ELKARGI EGF SMALL MIDCAP SUPPORT

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Operation under the European Guarantee Fund (EGF) to support Spanish companies affected by the COVID-19 pandemic.
The operation aims to mobilise funding resources to respond to the economic impact of the COVID-19 outbreak. The proposed transaction will contribute to ensuring that eligible entities, notably small mid-caps, can obtain sufficient liquidity and financing needed to weather the ongoing crisis, and are thus able to continue their development in the medium to long-term.
Linked risk-sharing instrument under the Pan-European Guarantee Fund (EGF) in the EGF participating EU Member States, providing support to entities affected by the COVID-19 pandemic, to foster access to liquidity and economic recovery. The operation addresses the underlying market failure in access to finance faced by small Midcaps owing to information asymmetries and higher screening costs for smaller investments, which has been exacerbated due to the impact of the outbreak.
This operation will support a new class of financial intermediary (i.e. a mutual guarantee company), while expanding its reach to small Midcaps, currently not covered by the facilities available to mutual guarantee companies in the Spanish market.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.