© European Union

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé aujourd’hui un accord visant à renforcer leur collaboration pour soutenir des migrations sûres, humaines et régulières, tout en renforçant la résilience économique et l’adaptation aux changements climatiques des pays d’origine, de transit et de destination.

Selon le rapport sur l’état de la migration dans le monde (WMR 2020), sur une population mondiale de 7,7 milliards de personnes en 2019, 272 millions étaient des migrants internationaux, un nombre et une proportion déjà supérieurs à certaines projections faites pour 2050.

Le partenariat quinquennal, conforme à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, sera axé sur la mobilité de la main-d’œuvre et l’intégration des migrants ; les déplacements de population, l’aide humanitaire et les interventions d’urgence ; les changements climatiques et leurs répercussions sur les migrations ; la santé des migrants, y compris la réponse à l’épidémie de COVID-19 ; le lien entre le développement et la paix ; la technologie, les données et l’innovation.

António Vitorino, directeur général de l’OIM : « L’OIM appelle à mettre davantage l’accent sur l’inclusion de la mobilité humaine dans les politiques climatiques. Le partenariat signé aujourd’hui avec la BEI constitue une étape stratégique vers la reconnaissance des liens entre les changements climatiques, la reprise post-pandémique et les objectifs de développement durable des Nations unies, et le renforcement des efforts visant à garantir la mise en œuvre du pacte mondial pour les migrations. »

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Les effets des changements climatiques frappent de manière disproportionnée les régions, les communautés et les individus les plus pauvres et les plus vulnérables. Les personnes sont déplacées parce qu’elles n’ont pas accès à l’eau potable ou à la nourriture ou simplement parce que leurs lieux de vie deviennent invivables. L’adaptation aux changements climatiques jouera un rôle clé dans la construction d’une société plus résiliente qui ne laissera personne de côté. La BEI est très heureuse d’unir ses forces avec l’OIM aujourd’hui et de contribuer ensemble à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. »

Au cours des dernières décennies, la mobilité humaine a augmenté en raison des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement. En 2020, près de 31 millions de nouveaux déplacements ont été déclenchés par des catastrophes, dont 98 % étaient liées aux conditions météorologiques. Selon la Banque mondiale, d’ici à 2050, sans action concrète en faveur du climat et du développement, les changements climatiques pourraient forcer plus de 216 millions de personnes à migrer à l’intérieur de leur propre pays, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) est la banque de l’Union européenne. Détenue par les États membres de l’UE, elle met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et des objectifs de développement durable des Nations unies, en Europe et dans le reste du monde. Active dans quelque 160 pays, la BEI soutient des projets visant à promouvoir la réduction de la pauvreté, l’action pour le climat, la résilience économique et l’égalité entre les sexes.

La BEI collabore avec ses partenaires pour aider à définir et à apporter une réponse efficace aux déplacements forcés à l’échelle mondiale et à renforcer encore les contributions au développement économique, notamment dans le cadre de son initiative Résilience économique.

La BEI à la COP 26

La BEI a présenté son premier plan pour l’adaptation aux changements climatiques à l’occasion de la COP 26. Ce plan met l’accent sur les migrations et les déplacements forcés induits par les changements climatiques. Dans ce contexte, la BEI soutiendra la capacité d’adaptation des populations exposées au risque de déplacement forcé en raison des chocs climatiques et renforcera la résilience des communautés qui accueillent, ou sont susceptibles d’accueillir, des personnes déplacées.

La BEI occupe un pavillon dans le Hall 4 du Scottish Event Campus à Glasgow et organise une série d’événements parallèles sur de nombreux sujets. Le programme complet est disponible ici.