BEI a répondu présent à l’appel de la Région. Nous fournirons des financements nécessaires à la réalisation rapide de ces investissements prioritaires ». Kris Peeters a ajouté ; « Il s’agit de s’engager, ensemble, pour relever le défi du siècle, et au-delà, pour préserver notre planète pour les générations futures ».

A propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

