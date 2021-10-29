© TAURON

Tauron a reçu un prêt de 2,8 milliards de PLN de la Banque européenne d’investissement (BEI). Il s’agit du plus grand prêt à une entreprise jamais accordé en Pologne par la BEI à des fins autres que le développement des infrastructures de transport. L’intégralité du concours servira à couvrir les dépenses d’investissement concernant les réseaux de distribution d’électricité dans le sud et le sud-ouest de la Pologne.

Les fonds reçus de la BEI seront alloués au financement d’investissements destinés à raccorder de nouveaux clients (y compris des micro-installations), à concevoir des systèmes et des infrastructures pour compteurs intelligents, ainsi qu’à moderniser et à agrandir les postes de transformation afin d’améliorer la qualité de l’approvisionnement en énergie. Les objectifs d’investissement doivent être atteints d’ici la fin de 2026 et leur réalisation s’inscrit dans le cadre du programme de construction de réseaux de distribution intelligents défini dans le pacte vert pour l’Europe.

Les investissements en faveur des réseaux de distribution sont nécessaires à la transformation du secteur énergétique polonais. Ils sont également essentiels pour poursuivre le processus de décarbonation et parvenir à la neutralité climatique. En outre, le réseau de distribution est la plate-forme de base pour l’intégration des producteurs d’énergie renouvelable, des prosommateurs et des consommateurs, étant donné que la connexion aux sources de production d’électricité d’origine renouvelable s’effectue principalement au stade de la distribution.

« D’un montant total de 2,8 milliards de PLN, soit 624 millions d’EUR, il s’agit du plus gros prêt de la BEI accordé à TAURON Polska Energia et de l’un des plus gros montants jamais prêté par la BEI à une entreprise polonaise. Ces fonds aideront TAURON à moderniser le réseau de distribution d’électricité et à le rendre compatible avec les sources d’énergie renouvelables, ce qui accélérera le rythme de la décarbonation. Le projet d’investissement, situé dans le sud de la Pologne, contribuera à une plus grande cohésion économique et sociale dans la région. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir les activités ambitieuses de TAURON en faveur de l’économie et du climat », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, chargée des opérations de la BEI en Pologne.

« Ce nouvel accord de prêt conclu avec la Banque européenne d’investissement aura une incidence positive sur la stabilité financière du groupe TAURON et permettra à l’entreprise de mener des projets d’investissement prioritaires dans le domaine de la distribution. Il s’agit aussi d’un signal clair pour les investisseurs que TAURON poursuit activement ses programmes stratégiques, confirmant qu’elle peut nouer une coopération à long terme avec des institutions financières reconnues pour mettre en œuvre une stratégie basée sur une large diffusion et son initiative Green Turn », a déclaré Krzysztof Surma, vice-président du conseil d’administration de TAURON Polska Energia chargé des finances.

En vertu de l’accord, TAURON pourra utiliser les fonds dans un délai de trois ans à compter de la date de signature, et la période de remboursement maximale sera de 18 ans.

Tauron et la BEI coopèrent étroitement depuis plus de 10 ans. En 2016, par exemple, un prêt hybride d’un montant total de 190 millions d’EUR avait été accordé. Il s’agissait d’un instrument innovant qui marquait la première émission d’obligations hybrides de la BEI en Europe, ainsi que la première émission d’obligations hybrides en Pologne par une entité extérieure au secteur non financier.

« La distribution est l’une de nos priorités d’investissement. Chaque année, nous investissons environ 2 milliards de PLN dans ce segment. Nous sommes déjà chef de file pour les câbles de moyenne tension (part de 40 %). Grâce au prêt accordé par la Banque européenne d’investissement, TAURON va renforcer sa position de leader dans le domaine de la distribution d’électricité et même augmenter le rythme de développement du réseau », a ajouté Krzysztof Surma.

En tant qu’acteur clé du marché de l’énergie, TAURON a toujours atteint les objectifs de son initiative Green Turn depuis près de trois ans, qui implique des dépenses considérables dans le domaine des énergies renouvelables. Le groupe prévoit de produire 1 400 MW d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici 2025.