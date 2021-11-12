Gene Leon, président de la Banque de développement des Caraïbes (BDC), rend visite à Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), pour discuter de nouveaux domaines de coopération dans les Caraïbes.

Cette visite offre l’occasion de mettre en lumière les principales réalisations du partenariat entre les deux institutions au cours de quatre décennies de coopération.

Lors de la COP26 à Glasgow, la BDC et la BEI ont mis en évidence les initiatives de soutien à l’action climatique et à la résilience dans les Caraïbes, notamment un financement concessionnel de 200 millions d’USD appuyant des projets relatifs au climat.

Gene Leon, président de la Banque de développement des Caraïbes (BDC), s’est rendu pour la première fois à la Banque européenne d’investissement (BEI), à la suite d’une série de réunions avec des hauts responsables de la BEI lors de la COP26 à Glasgow.

Au cours de cette visite, Gene Leon et Werner Hoyer, président de la BEI, ont examiné divers moyens de consolider davantage les relations entre leurs institutions en renforçant l’échange de connaissances, la gouvernance et la résilience institutionnelle, et en concevant des instruments nouveaux et innovants pour mobiliser le secteur privé afin de financer des projets dans les Caraïbes. La BEI a mené les débats par l’intermédiaire de ses équipes opérationnelles spécialisées dans les prêts aux entreprises, l’emprunt pour le développement durable et les analyses par pays et par secteur financier, afin de déterminer les meilleures méthodes pour faire avancer les nouvelles initiatives.

À propos du partenariat renforcé, Werner Hoyer, président de la BEI, a déclaré : « La région des Caraïbes est durement touchée par les changements climatiques et la COP26 à Glasgow a montré que l’adaptation à ceux-ci figure aujourd’hui au premier plan des discussions. Je suis heureux d’accueillir le nouveau président de la Banque de développement des Caraïbes, notre principal partenaire financier dans la région des Caraïbes. Cette réunion nous a permis de mettre en exergue notre partenariat avec la BDC, tout en soulignant notre rôle en tant que banque européenne du climat dans le contexte de l’initiative plus large de l’Équipe Europe, lancée par l’UE. La BEI continuera de soutenir des projets en matière de climat et d’environnement, en étroite collaboration avec la BDC pour recenser les possibilités de financement conjoint. »

Lors de sa visite à Luxembourg, Gene Leon, président de la BDC, a déclaré : « La BDC apprécie le partenariat bien établi avec la BEI qui joue un rôle déterminant dans le renforcement des capacités techniques et le financement de projets de développement clés – notamment en matière de climat et d’environnement – qui contribuent grandement à l’amélioration du bien-être de la population des Caraïbes. »

Financement de l’action pour le climat et de la lutte contre le COVID-19

Les deux présidents ont également évoqué le partenariat de longue date entre les deux institutions, rappelant leurs principales réalisations communes, notamment le financement au titre de l’action pour le climat, d’un montant de 200 millions d’USD, à l’appui de projets aux Caraïbes et le récent concours de 36 millions d’USD pour les soins de santé, qui permet à la BDC de fournir des fonds à ses pays membres emprunteurs pour l’achat de vaccins contre le COVID-19. En outre, l’assistance technique de la BEI s’avère précieuse pour faciliter la préparation de projets et l’évaluation des risques climatiques dans le contexte d’interventions de la BDC.

Soutien à des projets cofinancés

En 2019, la BEI et la BDC ont signé un cadre harmonisé pour les marchés publics relatifs aux projets cofinancés, ce qui permet aux deux institutions de se déléguer mutuellement des modalités de passation de marchés et de suivi pour les projets qu’elles cofinancent. Le financement concessionnel s’est révélé important pour inciter des pays à investir dans l’adaptation aux changements climatiques.

Délégation de la BDC au Luxembourg

Gene Leon, président de la BDC, effectue une visite de deux jours à Luxembourg, laquelle prendra fin aujourd’hui. Il dirige une délégation de quatre membres comprenant Isaac Solomon, vice-président chargé des opérations, Daniel Best, directeur des projets, et Shelton Nicholls, conseiller principal du président.

Informations générales

La Banque de développement des Caraïbes entend aider les pays membres emprunteurs à réduire les inégalités et à diviser par deux le taux de pauvreté extrême d’ici la fin de l’année 2025, en soutenant une croissance inclusive et durable et en promouvant la bonne gouvernance. La BDC appartient actuellement à 27 pays membres : 22 membres régionaux – dont 19 pays membres emprunteurs et trois pays membres non emprunteurs –, auxquels s’ajoutent cinq membres non régionaux.

Les relations entre l’Union européenne (UE) et les Caraïbes sont centrées sur des partenariats commerciaux, politiques et de développement. Sur le plan du développement, l’UE est le premier partenaire des Caraïbes. S’agissant du commerce, l’UE a signé le premier accord de partenariat économique régional (APE) en 2008 et est le deuxième partenaire commercial de la région.