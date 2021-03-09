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ELKARGI EGF SMALL MIDCAP SUPPORT

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 75 000 000 €
Lignes de crédit : 75 000 000 €
Date(s) de signature
28/07/2021 : 37 500 000 €
28/07/2021 : 37 500 000 €
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Communiqués associés
Espagne : ELKARGI et la BEI unissent leurs forces pour soutenir les entreprises à hauteur de 110 millions d’EUR
Projet apparenté
EGF - EU PL RISK SHARING INSTRUMENT

Fiche récapitulative

Date de publication
9 mars 2021
Statut
Référence
Signé | 28/07/2021
20210083
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ELKARGI EGF SMALL MIDCAP SUPPORT
ELKARGI SGR
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 140 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Operation under the European Guarantee Fund (EGF) to support Spanish companies affected by the COVID-19 pandemic.

The operation aims to mobilise funding resources to respond to the economic impact of the COVID-19 outbreak. The proposed transaction will contribute to ensuring that eligible entities, notably small mid-caps, can obtain sufficient liquidity and financing needed to weather the ongoing crisis, and are thus able to continue their development in the medium to long-term.

Additionnalité et impact

Linked risk-sharing instrument under the Pan-European Guarantee Fund (EGF) in the EGF participating EU Member States, providing support to entities affected by the COVID-19 pandemic, to foster access to liquidity and economic recovery. The operation addresses the underlying market failure in access to finance faced by small Midcaps owing to information asymmetries and higher screening costs for smaller investments, which has been exacerbated due to the impact of the outbreak.

This operation will support a new class of financial intermediary (i.e. a mutual guarantee company), while expanding its reach to small Midcaps, currently not covered by the facilities available to mutual guarantee companies in the Spanish market.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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