Cette opération historique marque le début de la collaboration entre la BEI et ELKARGI, la première société de caution espagnole par le volume de garanties émises.

La BEI accordera à ELKARGI une contre-garantie pouvant atteindre 75 millions d’EUR pour lui permettre de mobiliser plus de 110 millions d’EUR de ressources de financement.

L’objectif est d’aider des entreprises autres que des PME à obtenir des financements à des conditions plus favorables.

L’opération bénéficie du soutien du Fonds de garantie paneuropéen (EGF).

La Banque européenne d’investissement (BEI) et ELKARGI, une institution financière à but non lucratif qui a pour vocation d’améliorer les conditions financières des entreprises, ont signé un accord visant à soutenir les entreprises, en particulier celles durement touchées par la crise liée au COVID-19. La BEI accordera à ELKARGI une contre-garantie pouvant atteindre 75 millions d’EUR, ce qui permettra à la société de mobiliser plus de 110 millions d’EUR de ressources de financement en faveur des entreprises. La contre-garantie de la BEI est soutenue par le Fonds de garantie européen (EGF), dans le cadre de l’enveloppe de 540 milliards d’EUR que l’Union européenne a déployée pour faire face aux répercussions économiques de la pandémie de COVID-19.

L’opération consiste en un dispositif de contre-garantie avec partage des risques qui permet à la BEI et à ELKARGI d’accroître leur soutien aux financements et de favoriser ainsi la croissance économique, la compétitivité et l’emploi. Grâce au Fonds européen de garantie, ELKARGI sera en mesure de mettre à disposition, par sa garantie, des financements à des entreprises de taille moyenne ne relevant pas de la catégorie des PME et comptant jusqu’à 3 000 salariés, pour répondre à leurs besoins d’investissement ou de fonds de roulement. Les entreprises bénéficiaires finales pourront accéder aux financements à des conditions favorables.

L’objectif du Fonds européen de garantie est de faire face aux conséquences économiques du COVID-19, en veillant à ce que les entreprises admissibles puissent obtenir suffisamment de liquidités et accéder à un financement à long terme pour relever les défis économiques posés par la pandémie.

« L’accord avec ELKARGI démontre la ferme volonté de la BEI d’aider les petites et moyennes entreprises espagnoles touchées par la pandémie et de répondre à leurs besoins de financement. En tant que banque de l’UE, nous sommes prêts à aider les entreprises à poursuivre leur développement et à investir sur le moyen ou le long terme, pour contribuer à renforcer le paysage entrepreneurial de l’Espagne », explique Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI.

Zenón Vázquez, PDG d’ELKARGI, a également souligné « l’importance historique » pour ELKARGI de l’accord conclu avec la BEI : « Au-delà de la reconnaissance qu’il nous donne, il nous permet d’ouvrir une nouvelle voie de financement pour les entreprises de plus grande taille, que nous devons également soutenir. Grâce à cet accord, nous pouvons augmenter les ressources pour les porter à 3 millions d’EUR, des financements qui iront soutenir des entreprises de taille moyenne comptant jusqu’à 3 000 salariés. »

Informations générales

Le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) figure parmi les grandes priorités du Groupe BEI en Espagne. La Banque a consacré 4,195 milliards d’EUR à cet objectif en 2020, ce qui représente 50 % de l’activité du Groupe BEI dans le pays.

Le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de l’Espagne et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises pénalisées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie européenne les plus durement touchés.

ELKARGI

ELKARGI est une institution financière fondée en 1980 par et pour les entreprises. Elle offre un soutien financier et une assistance aux entreprises, notamment des solutions complètes de financement à court et à long terme et des conseils économiques et financiers. Forte de connaissances et d’un savoir-faire acquis sur une quarantaine d’années, elle a signé au cours de l’année écoulée près d’un milliard d’euros et compte plus de 22 000 entreprises membres.