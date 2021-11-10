La BEI et la Commission signent une convention de subvention au titre de la FIAL afin de compléter un prêt de 100 millions d’USD à l’appui de projets relevant de l’action pour le climat au Pérou.

Le soutien à l’action climatique via la banque péruvienne de développement – la COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo S.A) – favorise la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable.

La signature a été annoncée lors de la COP 26 à Glasgow.

La Banque européenne d’investissement et la Commission européenne ont signé ce jour une convention de subvention visant à renforcer le soutien apporté aux projets d’investissement en faveur de l’action climatique au Pérou, principalement dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. La signature a eu lieu lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26), la réunion annuelle des dirigeants mondiaux et des experts de l’action pour le climat.

Accordée sur les ressources de la Facilité d’investissement de l’UE pour l’Amérique latine (FIAL), cette subvention d’un montant de 3,7 millions d’EUR (4,6 millions d’USD) comprend un volet « assistance technique » et un volet « aide à l’investissement ». L’assistance technique vise à renforcer les systèmes de gestion des risques environnementaux et sociaux de la COFIDE et à faciliter les investissements privés dans le secteur des énergies durables au Pérou. L’aide à l’investissement sera, quant à elle, concentrée sur l’élaboration de projets d’investissement portant, notamment, sur la décarbonation de l’approvisionnement énergétique dans la région amazonienne. Les fonds ainsi mis à disposition devraient mobiliser des investissements supplémentaires du secteur privé à l’appui de l’action climatique.

La contribution au titre de la FIAL vient compléter le prêt que la BEI a signé l’an dernier avec la COFIDE. On estime que l’aide combinée de l’UE contribuera à la production d’environ 585 GWh/an d’énergie propre, ce qui permettra de satisfaire la demande d’environ 476 000 ménages péruviens.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé des opérations en Amérique latine : « Cette subvention au titre de la Facilité d’investissement de l’UE pour l’Amérique latine aidera la COFIDE à améliorer ses systèmes de gestion des risques environnementaux et sociaux, tout en créant un environnement propice aux investissements privés dans le secteur de l’énergie durable. Cet accord est une bonne illustration des efforts conjoints déployés par l’UE dans le cadre de l’Équipe Europe. Il met en évidence nos priorités en Amérique latine : contribuer à une croissance inclusive tout en promouvant l’action pour le climat et la durabilité environnementale, conformément au pacte vert pour l’Europe. »

Jolita Butkeviciene, directrice pour l’Amérique latine et les Caraïbes à la direction générale Partenariats internationaux de la Commission européenne : « La Commission européenne s’est engagée à mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe, y compris dans sa dimension extérieure. À ce titre, la FIAL et la BEI collaborent dans l’esprit de l’Équipe Europe pour soutenir les investissements dans l’action pour le climat au Pérou, tout en s’attachant à améliorer la gestion des risques sociaux au sein de la COFIDE. Ce projet marque une étape importante dans notre partenariat avec la COFIDE et encourage en même temps la participation du secteur privé. »

Carlos Linares, président de la COFIDE : « La COFIDE est déterminée à devenir l’institution financière de référence pour la promotion de projets énergétiques durables au Pérou. C’est dans ce contexte que, le 18 décembre 2020, elle a signé avec la BEI un accord de prêt de 100 millions d’USD, appelé COFIDE Climate Action. La subvention au titre de la FIAL vient compléter ce prêt et contribuera à mobiliser des ressources privées pour ces projets spécifiques. Sur un plan interne, la subvention servira à développer les capacités d’évaluation des risques sociaux et environnementaux et à acquérir une meilleure compréhension des normes ESG internationales. Sur un plan externe, elle permettra de mettre en place un nouveau cadre réglementaire et de proposer une politique visant à faciliter les investissements du secteur privé. »

Gaspar Frontini, ambassadeur de l’UE au Pérou : « Aider le Pérou, c’est-à-dire ses acteurs économiques publics et privés, dans la transition énergétique et la transition vers une économie circulaire, est l’une de nos grandes priorités pour les années à venir et constitue le cœur de notre futur programme de coopération bilatérale. Le Pérou a tout le potentiel nécessaire pour recourir davantage aux énergies renouvelables et durables. L’UE, ses États membres et son secteur privé se tiennent prêts à travailler en collaboration avec les partenaires péruviens. »

Équipe Europe, garantie de l’UE et ODD

La banque de l’UE apporte son concours dans le cadre du mandat de prêt pour l’Amérique latine (2014-2020) et l’accord signé bénéficie de la garantie de l’UE. L’appui apporté permet à la BEI de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, en donnant accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne tout en luttant contre les changements climatiques Ce prêt est un exemple des efforts conjoints déployés par l’UE dans le cadre de l’Équipe Europe et met en avant les priorités de la BEI en Amérique latine : contribuer à une croissance durable et inclusive et promouvoir l’action pour le climat.

La BEI en Amérique latine

En tant que banque de l’UE, la BEI soutient les relations entre l’UE et l’Amérique latine en finançant des projets qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de la politique extérieure européenne que sont le développement des infrastructures économiques, environnementales et sociales, le développement du secteur privé ainsi que l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets.

En Amérique latine, la BEI est devenue un important promoteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. L’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets sont la principale priorité de la BEI dans la région, où les projets soutenus par la Banque mettent l’accent sur l’environnement, et en particulier sur la promotion des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des systèmes de transports publics durables. Les projets d’adaptation aux changements climatiques consistent à moderniser les infrastructures existantes pour accroître leur résistance face à des conditions météorologiques plus instables et imprévisibles.

Au Pérou, la BEI a financé à ce jour des projets d’investissement pour un montant de 360 millions d’USD au total.

À propos de la FIAL : la Facilité d’investissement pour l’Amérique latine (FIAL) est l’un des mécanismes régionaux de panachage de l’Union européenne, qui vise à mobiliser des financements pour des projets de développement en combinant des subventions de l’UE et des ressources financières provenant d’institutions financières européennes et régionales, de pouvoirs publics et du secteur privé.